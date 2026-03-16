మంగళవారం, 17 మార్చి 2026
Written By రామన్

17-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు: కష్టించినా ఫలితం శూన్యం

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
గ్రహస్థితి ప్రతికూలంగా ఉంది. ఆచితూచి అడుగు వేయండి. సంప్రదింపులు వాయిదా పడతాయి. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. బెట్టింగ్ జోలికిపోవద్దు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. కష్టించినా ఫలితం శూన్యం. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు కార్యోర్ముఖులను చేస్తాయి. ధైర్యంగా ఆరుగు ముందుకు వస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి.
 
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. రుణవిముక్తులవుతారు. కొత్త ఆలోచనలు స్మరిస్తాయి. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం సంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం పొందుతారు. ఆత్మీయులను విందుకు ఆహ్వానిస్తారు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
వ్యవహార పరిజ్ఞానంతో రాణిస్తారు. మీ వాక్కు ఫరిస్తుంది. ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతారు. లావాదేవీలు మీ సమక్షంలో జరుగుతాయి. విలాస వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. పెద్దల ఆశీస్సులు అందుకుంటారు. ఆదాయం ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. ప్రముఖుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. మీ గౌరవానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి.
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
సకాలంలో అనుకున్న ధనం చేతికి అందుతుంది. అవసరాలు నెరవేరుతాయి. కొత్త పనులు చేపడతారు. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా తెలియచేయండి. ప్రయాణంలో అపరిచితులతో జాగ్రత్త.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసాధనను ఓర్పు ప్రధానం. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఎవరిని నొప్పించవద్దు. మీ పొరపాట్లు సరిదిద్దుకోండి. దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహం, ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. బాధ్యతలను స్వయంగా చూసుకోండి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
అనుకున్నది ఒకటైతే మరొకటి జరుగుతుంది. చిన్న విషయానికి ఆందోళన చెందుతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. ఆశావహదృక్పధంతో శ్రమించండి. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు. పుణ్యకార్యంలో పాల్గొంటారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
లావాదేవీల్లో మెలకువ వహించండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు. కొంత మొత్తం ధనం అందుతుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త. వాగ్వివాదాలకు దిగవద్దు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తారు. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1,2,3 పాదాలు
అనుకున్న కార్యం సఫలమవుతుంది. సమయ స్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తారు. కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. సావకాశంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. సంతానం చదువులపై దృష్టిపెడతారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
నిర్వరామంగా శ్రమిస్తారు. యత్నాలకు పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. రోజువారి ఖర్చులే ఉంటాయి. పెట్టుబడులపై దృష్టిసారిస్తారు. ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికి పోవద్దు. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి.

మిత్రులు రమ్మంటే రావడంలేదు, మాకు కావల్సినంత ఆయిల్ వుంది, మీరెట్లా పోతే మాకేం: ట్రంప్అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈరోజు వైట్ హౌస్‌లో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, హార్ముజ్ జలసంధిని భద్రపరచడంలో సహాయం కోసం తాను చేసిన ప్రయత్నాలను అమెరికా మిత్రదేశాలు తిరస్కరించాయని విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఇరాన్‌తో యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్ అణ్వాయుధాన్ని ఉపయోగిస్తుందని తాను భావించడం లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు అన్నారు. ఇజ్రాయెల్ అలాంటి పని ఎప్పటికీ చేయదు అని ట్రంప్ అన్నారు. ఇరాన్‌లోని ఖార్గ్ ద్వీపంలోని చమురు సౌకర్యాలను మినహాయించి అమెరికా ప్రతిదాన్ని నాశనం చేసింది. కానీ భవిష్యత్తులో వాటిని లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి తలుపులు తెరిచి ఉంచిందని ట్రంప్ అన్నారు. ఈ ద్వీపం దేశ ముడి ఎగుమతుల్లో దాదాపు 90% నిర్వహిస్తుంది.

సినీ నటి ప్రత్యూష కేసు.. 24ఏళ్ల తర్వాత లొంగిపోయిన సిద్ధార్థ్ రెడ్డిసినీ నటి ప్రత్యూష మృతి కేసులో నిందితుడిగా వున్న సిద్ధార్థ్ రెడ్డి తెరపైకి వచ్చాడు. 24 ఏళ్ల తర్వాత మీడియా ముందుకు వచ్చాడు. సుప్రీం కోర్టు తుది తీర్పు మేరకు సిద్ధార్థ్ రెడ్డి హైదరాబాద్ నాంపల్లి కోర్టులో లొంగిపోయాడు. ప్రత్యూష మరణం తర్వాత అమెరికాలో స్థిరపడిన సిద్ధార్థ్ రెడ్డి సుప్రీం ఆదేశాల ప్రకారం లొంగిపోవాల్సి వచ్చింది. ఈ ఘటన 2002 ఫిబ్రవరి 23వ తేదీన జరిగింది.

వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ పోరు : సువేందు వర్సెస్ మమతా బెనర్జీవెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థుల తొలి జాబితాను వెల్లడించింది. ఇందులో బెంగాల్ అసెంబ్లీ విపక్ష నేతల సువేందు అధికారి ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీపై పోటీ చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం టీఎంసీ అధినేత్రి, ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ భవానీపూర్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నారు. అక్కడ నుంచి ఆమె మళ్లీ పోటీ చేయనున్నారు. దీంతో ఆమెపై బీజేపీ తమ అభ్యర్థిగా సువేందు అధికారిని ఎంపిక చేసింది. ఆయన నందిగ్రామ్ అసెంబ్లీ నుంచి కూడా పోటీ చేయనున్నారు. కాగా, భవానీపూర్ నియోజకవర్గం గత 2011 నుంచి తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కంచుకోటగా ఉన్న విషయం తెల్సిందే.

YS Avinash reddy: వివేకా గుండెపోటు నాటకాన్ని సృష్టించిందే సునీతనే.. వివాహేతర సంబంధాలపై..?మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్యకు సంబంధించి సీబీఐ దీంతో ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసి విచారణ పూర్తి చేయాలని సుప్రీం కోర్టు ఇటీవల ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసిన కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. వివేకా గుండెపోటుతో చనిపోయారని నాటకం సృష్టించిందే సునీతారెడ్డి అంటూ అవినాష్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఈ కేసులో అనేక కీలక అంశాల్ని సునీత పక్కదారి పట్టించారని ధ్వజమెత్తారు.

డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు : అజ్ఞాతం వీడిన అనంతబాబు భార్య లక్ష్మీదుర్గగత వైకాపా ప్రభుత్వంలో సంచలనం సృష్టించిన దళిత డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం కేసులో వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు సతీమణి లక్ష్మీదుర్గ ఎట్టకేలకు అజ్ఞాతం వీడారు. ఈ కేసులో రెండో నిందితురాలిగా ఉన్న అమెపై రాజమండ్రి కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ అరెస్టు వారెంట్ జారీచేసింది. దీంతో రక్షణ కోసం ఆమె హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. అయితే, హైకోర్టు షరతులతో కూడిన వెసులుబాటు కల్పించింది. ఈ నెల 16 నుంచి 30వ తేదీ వరకు ప్రతి రోజూ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం సిట్ ఎదుట హాజరై విచారణకు సహకరించాలని ఆదేశించింది. దీంతో ఆమె సోమవారం అజ్ఞాతం వీడి సిట్ ముందుకు వచ్చారు.

13-03-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - ఏ పని మొదలెట్టినా తిరిగి మొదటికే..?మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అభియోగాలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. చెల్లింపులు, నగదు స్వీకరణలో జాగ్రత్త. చుట్టుపక్కల వారిని గమనించండి. ఒప్పందాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయండి. తొందరపాటు నిర్ణయం తగదు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. రుణసమస్య పరిష్కారమవుతుంది. మానసికంగా స్థిమితపడతారు. ఖర్చులు సామాన్యం, సావకాశంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. అనవసర జోక్యం తగదు. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదవకాశం లభిస్తుంది. పందాలు, బెట్టింగ్‌లకు పాల్పడవద్దు.

TTD Kitchens: తిరుమలలో వంట గ్యాస్ కొరత లేదు.. టీటీడీఅన్నదానం వంటశాలలకు వంట గ్యాస్ సరఫరాలో కొరత ఏర్పడిందనే వార్తలపై టీటీడీ స్పందించింది. టిటిడి తన లడ్డూ, అన్నదానం వంటశాలలకు వంట గ్యాస్ సరఫరాలో ఎటువంటి అంతరాయం లేదని తెలిపింది. తిరుమలలో ప్రతిరోజూ సగటున నాలుగు లక్షల లడ్డూలు తయారు చేస్తారు. అయితే పండుగ సమయాల్లో ఈ సంఖ్య దాదాపు 10 లక్షలకు పెరుగుతుంది. తిరుమలలో లడ్డూ తయారీ, అన్నదానం యూనిట్లకు కలిపి మొత్తం వంట గ్యాస్ అవసరం రోజుకు 10 టన్నులకు పైగా ఉందని అధికారి తెలిపారు.

Vastu for Wearing a Watch: కుడి లేదా ఎడమ.. ఏ చేతికి వాచ్ కట్టాలో తెలుసా?వాస్తు శాస్త్రం

12-03-2026 గురువారం ఫలితాలు- దంపతుల మధ్య చిరు కలహం..మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సన్నిహితులు వ్యాఖ్యలు కార్మోన్ముఖులను చేస్తాయి. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు సమర్ధతను చాటుకుంటారు. సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. ఇతరుల మేలు కోరి చేసిన మీ వాక్కు ఫలిస్తుంది. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం, కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త, బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి.

11-03-2026 బుధవారం ఫలితాలు- సాయం ఆశించి భంగపడతారు..మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మీ ఓర్పునకు పరీక్షాసమయం. ధృఢసంకల్పంతో శ్రమించాలి. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సాయం ఆశించి భంగపడతారు. అనుకోని ఖర్చు ఎదురవుతుంది. పనులు మధ్యలో నిలిపివేయవద్దు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు వ్యవహారానుకూలత ఉంది. ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. ఆశలొదిలేసుకున్న ధనం అందుతుంది. పొదుపు పథకాలపై దృష్టిపెడతారు. ప్రైవేట్ ఫైనాన్సులు జోలికి పోవద్దు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. మొదలెట్టిన పనులు ఒక పట్టాన సాగవు.
