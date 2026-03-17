బుధవారం, 18 మార్చి 2026
Written By రామన్

18-03-2026 బుధవారం ఫలితాలు - నేడు అనుకూలించనిది రేపు ఫలిస్తుంది

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
మీ ఓర్పునకు పరీక్షా సమయం. పట్టుదలతో యత్నాలు కొనసాగించండి. ఏ విషయానికీ నిరుత్సాహపడవద్దు. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. మనోధైర్యంతో మెలగండి. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ప్రతికూలతలతో సతమతమవుతారు. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. మీ ఉన్నతిని చాటుకోవటానికి వ్యయం చేస్తారు. పొగిడే వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి.
 
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు ముగుస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ప్రైవేట్ ఫైనాన్సులలో మదుపు తగదు. అర్థాంతంగా ముగించిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యం కావు, మరోసారి యత్నించండి. నేడు అనుకూలించనిది రేపు ఫలిస్తుంది. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
చేపట్టిన కార్యం విజయవంతమవుతుంది. అనుకున్నది సాధిస్తారు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగుతారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. మీ అలవాట్లు, బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం, పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. సంతానం దూకుడు అదుపు చేయండి. కీలక పత్రాలు అందుతాయి. దూరప్రయాణం తలపెడతారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
అన్నివిధాలా అనుకూలమే. కార్యం సిద్ధిస్తుంది. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదవకాశం లభిస్తుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. న్యాయనిపుణులను సంప్రదిస్తారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి, చేపట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. వ్యవహార పరిజ్ఞానంతో రాణిస్తారు. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. బంధుమిత్రులతో విభేధిస్తారు.
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ఆచితూచి అడుగేయండి. సాహసకృత్యాలకు పాల్పడవద్దు. పరిచయస్తుల వ్యాఖ్యలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. స్వల్ప అస్వస్థతకు గురవుతారు. అతిగా శ్రమించవద్దు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సాయం ఆశించవద్దు. పట్టుదలతో కృషి చేస్తే లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం, పనులు ఒక పట్టాన పూర్తికావు. కనిపించకుండా పోయిన పత్రాలు లభ్యమవుతాయి. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
సంప్రదింపులు ముగుస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. సకాలంలో పనులు పూర్తిచేస్తారు. ప్రముఖుల సందర్శనం కోసం నిరీక్షణ తప్పదు. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు. అవకాశాల కోసం ఎదురుచూడవద్దు.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1,2,3 పాదాలు
వ్యవహార జయం, కార్యసిద్ధి ఉన్నాయి. మీ పట్టుదల ప్రశంసనీయమవుతుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు పూర్తవుతాయి. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. మితంగా సంభాషించండి. వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
దీర్ఘకాలిక సమస్య నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. మాటతీరుతో ఆకట్టుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. పనులు, బాధ్యతలు పురమాయించవద్దు. కొందరి నిర్లక్ష్యం మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. నోటీసులు అందుకుంటారు. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు.

తగలబడుతున్న దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, బైటకొచ్చిన వీడియో

తగలబడుతున్న దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, బైటకొచ్చిన వీడియోఅమెరికా స్థావరాలే లక్ష్యంగా ఇరాన్ చేస్తున్న దాడులకు గల్ఫ్ దేశాలు కూడా భారీగా నష్టాన్ని చవిచూస్తున్నాయి. పర్యాటకులకు స్వర్గధామంగా పేరున్న దుబాయ్ దేశంలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోని ఇంధన ట్యాంకుపై డ్రోన్ పడటంతో నిప్పు అంటుకుంది. దీనితో విమానాశ్రయంలో భారీగా అగ్నికీలలు ఎగసిపడ్డాయి. వీటికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ ఘటనపై దుబాయ్ ప్రభుత్వం తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. ఐతే ఇరాన్ చేస్తున్న దాడులను గల్ఫ్ దేశాలన్నీ సంయమనంతో భరిస్తున్నాయి.

అమెరికన్లను ఏం చేయదలచుకున్నారు? ట్రంప్‌కి యూఎస్ ఉన్నతాధికారి కెంట్ సూటి ప్రశ్న, రాజీనామా

అమెరికన్లను ఏం చేయదలచుకున్నారు? ట్రంప్‌కి యూఎస్ ఉన్నతాధికారి కెంట్ సూటి ప్రశ్న, రాజీనామాఇరాన్ పైన అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ చేస్తున్న యుద్ధంపై అమెరికా జాతీయ ఉగ్రవాద నిరోధక కేంద్రం అధిపతి జోసెఫ్ కెంట్ తీవ్ర అసంతృప్తి, ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. తన పదవికి రాజీనామా చేసారు. అసలు ఈ యుద్ధం ద్వారా అమెరికన్లను ట్రంప్ ఏం చేయదలుచుకున్నారు? అధికారం మీ చేతుల్లో వుంది, ప్రజలకు మంచి భవిష్యత్తు ఇస్తారా లేదంటే అధోగతి పాల్జేస్తారా అంటూ తన లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ పైన అమెరికా ఎందుకు యుద్ధం చేస్తుందో తెలియని స్థితిలో వుందనీ, కేవలం ఇజ్రాయెల్ ఒత్తిడితోనే అమెరికా దేశం ఇరాన్ పైన యుద్ధం చేస్తోందని వెల్లడించారు.

గన్‌తో రీల్స్ చేయబోయాడు.. బుల్లెట్ గుండెల్లో దిగింది.... అంతే...

గన్‌తో రీల్స్ చేయబోయాడు.. బుల్లెట్ గుండెల్లో దిగింది.... అంతే...కొందరు యువతీ యువకులు రీల్స్ వ్యామోహంలో పడి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాడు. తాజాగా ఓ వ్యక్తి గన్‌తో రీల్స్ చేశాడు.. చివరకు ఆ గన్‌లోని బుల్లెట్‌కు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ విషాదకర ఘటన తూర్పు ఢిల్లీలో జరిగింది. మృతుడుని పవన్‌గా గుర్తించారు.

ముంబైలో ఓ ముద్దు.. లిఫ్టులో 36 ఏళ్ల మహిళ ఓ వ్యక్తికి ముద్దెట్టింది.. వీడియో వైరల్

ముంబైలో ఓ ముద్దు.. లిఫ్టులో 36 ఏళ్ల మహిళ ఓ వ్యక్తికి ముద్దెట్టింది.. వీడియో వైరల్ముంబైలో ఓ ముద్దు సంచలనానికి దారి తీసింది. ఈ సంఘటన జరిగి మూడు మాసాలైంది. కానీ ప్రస్తుతం ఆ వీడియో కాస్త వైరల్ అయ్యింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 2026 జనవరిలో, 36 ఏళ్ల మహిళ తన నివాస భవనంలోని లిఫ్ట్‌లోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. ఆమె ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో, ఒక అపరిచిత వ్యక్తి కూడా లిఫ్ట్‌లోకి అడుగుపెట్టాడు. లిఫ్ట్‌లో అమర్చిన సీసీటీవీ కెమెరాలో వారి సంభాషణ మొత్తం రికార్డ్ అవుతోందన్న విషయం తెలియకుండానే, వారిద్దరూ ఒకరినొకరు గుర్తుపట్టినట్లుగా కనిపించి, లిఫ్ట్ లోపల ఏకాంతంగా గడిపారు. దాదాపు మూడు నెలల పాటు, ఈ సంఘటన గురించి ఆ మహిళకు తెలియకుండా ఉంది.

హైదరాబాదులో 800 కిలోల కుళ్లిన చికెన్ సీజ్, ఎలాంటి దమ్ బిర్యానీ పెడుతున్నార్రా అయ్యా

హైదరాబాదులో 800 కిలోల కుళ్లిన చికెన్ సీజ్, ఎలాంటి దమ్ బిర్యానీ పెడుతున్నార్రా అయ్యాహైదరాబాద్ అనగానే హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ గుర్తుకు వస్తుంది. పని మీద హైదరాబాద్ నగరం వెళ్లినవారు రెస్టారెంట్లలో లొట్టలేసుకుంటూ ఈ దమ్ బిర్యానీని తినకుండా వుండరు. ఇప్పుడు అలాంటి బిర్యానీలో కుళ్లిన చికెన్ ముక్కలు వేసి తయారుచేస్తున్నారా అనే సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. దీనికి కారణం... తాజాగా జిహెచ్ఎంసి, టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది తనిఖీల్లో 800 కిలోల కుళ్లిన చికెన్ లభ్యం కావడమే. సికిందరాబాదులోని పార్సీగుట్టలోని చికెన్ సెంటర్లో తనిఖీలు నిర్వహించగా ఆ షాపులో ఏకంగా 800 కిలోల చికెన్ కుళ్లిన స్థితిలో కనబడింది. ఈ చికెన్‌ను వైన్ షాపులు, రెస్టారెంట్లకు షాపు యజమాని అమ్ముతున్నట్లు తేలింది.

