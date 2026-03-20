శనివారం, 21 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

21-03-2016 శనివారం ఫలితాలు- చాటుమాటు వ్యాఖ్యలు పట్టించుకోవద్దు

Gossips
Gossips
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఈ పెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. మీ సామర్థ్యంపై ఎదుటి వారికి గురి కుదురుతుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. ఆత్మీయులను కలుసుకుంటారు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ఆలోచనలు కార్యరూపం డాబ్బుతాయి. నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. అనుకున్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. వ్యవహార ఒప్పందాల్లో మెలకువ వహించండి. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
అనుకూలతలు వున్నాయి. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. మీ కలుపుగోలుతనం ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రముఖులుతో పరిచయాలేర్పడతాయి. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. ప్రయాణం కలిసివస్తుంది. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. స్థిరాన్ని ధనం అందుతుంది. పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తిచేస్తారు. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుంటారు. ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
తలపెట్టిన కార్యం సాధిస్తారు. మీ సమర్థతపై సమ్మకం కలుగుతుంది. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆ బాధ్యతలు చేపట్టి ఇబ్బందులెదుర్కుంటారు. పెద్దల జోక్యంతో  వివాదం సద్దుమణుగుతుంది. నోటీసులు అందుకుంటారు. బెట్టింగ్‌లకు పాల్పడవద్దు.
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. కొన్ని విషయాలు అనుకున్నట్లే జరుగుతాయి. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు, వ్యవహారాలు స్వయంగా చూసుకోంది. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. తల పెట్టిన కార్యం విజయవంతం అవుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం, ధనసహాయం తగదు. పనులు, కార్యక్రమాలు స్వయంగా చూసుకోండి. అప్రమత్తంగా మెలగవలసిన సమయం. ఎవరినీ అతిగా విశ్వసించవద్దు. గుట్టుగా యత్నాలు సాగించండి.
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
సర్వత్రా అనుకూలం, మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. కొత్తపనులు చేపడతారు. పరిచయస్తుల రాక బబ్బంది కలిగిస్తుంది. కార్యక్రమాలు వాయిదా పడతాయి. విలువైన వస్తువులు మరమ్మత్తుకు గురవుతాయి. సంతానం చదువులపై దృష్టి పెడతారు. పత్రాలు అందుకుంటారు. 
 
ధనుస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
తలపెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. ఒత్తిడి నుంచి కుదుటపడతారు. కొత్త ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పెద్దమొత్తం సాయం తగదు. అర్థాంతంగా ముగించిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. ముఖ్యమైన పత్రాల జాగ్రత్త. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. వాయిదా వేడిన పసులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. అదనపు బాధ్యతలు చేపట్టి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1,2,3 పాదాలు
అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మరింత ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగుతారు. మీ ఉన్నతి కొందరికి అపోహ కలిగిస్తుంది. చాటుమాటు వ్యాఖ్యలు పట్టించుకోవద్దు. సొంతంగా ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన కార్యరూపం దాల్చుతుంది. 
 
మీనం : పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
అవిశ్రాంతగా శ్రమిస్తారు. ఆశించిన అవకాశం చేజారిపోతుంది. అత్యస్థైర్యంతో యత్నించండి. నేడు అనుకూలించనది రేపు ఫలించవచ్చు. ఇతరుల నుంచి సహాయం ఆశించవద్దు. పనుల్లో ఒత్తిడి అధికం, ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. మొండి ధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు.

Watch More Videos

నాటోలో యూఎస్ఎ లేకపోతే అది ఓ పేపర్ పులి, మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటా: ట్రంప్

నాటోలో యూఎస్ఎ లేకపోతే అది ఓ పేపర్ పులి, మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటా: ట్రంప్నాటో(NATO)లో అమెరికా లేకపోతే అది ఓ పేపర్ పులి అని యూఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎద్దేవా చేసారు. హోర్ముజ్ జలసంధి షిప్పింగ్ మార్గాన్ని నియంత్రించడానికి ఇరాన్‌కు వ్యతిరేకంగా సైనిక సహాయం అందించాలన్న తన డిమాండ్‌ను పట్టించుకోనందుకు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన మిత్రదేశాలను పిరికివాళ్ళు అంటూ సంబోధించారు. వాళ్లను ఖచ్చితంగా మేము గుర్తుంచుకుంటాము అని ఆయన తన ట్రూత్ సోషల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో పోస్ట్ చేశారు. పెరుగుతున్న చమురు ధరల గురించి మిత్రదేశాలు ఇపుడు ఫిర్యాదు చేస్తున్నాయని, కానీ హోర్ముజ్ జలసంధిని తెరవడానికి సహాయం చేయడానికి మాత్రం వారు సిద్ధంగా లేరని ట్రంప్ రాశారు.

ఏప్రిల్ 2వ వారంలో ఏపీ, తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు

ఏప్రిల్ 2వ వారంలో ఏపీ, తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలుతెలంగాణలో ఇంటర్మీడియట్ మొదటి, రెండవ సంవత్సరం పబ్లిక్ పరీక్షలు ఇప్పటికే ముగిశాయి. ఈ పరీక్షలు మార్చి 25వ తేదీలోగా పూర్తి కానున్నాయి. ఇక పరీక్షా ఫలితాలు ఏప్రిల్ 6వ తేదీలోగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఏప్రిల్ 24న వేసవి సెలవులు ప్రారంభం కాగా, జూనియర్ కళాశాలలు జూన్ 1న తిరిగి తెరుచుకోనున్నాయి. ఈలోగా, బోర్డు అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు నిర్వహించి, వాటి ఫలితాలను మే 31వ తేదీలోగా ప్రచురించాలని యోచిస్తోంది.

ఆడబిడ్డ పుట్టిందని 15 రోజుల పసికందును విషమిచ్చి చంపేసిన తండ్రి.. ఎక్కడ?

ఆడబిడ్డ పుట్టిందని 15 రోజుల పసికందును విషమిచ్చి చంపేసిన తండ్రి.. ఎక్కడ?కర్ణాటకలోని బెళగావి జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. ఆడబిడ్డ పుట్టిందని 15 రోజుల పసికందును కన్నతండ్రే విషం ఇచ్చి చంపేశాడు. కన్నబిడ్డను విషం ఇచ్చి చంపాడనే ఆరోపణపై ఒక వ్యక్తిని శుక్రవారం అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. భీమరాయ చిప్పాడేగా గుర్తించిన నిందితుడిని జిల్లాలోని కాకతి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటన మార్చి 17న బెళగావి తాలూకాలోని ఉక్కడ్ గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది.

58 మంది మహిళలపై లైంగిక దాడి.. మత్తు మందిచ్చి అత్యాచారం.. పెన్ డ్రైవ్ లభ్యం

58 మంది మహిళలపై లైంగిక దాడి.. మత్తు మందిచ్చి అత్యాచారం.. పెన్ డ్రైవ్ లభ్యందొంగబాబాలు, జ్యోతిష్యులచే నేరాలు పెరుగుతున్నాయి. జ్యోతిష్యం, వాస్తు పేరిట.. 58మంది మహిళలపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రముఖ జ్యోతిష్యుడు, రిటైర్డ్ మర్చంట్ నేవీ అధికారి అశోక్ ఖారట్ (67) అనే వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. 58 మంది మహిళలపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన వీడియోలతో కూడిన పెన్‌డ్రైవ్ లభించడం కేసు తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. ఈ కేసు దర్యాప్తు కోసం మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్)ను ఏర్పాటు చేసింది.

ఉత్తర కొరియా ఎన్నికలు.. కిమ్‌కు 99.93 శాతం ఓట్లు.. 0.07శాతం ఓట్లు ఎటు వెళ్ళాయి?

ఉత్తర కొరియా ఎన్నికలు.. కిమ్‌కు 99.93 శాతం ఓట్లు.. 0.07శాతం ఓట్లు ఎటు వెళ్ళాయి?ఉత్తర కొరియాను భూమిపైనే అత్యంత మిస్టరీతో కూడిన దేశంగా అభివర్ణించవచ్చు. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది, ఎందుకు జరుగుతుంది.. అనే ప్రతి విషయం బాహ్య ప్రపంచానికి ఒక అంతుచిక్కని రహస్యంగానే మిగిలిపోయింది. ప్రపంచమంతటా కోవిడ్-19 మహమ్మారి విజృంభించి, మరణాల సంఖ్య పెరిగిపోతుండటంతో అల్లాడిపోతున్న సమయంలో కూడా, ఆ దేశం నుండి మరణాలకు సంబంధించిన ఒక్క నివేదిక కూడా బయటకు రాలేదు.

19-03-2016 గురువారం ఫలితాలు - అన్నింటా మీదే పైచేయి...

19-03-2016 గురువారం ఫలితాలు - అన్నింటా మీదే పైచేయి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం చేపట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. స్థిరచరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. సమర్థతను చాటుకుంటారు. ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. చెల్లింపుల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు.

Ugadi 2026: ఈ రోజే బ్రహ్మ విశ్వసృష్టిని ప్రారంభించారట.. వంటకాల ప్రాముఖ్యత?

Ugadi 2026: ఈ రోజే బ్రహ్మ విశ్వసృష్టిని ప్రారంభించారట.. వంటకాల ప్రాముఖ్యత?ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాలలో ఉగాది పండుగ నూతన సంవత్సర ఆరంభాన్ని సూచిస్తుంది. ఇతర భారతీయ పండుగల మాదిరిగానే, సంప్రదాయం, కాలానుగుణ విశేషాలు, ప్రతీకాత్మకతను ప్రతిబింబించే సంప్రదాయ విందు లేకుండా ఉగాది పండుగ కూడా అసంపూర్ణమే. ఈ సంవత్సరం, ఈ పండుగ మార్చి 19, గురువారం నాడు జరుపుకోబడుతుంది. పురాణాల ప్రకారం సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మదేవుడు ఈ రోజే విశ్వ సృష్టిని ప్రారంభించాడని విశ్వాసం. ఇది జీవిత పునరుజ్జీవనాన్ని, ఆశను, సానుకూలతను, ఆధ్యాత్మిక చింతనను సూచిస్తుంది.

Chaitra Navaratri: శ్రీరామ నవమితో ముగిసే చైత్ర నవరాత్రులు.. ఉగాది ప్రత్యేకత

Chaitra Navaratri: శ్రీరామ నవమితో ముగిసే చైత్ర నవరాత్రులు.. ఉగాది ప్రత్యేకతవసంత రుతువు రాకతో, భారతదేశం అంతటా భక్తులు దుర్గాదేవికి అంకితం చేయబడిన తొమ్మిది రోజుల పవిత్రమైన చైత్ర నవరాత్రి పండుగను స్వాగతిస్తారు. సాధారణంగా మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల మధ్య ఈ పండుగ వస్తుంది. చైత్ర నవరాత్రి పునరుద్ధరణ, ఎదుగుదల, నూతన ఆరంభాలకు ప్రతీక. చైత్ర నవరాత్రులు ప్రకృతిలోనే మార్పులు చోటుచేసుకునే కాలంతో ఏకీభవిస్తాయి. ఈ తొమ్మిది రోజులను తమ మనస్సును, అలవాట్లను, దినచర్యలను శుద్ధి చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ పండుగ సమయంలో ఉపవాసం, ధ్యానం, ప్రార్థన వంటి అభ్యాసాలను సమకాలీన ఆరోగ్య కోణంతో కూడా చూడవచ్చు.

18-03-2026 బుధవారం ఫలితాలు - నేడు అనుకూలించనిది రేపు ఫలిస్తుంది

18-03-2026 బుధవారం ఫలితాలు - నేడు అనుకూలించనిది రేపు ఫలిస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మీ ఓర్పునకు పరీక్షా సమయం. పట్టుదలతో యత్నాలు కొనసాగించండి. ఏ విషయానికీ నిరుత్సాహపడవద్దు. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. మనోధైర్యంతో మెలగండి. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ప్రతికూలతలతో సతమతమవుతారు. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. మీ ఉన్నతిని చాటుకోవటానికి వ్యయం చేస్తారు. పొగిడే వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి.

17-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు: కష్టించినా ఫలితం శూన్యం

17-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు: కష్టించినా ఫలితం శూన్యంమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి ప్రతికూలంగా ఉంది. ఆచితూచి అడుగు వేయండి. సంప్రదింపులు వాయిదా పడతాయి. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. బెట్టింగ్ జోలికిపోవద్దు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. కష్టించినా ఫలితం శూన్యం. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు కార్యోర్ముఖులను చేస్తాయి. ధైర్యంగా ఆరుగు ముందుకు వస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com