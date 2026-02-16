Bill Gates: ఆంధ్రప్రదేశ్లో పర్యటించనున్న బిల్ గేట్స్
గేట్స్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్ బిల్ గేట్స్ సోమవారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పర్యటించనున్నారు. ఫౌండేషన్ ప్రతినిధి బృందానికి నాయకత్వం వహించనున్న గేట్స్, విద్య, ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం వంటి రంగాలను వైవిధ్యపరచడం వంటి వివిధ అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, సమాచార సాంకేతిక మంత్రి నారా లోకేష్లతో వివరణాత్మక చర్చలు జరుపుతారు.
గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రంగాలలో పురోగతిలో ఉన్న వివిధ ప్రాజెక్టులను మరింత విస్తరించడంపై దృష్టి సారిస్తుందని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. షెడ్యూల్ ప్రకారం, బిల్ గేట్స్ ఉదయం 10 గంటలకు రాష్ట్ర సచివాలయంలో ఉంటారు. పాలనలో సాంకేతికత వినియోగంపై పరిశీలించడానికి రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సొసైటీ (RTGS) కేంద్రాన్ని సందర్శిస్తారు.
చంద్రబాబు నాయుడు రియల్-టైమ్ గవర్నెన్స్ విధానాలు, ఫలితాలను బిల్ గేట్స్కు వివరిస్తారు, ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి, ఆయన క్యాబినెట్ సహచరులు, వివిధ విభాగాల అధికారులు గేట్స్ బృందంతో సమావేశం అవుతారు.
స్వర్ణాంధ్ర విజన్-2047 లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి చేపట్టిన సంస్కరణలు, ప్రజారోగ్యం, వ్యవసాయం, విద్య, ఇతర రంగాలపై చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వనున్నారు.
అలాగే మెడ్టెక్, డయాగ్నస్టిక్స్లో సేవలు, సంజీవని వంటి ప్రాజెక్టులపై వివరణాత్మక దృష్టాంతాన్ని కూడా ఇస్తారు.గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో నిర్వహిస్తున్న సంజీవని ప్రాజెక్టుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివరణాత్మక ప్రదర్శనను కూడా ఇస్తుంది.
తరువాత, బిల్ గేట్స్ బృందం అమరావతిలోని ఉండవల్లి గ్రామం సమీపంలోని ఒక పొలాన్ని సందర్శించి డ్రోన్లు, ఏఐ టెక్నాలజీ సహాయంతో చేపట్టిన వ్యవసాయ పద్ధతులను పరిశీలిస్తుందని వర్గాలు తెలిపాయి. సంజీవని ప్రాజెక్టు ద్వారా ప్రజారోగ్య సేవలు మెరుగుపడతాయని ముఖ్యమంత్రి రెండు రోజుల క్రితం చెప్పారు.
గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా అసెంబ్లీ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, గేట్స్ ఫౌండేషన్ మద్దతుతో డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డులు సృష్టించబడతాయని, ఇది వ్యక్తిగతీకరించిన వైద్యానికి వీలు కల్పిస్తుందని ఆయన అన్నారు.