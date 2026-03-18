బుధవారం, 18 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 18 మార్చి 2026 (19:14 IST)

Chaitra Navaratri: శ్రీరామ నవమితో ముగిసే చైత్ర నవరాత్రులు.. ఉగాది ప్రత్యేకత

వసంత రుతువు రాకతో, భారతదేశం అంతటా భక్తులు దుర్గాదేవికి అంకితం చేయబడిన తొమ్మిది రోజుల పవిత్రమైన చైత్ర నవరాత్రి పండుగను స్వాగతిస్తారు. సాధారణంగా మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల మధ్య ఈ పండుగ వస్తుంది. చైత్ర నవరాత్రి పునరుద్ధరణ, ఎదుగుదల, నూతన ఆరంభాలకు ప్రతీక. చైత్ర నవరాత్రులు ప్రకృతిలోనే మార్పులు చోటుచేసుకునే కాలంతో ఏకీభవిస్తాయి.  
 
ఈ తొమ్మిది రోజులను తమ మనస్సును, అలవాట్లను, దినచర్యలను శుద్ధి చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ పండుగ సమయంలో ఉపవాసం, ధ్యానం, ప్రార్థన వంటి అభ్యాసాలను సమకాలీన ఆరోగ్య కోణంతో కూడా చూడవచ్చు. 
 
ఉపవాసం శరీరాన్ని నిర్విషీకరణ చేయడానికి, బరువైన ఆహారాల నుండి విశ్రాంతినిస్తుంది, అయితే ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలు మానసిక స్పష్టతను, భావోద్వేగ సమతుల్యతను ప్రోత్సహిస్తాయి. ఉగాదితో ప్రారంభమయ్యే ఈ తొమ్మిది రోజుల పండుగ, శ్రీరాముని జన్మదినాన్ని సూచించే పవిత్రమైన రోజు అయిన శ్రీరామ నవమితో ముగుస్తుంది. 
 
చైత్ర నవరాత్రులు, దివ్య శక్తి స్వరూపిణి అయిన దుర్గామాత ఆరాధనకు అంకితం చేయబడ్డాయి. ఈ సంవత్సరం, చైత్ర నవరాత్రులు 2026 మార్చి 19న ప్రారంభమై, మార్చి 27న ముగుస్తాయి. 
 
చైత్ర నవరాత్రులు 2026 తేదీలు
ముహూర్త సమయాలు 
ధృక్ ప్రకారం, చైత్ర మాసం శుక్ల పక్షం (పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే పక్షం) పాడ్యమి తిథి నాడు ఈ పండుగ ప్రారంభమవుతుంది. 
 
మార్చి 19న ఘటస్థాపన ముహూర్తం: ఉదయం 6:52 నుండి 7:43 వరకు. మార్చి 19న ఉగాది నూతన సంవత్సరం 2026 - విశ్వావసు నామ సంవత్సరంగా జరుపుకోబడుతుంది. 
 
ఉగాది పూజకు అత్యంత శుభప్రదమైన సమయం ఉదయం సూర్యోదయ వేళగా చెప్పబడుతుంది. ఇందులో ప్రధాన పూజా ముహూర్తం ఉదయం 6:30 నుండి 8:00 గంటల మధ్య ఉంటుంది.
 
అభిజిత్ ముహూర్తం - మార్చి 19 (కలశ స్థాపనకు సమయం)
మధ్యాహ్నం 12:05 నుండి 12:53 వరకు. 
శ్రీరామ నవమి: మార్చి 27, 2026. 
నవరాత్రి పారణ (వ్రత సమాప్తి): మార్చి 27, 2026. 
 
నవరాత్రి రంగులు: 2026 నవరాత్రిలోని ప్రతి రోజుకూ ఒక నిర్దిష్టమైన రంగు కేటాయించబడి ఉంటుంది. ఈ రంగు దుర్గామాత ఒక్కో రూపాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ పండుగలో పవిత్రమైన ఆచారాలు కూడా అంతర్భాగంగా ఉంటాయి. వీటిలో మొదటి రోజు నిర్వహించే కలశ స్థాపన, అలాగే పూజ జరిగే ప్రతి రోజుకూ సమర్పించే ప్రత్యేక నైవేద్యాలు ముఖ్యమైనవి. 
 
చైత్ర నవరాత్రులను శరద్ నవరాత్రులతో పొరపాటు పడకూడదు. చైత్ర నవరాత్రులను వసంత ఋతువులో, అంటే మార్చి లేదా ఏప్రిల్ నెలల్లో జరుపుకుంటారు. కాగా, శరద్ నవరాత్రులను శరదృతువులో, అంటే సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ నెలల్లో జరుపుకుంటారు. కొన్ని రాష్ట్రాలలో చైత్ర నవరాత్రులు నూతన సంవత్సరానికి నాంది పలుకుతుండగా, శరద్ నవరాత్రులు దేశవ్యాప్త వేడుకగా, ముఖ్యంగా దుర్గా పూజ సందర్భంగా జరుపుకుంటారు. 
 
చైత్ర నవరాత్రులు రామ నవమితో ముగుస్తాయి. శరద్ నవరాత్రులు దసరాతో అంతమవుతాయి. దసరా, రావణుడిపై శ్రీరాముడి విజయాన్ని, మహిషాసురుడిపై దుర్గాదేవి సాధించిన విజయాన్ని సూచిస్తుంది. 
 
చైత్ర నవరాత్రులను వసంత ఋతువులో జరుపుకుంటారు. ఇది నూతన సంవత్సరానికి నాంది పలుకుతుంది. దక్షిణ భారతదేశంలో ఉగాది, మహారాష్ట్రలో గుడి పడ్వా అని జరుపుకుంటారు. 
 
ఈ పండుగ చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. రామ నవమి (మార్చి 27, 2026) నాడు శ్రీరాముని జననంతో ముగుస్తుంది. చైత్ర నవరాత్రులలో దుర్గాదేవిని పూజించడం మంచిది. 
 
ధ్యానం తొమ్మిది చక్రాలపై దృష్టి కేంద్రీకరించడానికి, ఉన్నత ఆత్మతో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. 
 
కన్యా పూజ, నవరాత్రి పారణ 
కన్యా పూజ: అష్టమి (మార్చి 26) లేదా నవమి (మార్చి 27) నాడు జరుపుకుంటారు, ఇందులో తొమ్మిది మంది బాలికలను అమ్మవారి స్వరూపాలుగా పూజిస్తారు. 
 
నవరాత్రి పారణ: రామ నవమి పూజ తర్వాత నవమి (మార్చి 27) నాడు ఉపవాసం విరమిస్తారు. చైత్ర నవరాత్రులు ఆధ్యాత్మికతను పెంపొందించేందుకు, వ్యక్తిగత పరివర్తన, భక్తి వైపు మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాయి. 
 
ఈ పవిత్ర మాసం ఒక సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక పునఃప్రారంభంలా పనిచేస్తుంది. ఇది ప్రజలను ప్రతికూలతను విడిచిపెట్టి, ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను అలవర్చుకుని, రాబోయే సంవత్సరానికి కొత్త లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకునేలా ప్రోత్సహిస్తుంది.
 
చైత్ర నవరాత్రి తేదీలు 2026 (మార్చి 19–27) 
రోజు 1 - మార్చి 19- శైలపుత్రి- పసుపు- ఆవు నెయ్యి 
రోజు 2 - మార్చి 20 - బ్రహ్మచారిణి– ఆకుపచ్చ– చక్కెర – పంచామృతం 
రోజు 3 - మార్చి 21 - చంద్రఘంట – బూడిద రంగు– పాలు ఆధారిత స్వీట్లు 
రోజు 4 - మార్చి 22 - కూష్మాండ – ఆరెంజ్ – గోధుమ ఆధారిత స్వీట్లు 
రోజు 5 - మార్చి 23 - స్కంధమాత - తెలుపు- అరటి 
రోజు 6 - మార్చి 24 - కాత్యాయని - ఎరుపు - తేనె 
రోజు 7 - మార్చి 25 - కాళరాత్రి - రాయల్ బ్లూ - బెల్లం 
రోజు 8 - మార్చి 26- మహాగౌరీ - పింక్ - కొబ్బరి 
రోజు 9 - మార్చి 27 - సిద్ధిధాత్రి - ఊదా - హల్వా, పూరీ, చన్నా 
మార్చి 27న శ్రీరామ నవమి వేడుకలు కూడా జరుపుకుంటారు.

భర్త మృతితో దారితప్పిన అక్క ... హెచ్చరించినా మారని తీరు.. చంపేసిన తమ్ముడు

భర్త మృతితో దారితప్పిన అక్క ... హెచ్చరించినా మారని తీరు.. చంపేసిన తమ్ముడుభర్త చనిపోవడంతో సొంత అక్క దారి తప్పింది. ఈ విషయం తెలిసిన తమ్ముడు జీర్ణించుకోలేకపోయాడు. తీరు మార్చుకోవాలని అక్కను పలుమార్లు హెచ్చరించాడు. అయితే ఆమె ఏమాత్రం తీరు మార్చుకోలేదు. దీంతో ఆగ్రహించిన తమ్ముడు.. అక్కను చంపేసి మృతదేహాన్ని రెండు ముక్కలు చేసి చెరువులో పడేశాడు. ఈ దారుణం ఏపీలోని అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌లో జరిగింది.

ఏపీలో అకాలవర్షాలు, అమరావతిలో పిడుగుపడి వ్యక్తి మృతి

ఏపీలో అకాలవర్షాలు, అమరావతిలో పిడుగుపడి వ్యక్తి మృతిఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అకాలవర్షాలు పడుతున్నాయి. ఏపీలోని ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, ప్రకాశం జిల్లాల్లో వున్నట్లుండి వర్షాలు పడుతున్నాయి. అమరావతిలో ఉరుములు, మెరుపులతో వడగండ్ల వాన కురిసింది. పిడుగుపడి ఓ వ్యక్తి మృత్యువాత పడ్డాడు. విజయవాడ నగరంలో బుధవారం సాయంత్రం గం. 3.45 నిమిషాలకు ఉరుములు, మెరుపులతో ప్రారంభమైన వర్షం 5 గంటల వరకూ ఏకధాటిగా కురిసింది. నగరంలో వాహనదారులు ఇబ్బందులుపడ్డారు. పశ్చిమగోదావరి, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, ప్రకాశం జిల్లాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా వుండాలనీ, చెట్ల కిందకు వెళ్లవద్దని, రక్షణ షెల్టర్లలో మాత్రమే వుండాలని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలియజేసింది.

కడప ఎంపీ టిక్కెటి విషయంలోనే గొడవ - చిన్నాన్న హత్య : వైఎస్ షర్మిల

కడప ఎంపీ టిక్కెటి విషయంలోనే గొడవ - చిన్నాన్న హత్య : వైఎస్ షర్మిలకడప ఎంపీ టిక్కెట్ విషయంలోనే తమ కుటుంబంలో గొడవ జరిగి, చిన్నాన్న హత్యకు గురయ్యారని ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల ఆరోపించారు. ఆమె బుధవారం విశాఖ విమానాశ్రయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, కడప ఎంపీ పదవికి అవినాష్‌ సరికాదని వివేకా స్వయంగా నాతో చెప్పారు. వివేకా ఎంత చెప్పినా జగన్‌.. కడప ఎంపీ టికెట్‌ అవినాష్‌ రెడ్డికే ఇచ్చారు. వివేకా బతికుంటే తనకు ఎప్పటికైనా అడ్డేనని అవినాష్‌ భావించారు.

గర్భిణీ భార్యను హత్య చేసిన వ్యక్తి అరెస్ట్.. కట్నం కోసం వేధించాడు..

గర్భిణీ భార్యను హత్య చేసిన వ్యక్తి అరెస్ట్.. కట్నం కోసం వేధించాడు..తన గర్భిణీ భార్యను హత్య చేశాడనే ఆరోపణపై పోలీసులు ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. బుధవారం నాడు కోరుట్ల మండలం మాదాపూర్ గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. హరిబాబుగా గుర్తించబడిన ఈ నిందితుడు, గత కొద్ది రోజులుగా తన భార్య వైష్ణవిని కట్నం కోసం వేధిస్తున్నట్లు సమాచారం.

Fake Paneer: హైదరాబాదులో 3వేల కిలోల కల్తీ పనీర్ స్వాధీనం..

Fake Paneer: హైదరాబాదులో 3వేల కిలోల కల్తీ పనీర్ స్వాధీనం..కుళ్లిన మాంసంతో బిర్యానీలు చేసేస్తున్నారని నిన్నటికి నిన్న భారీగా మాంసాన్ని సీజ్ చేసిన సంఘటనను మరవక ముందే.. ఖైరతాబాద్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు నకిలీ పనీర్ తయారీ, పంపిణీ నెట్‌వర్క్‌పై దాడులు నిర్వహించారు. సుమారు 3,000 కిలోల కల్తీ పనీర్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శ్రీ బాలాజీ డైరీ ప్రొడక్ట్స్, విజయ్ మిల్క్ అండ్ కర్డ్ షాప్‌తో సహా మొత్తం ఆరు దుకాణాల్లో ఈ దాడులు జరిగాయి. అధికారులు శ్రీ బాలాజీ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ నుండి 1,600 కిలోల పనీర్‌ను, విజయ్ మిల్క్ అండ్ కర్డ్ షాప్ నుండి సుమారు 1,000 కిలోల పనీర్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

14-03-2026 శనివారం ఫలితాలు - పనులు ఒక పట్టాన పూర్తికావు....

14-03-2026 శనివారం ఫలితాలు - పనులు ఒక పట్టాన పూర్తికావు....మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం నిరుత్సాహం వీడి శ్రమించండి. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. ధనసహాయం తగదు. మీ ఇబ్బందులను సున్నితంగా తెలియజేయండి. పనులు పురమాయించవద్దు. కొందరి నిర్లక్ష్యం చికాకు కలిగిస్తుంది. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా తీసుకోవద్దు.

13-03-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - ఏ పని మొదలెట్టినా తిరిగి మొదటికే..?

13-03-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - ఏ పని మొదలెట్టినా తిరిగి మొదటికే..?మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అభియోగాలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. చెల్లింపులు, నగదు స్వీకరణలో జాగ్రత్త. చుట్టుపక్కల వారిని గమనించండి. ఒప్పందాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయండి. తొందరపాటు నిర్ణయం తగదు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. రుణసమస్య పరిష్కారమవుతుంది. మానసికంగా స్థిమితపడతారు. ఖర్చులు సామాన్యం, సావకాశంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. అనవసర జోక్యం తగదు. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదవకాశం లభిస్తుంది. పందాలు, బెట్టింగ్‌లకు పాల్పడవద్దు.

TTD Kitchens: తిరుమలలో వంట గ్యాస్ కొరత లేదు.. టీటీడీ

TTD Kitchens: తిరుమలలో వంట గ్యాస్ కొరత లేదు.. టీటీడీఅన్నదానం వంటశాలలకు వంట గ్యాస్ సరఫరాలో కొరత ఏర్పడిందనే వార్తలపై టీటీడీ స్పందించింది. టిటిడి తన లడ్డూ, అన్నదానం వంటశాలలకు వంట గ్యాస్ సరఫరాలో ఎటువంటి అంతరాయం లేదని తెలిపింది. తిరుమలలో ప్రతిరోజూ సగటున నాలుగు లక్షల లడ్డూలు తయారు చేస్తారు. అయితే పండుగ సమయాల్లో ఈ సంఖ్య దాదాపు 10 లక్షలకు పెరుగుతుంది. తిరుమలలో లడ్డూ తయారీ, అన్నదానం యూనిట్లకు కలిపి మొత్తం వంట గ్యాస్ అవసరం రోజుకు 10 టన్నులకు పైగా ఉందని అధికారి తెలిపారు.

Vastu for Wearing a Watch: కుడి లేదా ఎడమ.. ఏ చేతికి వాచ్ కట్టాలో తెలుసా?

Vastu for Wearing a Watch: కుడి లేదా ఎడమ.. ఏ చేతికి వాచ్ కట్టాలో తెలుసా?వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఏ చేతిలో వాచ్ కట్టాలనే దానిపై ఓ పరిశీలన చేద్దాం. రోజువారీ జీవితంలో ఎక్కువ సమయం వాడే వస్తువుగా చేతికి కట్టే వాచ్‌ను చెప్పవచ్చు. ఇంటబయటా వాచ్, గడియారం లేనిదే పొద్దుగడవదు. టైమ్ చూడకుండా ఏ పని జరగదు. ముఖ్యంగా చేతికి వాచ్ కట్టడంపై వాస్తు ప్రకారం ఎలాంటి సూచనలు పాటించాలో చూద్దాం. కుడిచేతికి వాచ్ కడితే, శరీరంలో కుడివైపునున్న నాడీ మండలాన్ని మెరుగ్గా పనిచేసేలా చేస్తుంది. ఇంకా సూర్యభగవానుడి శక్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది. కుడి చేతికి కట్టడం ద్వారా శక్తి, ప్రోత్సాహం మరియు ధైర్యం అందించే. ఆ విధంగా, మీ వ్యక్తిగత అభివృద్ధి, వృత్తి విజయానికి సహాయం చేస్తుంది.

12-03-2026 గురువారం ఫలితాలు- దంపతుల మధ్య చిరు కలహం..

12-03-2026 గురువారం ఫలితాలు- దంపతుల మధ్య చిరు కలహం..మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సన్నిహితులు వ్యాఖ్యలు కార్మోన్ముఖులను చేస్తాయి. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు సమర్ధతను చాటుకుంటారు. సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. ఇతరుల మేలు కోరి చేసిన మీ వాక్కు ఫలిస్తుంది. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం, కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త, బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి.
