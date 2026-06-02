03-06-2026 బుధవారం ఫలితాలు - ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు

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మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసాధనలో సఫలీకృతులపుటారు. సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రముఖులకు మరింత చేరువవుతారు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త, పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు.
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
యత్నాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. విజ్ఞతతో వ్యవహరిస్తారు. కీలక బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. నిలిపి చేసిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. అనవసర జోక్యం తగదు. కొన్ని విషయాలు చూసీ చూడనట్లు వదిలేయండి.
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, అర్ధ, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
మీదైన రంగంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. పెద్ద ఖర్చు తగిలే అస్కారం ఉంది. మొహమ్మాటాలు, భేషజాలకు పోవద్దు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త.
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
సంప్రదింపులు ఆశించిన ఫలితాలిస్తాయి. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ఆందోళన తగ్గి కుదుటపడతారు. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. పనులతో సతమతమవుతారు. అకాల భోజనం.
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం.
మనోధైర్యంతో అడుగులేయండి. యత్నాలకు అయిన వారి ప్రోత్సాహలు ఉంటుంది. అవకాశాలు చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. ఖర్చులు సామాన్యం, పనుల్లో ఒత్తిడి అధికం. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు, కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యసాధనకు పట్టుదల ప్రధానం. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. వాయిదా పడిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. చెల్లింపులు ఆలస్యం చేయకండి. అనవసర జోక్యం తగదు. కుటుంబీకులు మీ అశక్తతను అర్థం చేసుకుంటారు. పిల్లల విద్యాయత్నం ఫలిస్తుంది.
తుల: చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. పనిభారం, ఆకాంలభోజనం. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వివాహయత్నం ఫలిస్తుంది. జాతక పొంతన ప్రధానం. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. పిల్లల దూకుడును కట్టడి చేయండి. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
లక్ష్య సాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. కొన్ని విషయాలు అనుకున్నట్టే జరుగుతాయి. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. తలపెట్టిన పనులు ఆకస్మికంగా నిలిపివేస్తారు. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు.
ధనస్సు: మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
కలిసివచ్చే సమయం. నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ధనలాభం, వాహన సౌఖ్యం ఉన్నాయి. సకాలంలో పనులు పూర్తిచేస్తారు. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కీలక విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. సన్నిహితుల సలహా పాటించండి. నిర్ణయాలు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. అందరితోను సౌమ్యంగా మెలగండి. ఎవరినీ తక్కువ అంచనా వేయొద్దు. పసులు ఒక పట్టాన సాగవు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
అనుకూలతలు: అంతంత మాత్రమే. తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా వసూలు చేసుకోవాలి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ప్రముఖులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఇతరులు క్షేమం కోరి చేసిన మీ వాక్కు ఫలిస్తుంది. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. ఖర్చులు సంతృప్తికరం, ఆప్తులకు సాయం అందిస్తారు. పసులు చురుకుగా సాగుతాయి. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. అజ్ఞాత వ్యక్తులు మోసగించే ఆస్కారం ఉంది.
గద్దర్ మాట: ఒరేయ్ పవన్, అటూఇటూ ఎందుకు తిరుగుతావ్, గద్దరన్న పాట విను, వీడియో వైరల్
తెలంగాణలో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సమావేశానికి పోలీసులు నిరాకరణ, తదుపరి ఇంటివద్దే ఆయన మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణలో గద్దరన్నతో తనకు వున్న సంబంధం గురించి పవన్ కల్యాణ్ వివరించారు. తనను ఒరేయ్ తమ్మీ అని గద్దరన్న పిలిచేవారనీ, ఆయనతో తనకు ఎంతో అనుబంధం వుందని గుర్తు చేసారు. ఆయన బ్రతికి వుండగా తెలంగాణ నాయకులు ఎవరైనా పట్టించుకున్నారా అని ప్రశ్నించారు. ఇదిలావుంటే సోషల్ మీడియాలో గద్దరన్న ఓ సందర్భంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ గురించి చెప్పిన మాటల తాలూకు వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంఎస్ఎంఈ అభివృద్ధి సంస్థతో భాగస్వామ్యం చేసుకున్న భారతీయ యువ శక్తి ట్రస్ట్
విజయవాడ: ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవస్థాపకత శిక్షణ, మార్గదర్శక కార్యక్రమాన్ని(ఈటిఎంపి) ప్రారంభించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంఎస్ఎంఈ అభివృద్ధి సంస్థ (ఏపిఎంఎస్ఎంఈడిసి)తో భారతీయ యువ శక్తి ట్రస్ట్(బివైఎస్టి) ఒక ఆసక్తి పత్రంపై సంతకాలు చేసింది. విజయవాడలోని డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కళా వేదికలో జరిగిన ‘ఒక కుటుంబం-ఒక వ్యవస్థాపకుడు ఎంఎస్ఎంఈ గ్రోత్ సమ్మిట్ 2026’ సందర్భంగా ఈ ఆసక్తి పత్రాలను పరస్పరం మార్చుకున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్రమబద్ధమైన శిక్షణ, మార్గదర్శకత్వం, డిజిటల్ లెర్నింగ్, పర్యావరణ వ్యవస్థ నిర్మాణ చర్యల ద్వారా నానో మరియు సూక్ష్మ పరిశ్రమలను బలోపేతం చేయడమే ఈ కార్యక్రమం యొక్క లక్ష్యం.
మమతా బెనర్జీకి 60 మంది ఎమ్మెల షాక్... బీజేపీలో చేరుతారా?
వెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి, టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు తేరుకోలేని షాకిచ్చారు. మమతా బెనర్జీ నివాసంలో కొత్తగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలతో ఆమె కీలక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. కానీ, ఈ సమావేశానికి కొత్తగా ఎన్నికైనా 80 మంది ఎమ్మెల్యేలకు గాను 20 మంది ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే హాజరుకానున్నారు. పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అభిషేక్ బెనర్జీపై దాడి జరిగిన మరుసటి రోజే ఈ పరిణామం చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం.
ఆన్లైన్ ప్రియురాలి కోసం సరిహద్దు దాటిన పీవోకే యువకుడు
పాకిస్థాన్కు చెందిన ఓ యువకుడు ఇండో పాక్ సరిహద్దును దాటారు. ఆన్లైన్ ప్రియురాలి కోసం ఈ సాహసానికి పాల్పడ్డారు. పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ (పీవోకే)లోని ముజఫర్బాద్కు చెందిన అహ్మద్ మీర్ (22) అనే యువకుడుని భద్రతా సిబ్బంది లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ వద్ద అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటన మంగళవారం ఉదయం 9.30 గంటల సమయంలో సైనికులు గమనించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
తెలంగాణాలో ఆంధ్రా కాంట్రాక్టులు చేసుకోవచ్చు.. పవన్ కళ్యాణ్ అడుగుపెట్టకూడదా? : జనసేనాని ప్రశ్న
తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయ నేతలకు ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సూటిగా అనేక ప్రశ్నలు సంధించారు. ఆంధ్రా వ్యాపారవేత్తలు మాత్రం తెలంగాణాలో సంతోషంగా కాంట్రాక్టులు చేసుకోవచ్చు... పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రం తెలంగాణ గడ్డపై అడుగుపెట్టకూడదా అంటూ ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రావాలంటే ప్రత్యేకంగా పాస్పోర్టు తీసునిరావాలా అని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ ఏమైనా పాకిస్థాన్లో ఉందా..? భారత దేశంలో అంతర్భాగం కాదా అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
03-06-2026 బుధవారం ఫలితాలు - ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనలో సఫలీకృతులపుటారు. సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రముఖులకు మరింత చేరువవుతారు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త, పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు యత్నాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. విజ్ఞతతో వ్యవహరిస్తారు. కీలక బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. నిలిపి చేసిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. అనవసర జోక్యం తగదు. కొన్ని విషయాలు చూసీ చూడనట్లు వదిలేయండి.
02-06-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - రుణసమస్యలు తొలగుతాయి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యక్రమాలు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ప్రత్యర్థులతో జాగ్రత్త. ఖర్చులు విపరీతం, అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు రావలసిన ధనం అందుతుంది. రుణసమస్యలు తొలగుతాయి. ఖర్చులు అధికం. అవకాశాలను చేజిక్కించుకుంటారు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు ముందుకు సాగవు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వాహనం ఏకాగ్రతతో నడపండి. నిందుకు హాజరవుతారు.
01-06-2026 సోమవారం ఫలితాలు - మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది...
01-06-2026 నుంచి 30-06-2026 వరకు మాస ఫలితాలు...
మేషం : : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గత కొంతకాలంగా అనుభవిస్తున్న బాధల నుంచి విముక్తులవుతారు. క్రమంగా అనుకూలతలు నెలకొంటాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. బడ్జెట్ వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. గృహంలో ప్రోత్సాహకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. కొత్త పనులు చేపడతారు. పత్రాల్లో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. సంతానానికి దూరప్రదేశంలో విద్యావకాశం లభిస్తుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. తరచు బంధుమిత్రులతో సంభాషిస్తుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. అపరిచితులు మోసగించేందుకు యత్నిస్తారు. బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. చిన్ననాటి పరిచయస్తులను కలుసుకుంటారు. వేడుకలు, వినోదాల్లో అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించవద్దు.
గురు చండాల యోగం, అధిగమించే మార్గాలు
జ్యోతిష శాస్త్రంలో గురు చండాల యోగం అనేది కొంతమంది జాతకులను పట్టి పీడిస్తుంటుంది. జాతక చక్రంలో 1,4,7,10 స్థానాలైన కేంద్రాల్లో గురు గ్రహం, రాహు గ్రహం కలిసి వుండటాన్ని గురు చండాల యోగం అంటారు. దీనివల్ల విద్యార్థులు చదువుల్లో రాణించలేకపోవడం వుంటుంది. ఏది మాట్లాడినా వివాదాస్పదంగా మారడం, వృత్తి ఉద్యోగాల్లో పురోభివృద్ధి కానరాదు. అనవసరమైన ఒత్తిళ్లు అధికంగా ఎదురవుతాయని చెప్పబడింది. మహిళల జాతకంలో ఈ యోగం వున్నవారు పంచమస్థానం బలంగా లేనప్పుడు సంతాన విషయాల్లో ప్రతికూలతలు గోచరిస్తాయని చెప్పబడింది.