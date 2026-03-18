Chaitra Navaratri: శ్రీరామ నవమితో ముగిసే చైత్ర నవరాత్రులు.. ఉగాది ప్రత్యేకత

వసంత రుతువు రాకతో, భారతదేశం అంతటా భక్తులు దుర్గాదేవికి అంకితం చేయబడిన తొమ్మిది రోజుల పవిత్రమైన చైత్ర నవరాత్రి పండుగను స్వాగతిస్తారు. సాధారణంగా మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల మధ్య ఈ పండుగ వస్తుంది. చైత్ర నవరాత్రి పునరుద్ధరణ, ఎదుగుదల, నూతన ఆరంభాలకు ప్రతీక. చైత్ర నవరాత్రులు ప్రకృతిలోనే మార్పులు చోటుచేసుకునే కాలంతో ఏకీభవిస్తాయి.
ఈ తొమ్మిది రోజులను తమ మనస్సును, అలవాట్లను, దినచర్యలను శుద్ధి చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ పండుగ సమయంలో ఉపవాసం, ధ్యానం, ప్రార్థన వంటి అభ్యాసాలను సమకాలీన ఆరోగ్య కోణంతో కూడా చూడవచ్చు.
ఉపవాసం శరీరాన్ని నిర్విషీకరణ చేయడానికి, బరువైన ఆహారాల నుండి విశ్రాంతినిస్తుంది, అయితే ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలు మానసిక స్పష్టతను, భావోద్వేగ సమతుల్యతను ప్రోత్సహిస్తాయి. ఉగాదితో ప్రారంభమయ్యే ఈ తొమ్మిది రోజుల పండుగ, శ్రీరాముని జన్మదినాన్ని సూచించే పవిత్రమైన రోజు అయిన శ్రీరామ నవమితో ముగుస్తుంది.
చైత్ర నవరాత్రులు, దివ్య శక్తి స్వరూపిణి అయిన దుర్గామాత ఆరాధనకు అంకితం చేయబడ్డాయి. ఈ సంవత్సరం, చైత్ర నవరాత్రులు 2026 మార్చి 19న ప్రారంభమై, మార్చి 27న ముగుస్తాయి.
చైత్ర నవరాత్రులు 2026 తేదీలు
ముహూర్త సమయాలు
ధృక్ ప్రకారం, చైత్ర మాసం శుక్ల పక్షం (పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే పక్షం) పాడ్యమి తిథి నాడు ఈ పండుగ ప్రారంభమవుతుంది.
మార్చి 19న ఘటస్థాపన ముహూర్తం: ఉదయం 6:52 నుండి 7:43 వరకు. మార్చి 19న ఉగాది నూతన సంవత్సరం 2026 - విశ్వావసు నామ సంవత్సరంగా జరుపుకోబడుతుంది.
ఉగాది పూజకు అత్యంత శుభప్రదమైన సమయం ఉదయం సూర్యోదయ వేళగా చెప్పబడుతుంది. ఇందులో ప్రధాన పూజా ముహూర్తం ఉదయం 6:30 నుండి 8:00 గంటల మధ్య ఉంటుంది.
అభిజిత్ ముహూర్తం - మార్చి 19 (కలశ స్థాపనకు సమయం)
మధ్యాహ్నం 12:05 నుండి 12:53 వరకు.
శ్రీరామ నవమి: మార్చి 27, 2026.
నవరాత్రి పారణ (వ్రత సమాప్తి): మార్చి 27, 2026.
నవరాత్రి రంగులు: 2026 నవరాత్రిలోని ప్రతి రోజుకూ ఒక నిర్దిష్టమైన రంగు కేటాయించబడి ఉంటుంది. ఈ రంగు దుర్గామాత ఒక్కో రూపాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ పండుగలో పవిత్రమైన ఆచారాలు కూడా అంతర్భాగంగా ఉంటాయి. వీటిలో మొదటి రోజు నిర్వహించే కలశ స్థాపన, అలాగే పూజ జరిగే ప్రతి రోజుకూ సమర్పించే ప్రత్యేక నైవేద్యాలు ముఖ్యమైనవి.
చైత్ర నవరాత్రులను శరద్ నవరాత్రులతో పొరపాటు పడకూడదు. చైత్ర నవరాత్రులను వసంత ఋతువులో, అంటే మార్చి లేదా ఏప్రిల్ నెలల్లో జరుపుకుంటారు. కాగా, శరద్ నవరాత్రులను శరదృతువులో, అంటే సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ నెలల్లో జరుపుకుంటారు. కొన్ని రాష్ట్రాలలో చైత్ర నవరాత్రులు నూతన సంవత్సరానికి నాంది పలుకుతుండగా, శరద్ నవరాత్రులు దేశవ్యాప్త వేడుకగా, ముఖ్యంగా దుర్గా పూజ సందర్భంగా జరుపుకుంటారు.
చైత్ర నవరాత్రులు రామ నవమితో ముగుస్తాయి. శరద్ నవరాత్రులు దసరాతో అంతమవుతాయి. దసరా, రావణుడిపై శ్రీరాముడి విజయాన్ని, మహిషాసురుడిపై దుర్గాదేవి సాధించిన విజయాన్ని సూచిస్తుంది.
చైత్ర నవరాత్రులను వసంత ఋతువులో జరుపుకుంటారు. ఇది నూతన సంవత్సరానికి నాంది పలుకుతుంది. దక్షిణ భారతదేశంలో ఉగాది, మహారాష్ట్రలో గుడి పడ్వా అని జరుపుకుంటారు.
ఈ పండుగ చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. రామ నవమి (మార్చి 27, 2026) నాడు శ్రీరాముని జననంతో ముగుస్తుంది. చైత్ర నవరాత్రులలో దుర్గాదేవిని పూజించడం మంచిది.
ధ్యానం తొమ్మిది చక్రాలపై దృష్టి కేంద్రీకరించడానికి, ఉన్నత ఆత్మతో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
కన్యా పూజ, నవరాత్రి పారణ
కన్యా పూజ: అష్టమి (మార్చి 26) లేదా నవమి (మార్చి 27) నాడు జరుపుకుంటారు, ఇందులో తొమ్మిది మంది బాలికలను అమ్మవారి స్వరూపాలుగా పూజిస్తారు.
నవరాత్రి పారణ: రామ నవమి పూజ తర్వాత నవమి (మార్చి 27) నాడు ఉపవాసం విరమిస్తారు. చైత్ర నవరాత్రులు ఆధ్యాత్మికతను పెంపొందించేందుకు, వ్యక్తిగత పరివర్తన, భక్తి వైపు మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాయి.
ఈ పవిత్ర మాసం ఒక సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక పునఃప్రారంభంలా పనిచేస్తుంది. ఇది ప్రజలను ప్రతికూలతను విడిచిపెట్టి, ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను అలవర్చుకుని, రాబోయే సంవత్సరానికి కొత్త లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకునేలా ప్రోత్సహిస్తుంది.
చైత్ర నవరాత్రి తేదీలు 2026 (మార్చి 19–27)
రోజు 1 - మార్చి 19- శైలపుత్రి- పసుపు- ఆవు నెయ్యి
రోజు 2 - మార్చి 20 - బ్రహ్మచారిణి– ఆకుపచ్చ– చక్కెర – పంచామృతం
రోజు 3 - మార్చి 21 - చంద్రఘంట – బూడిద రంగు– పాలు ఆధారిత స్వీట్లు
రోజు 4 - మార్చి 22 - కూష్మాండ – ఆరెంజ్ – గోధుమ ఆధారిత స్వీట్లు
రోజు 5 - మార్చి 23 - స్కంధమాత - తెలుపు- అరటి
రోజు 6 - మార్చి 24 - కాత్యాయని - ఎరుపు - తేనె
రోజు 7 - మార్చి 25 - కాళరాత్రి - రాయల్ బ్లూ - బెల్లం
రోజు 8 - మార్చి 26- మహాగౌరీ - పింక్ - కొబ్బరి
రోజు 9 - మార్చి 27 - సిద్ధిధాత్రి - ఊదా - హల్వా, పూరీ, చన్నా
మార్చి 27న శ్రీరామ నవమి వేడుకలు కూడా జరుపుకుంటారు.