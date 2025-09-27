Musi: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు - మూసీ ప్రాజెక్టు తొమ్మిది గేట్లు ఎత్తేస్తే పరిస్థితి?
యాదాద్రి-భోంగిర్ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో వేములకొండ, జూలూరు, బీబీనగర్, సంగెం భీమ లింగం వద్ద ఉన్న లో-లెవల్ వంతెనలపైకి మూసి నది పొంగి ప్రవహించడంతో రోడ్డు రవాణాకు అంతరాయం కలిగింది. వేములకొండ శివార్లలోని లో-లెవల్ వంతెనపైకి నీరు ప్రవహించడంతో వలిగొండ మండలంలోని వేములకొండ, లక్ష్మీపురం మధ్య వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. అదేవిధంగా, శనివారం జూలూరు- రాద్రవల్లి మధ్య రహదారి మునిగిపోయింది, సంగెం భీమ లింగం వంతెనపై నీరు నిలిచిపోవడంతో చౌటుప్పల్- భువోంగిర్ మధ్య కనెక్టివిటీకి అంతరాయం కలిగింది. ఈ మార్గాలను వాహనాలు ఉపయోగించకుండా నిరోధించడానికి బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు.
మూసీ ప్రాజెక్టు ఉత్సర్గం మరింత పెరిగితే సూర్యాపేట-మిర్యాలగూడ మధ్య ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలుగుతుందని, ఇది భీమారం వద్ద లో-లెవల్ వంతెనను ముంచెత్తే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. నల్గొండ జిల్లాలోని కేతేపల్లి సమీపంలోని మూసీ ప్రాజెక్టు తొమ్మిది క్రెస్ట్ గేట్లను నాలుగు అడుగులు ఎత్తి, అదే పరిమాణంలో ఇన్ఫ్లో ఉండటంతో 23,373 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు.
హైదరాబాద్లో భారీ వర్షాలు, ఉస్సేన్ సాగర్ వద్ద గేట్లను ఎత్తివేయడం వల్ల మధ్యాహ్నం నాటికి ఇన్ఫ్లోలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు గుర్తించారు. మూసీ నది వెంబడి నివసించే నివాసితులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, చేపలు పట్టడానికి నది వద్దకు లేదా దాని నీటిలోకి ప్రవేశించకుండా ఉండాలని నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు.