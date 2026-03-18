గురువారం, 19 మార్చి 2026
Written By రామన్

19-03-2016 గురువారం ఫలితాలు - అన్నింటా మీదే పైచేయి...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
చేపట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. స్థిరచరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. సమర్థతను చాటుకుంటారు. ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. చెల్లింపుల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
అనుకున్న కార్యం సాధిస్తారు. అన్నింటా మీదే పైచేయి. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. పనులు అర్ధాంతంగా ముగిస్తారు. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. కొత్త సమస్య ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయవంతమవుతుంది. కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. మొక్కుబడులను మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
వ్యవహారజయం, కార్యసిద్ధి ఉన్నాయి. సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అవకాశాలు దక్కించుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ఆర్థికంగా ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. ఖర్చులు సామాన్యం, పనులు సాగుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్ఫథంతో యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోండి. నిరుత్సాహపడవద్దు. ఆత్మీయులను కలుసుకుంటారు. అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు పాల్పడవద్దు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
సంప్రదింపులు కొలిక్కి వస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. యత్నాలకు అయిన వారి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. సావకాశంగా పూర్తిచేస్తారు. మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. పిల్లలపై దృష్టిసారించండి. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. ఖర్చులు అధికం. నగదు డ్రా చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త. ముఖ్యలను స్వాగతం, వీడ్కోలు పలుకుతారు.  
 
ధనుస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. రుణవిముక్తులవుతారు. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. కొందరి రాక చికాకుపరుస్తుంది. పనులు, కార్యక్రమాలు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. మీ సమర్థతపై ఎదుటివారికి నమ్మకం కుదురుతుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. విలాసాలకు ఖర్చుచేస్తారు. చిన్నవాటి పరిచయస్తులు తారసపడతారు. కీలక పత్రాలు అందుతాయి. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1,2,3 పాదాలు
కలుపుగోలుగా మెలుగుతారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. అనవసర జోక్యం తగదు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. ఆప్తులతో సంభాషణ ఉత్తేజపరుస్తుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. అయినప్పటికీ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యవహారాల్లో మెలకువ వహించండి. కొత్త సమస్య ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు పురమాయించవద్దు. సన్నిహితులను కలుసుకుంటారు. ప్రయాణం తలపెడతారు.

పీకల్లోతు ఆర్థిక సంక్షోభంలో పాకిస్థాన్.. రిపబ్లిక్ వేడుకలు రద్దుపాకిస్థాన్ దేశం పీకల్లోతు ఆర్థిక సంక్షోభంలో చిక్కుకుంది. దీంతో ఈ నెల 23వ తేదీన జరగాల్సిన రిపబ్లిక్ వేడులను రద్దు చేసింది. దేశంలో నెలకొన్న విపత్కర పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈ యేడాది అదికారిక వేడుకలను రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ కార్యాలయం ప్రకటించింది. పైగా, రిపబ్లిక్ వేడుకల రోజున ఆండబరాలకు పోకుండా కేవలం జెండా ఆవిష్కరణకే ఈ వేడుకలను పరిమితం చేయాలని నిర్ణయించారు.

అమ్మానాన్నలకు ప్రేమతో... ఇంట్లో సీసీటీవీ కెమెరా అమర్చి మాట్లాడుతున్న యువతి..ఓ యువతి తన కన్నవారికి దూరంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. పైగా, తల్లిదండ్రుల యోగక్షేమాలను చూసుకోవాల్సిన తానే దూరంగా ఉండాల్సి రావడంతో ఆ యువతికి ఓ ఆలోచన వచ్చింది. దీంతో ఇంట్లో ఓ సీసీ టీవీ కెమెరాను అమర్చి, ప్రతి రోజూ ఇంట్లోని తల్లిదండ్రుల యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకుంటుంది. తాజాగా ఆ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. పైగా, ఈ డియోను ఇప్పటివరకు 40 లక్షల మంది వీక్షించారు.

పెంపుడు పిల్లి చనిపోయిందని ఆత్మహత్య చేసుకున్న డిగ్రీ విద్యార్థినిపెంపుడు ప్రేమ ఓ విద్యార్థిని ప్రాణాలు తీసింది. తాను ప్రాణానికి ప్రాణంగా పెంచుకున్న పిల్లి చనిపోవడంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన డిగ్రీ విద్యార్థిని బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, హైదరాబాద్ నగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్టల్‌లో ఉంటున్న ఓ డిగ్రీ విద్యార్థిని పిల్లిని పెంచుకుంటుంది.

ప్రతి ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్‌ను విడుదల చేస్తాం.. నారా లోకేష్ఉగాది సందర్భంగా ఏపీ సర్కారు జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసింది. ఉపాధి కార్యక్రమాలను హైలైట్ చేస్తూ, డీఎస్సీ నియామకాల ద్వారా ప్రభుత్వం 16,000 ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేసిందని మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. నియామకాలలో పారదర్శకత, నిశ్చితాభిప్రాయాన్ని నిర్ధారించడానికి ప్రతి ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్‌ను విడుదల చేస్తామని పేర్కొన్నారు.

ఎంజీఆర్, జయలలిత, పవన్ స్ట్రాటజీని ఫాలో అవుతున్న విజయ్.. త్వరలోనే త్రిషతో పెళ్లి?తమిళనాట విజయ్, త్రిషల గురించి పెద్ద రచ్చే జరుగుతుంది. ఇటీవల ఒక నిర్మాత కుమారుడి వివాహానికి విజయ్, త్రిష కలిసి హాజరైన తర్వాత వారిపై ఊహాగానాలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. ఆ వివాహ వేడుకలో వారు ఒకేలాంటి దుస్తులు ధరించడం వారి సంబంధంపై సోషల్ మీడియాలో చర్చలకు దారితీసింది. కొందరు వారి గోప్యతను గౌరవించాలని ఇతరులను కోరినప్పటికీ, వదంతులు వ్యాప్తి చెందుతూనే ఉన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎన్నికలకు ముందే విజయ్, త్రిష పెళ్లి చేసుకోవచ్చునని కోలీవుడ్ కోడై కూస్తోంది. ఆన్‌లైన్‌లో ఈ వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. విజయ్ అభిమానులలో కొందరు కూడా ఈ పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

17-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు: కష్టించినా ఫలితం శూన్యం

17-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు: కష్టించినా ఫలితం శూన్యంమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి ప్రతికూలంగా ఉంది. ఆచితూచి అడుగు వేయండి. సంప్రదింపులు వాయిదా పడతాయి. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. బెట్టింగ్ జోలికిపోవద్దు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. కష్టించినా ఫలితం శూన్యం. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు కార్యోర్ముఖులను చేస్తాయి. ధైర్యంగా ఆరుగు ముందుకు వస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి.

18న శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా - 24న ప్రత్యేక దర్శన టిక్కెట్లు రిలీజ్శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టిక్కెట్లు ఈ నెల 18వ తేదీన విడుదల చేయనున్నారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం జూన్ నెలకు సంబంధించిన సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన వంటి ఆర్జిత సేవా టికెట్లకు ఎలక్ట్రానిక్‌ డిప్‌లో పేర్ల నమోదు ఈ నెల 18న ఉదయం 10 గంటలకు తితిదే వెబ్‌సైట్‌లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ టికెట్లకు ఈ నెల 20న ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం డిప్‌లో ఎంపిక చేస్తారు.

16-03-2026 మీ రాశి ఫలితాలు, అవకాశం చేజారినా మంచికే...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంకల్పదీక్షతో శ్రమించండి. ఫలితం ఆశించవద్దు. పట్టుదలే మీకు శ్రీరామరక్ష. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. శకునాలు పట్టించుకోవద్దు. ధనం సకాలంలో అందదు. అప్రమత్తంగా వుండాల్సిన సమయం. కొత్తవారితో మితంగా సంభాషించండి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యసాధనకు మరింత కష్టపడాలి. అవకాశం చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. సన్నిహితుల హితవు మీపై పనిచేస్తుంది. మొండిధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. పిల్లల కదలికలను గమనిస్తుండాలి. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి.

15-03-2026 ఆదివారం దినఫలాలు : స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది.. ఖర్చులు అధికం...మేషం : అశ్వ

15-03-2026 నుంచి 21-03-2026 వరకు మీ వార రాశిఫలాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా సాగుతాయి. అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి. ఆత్మీయులతో తరచుగా సంభాషిస్తారు. ఆదివారం నాడు ఏ పనీ చేయబుద్ధికాదు. ఆదాయం బాగుంటుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. సభ్యత్వాలు, బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వ్యవహార ఒప్పందాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు తగవు. పెద్దలను సంప్రదించండి. మొహమ్మాటాలు, భేషజాలకు పోవద్దు. మీ శ్రీమతికి అన్ని విషయాలు తెలియజేయండి. వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. దస్త్రం వేడుక ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులకు ఒత్తిడి, పనిభారం. ప్రైవేట్ ఉద్యోగస్తులకు మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. అధికారులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు.
