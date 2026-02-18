Jammu and Kashmir: బెంగాల్ను మట్టికరిపించి.. 67 ఏళ్ల తర్వాత రంజీ ఫైనల్లోకి కాశ్మీర్
బుధవారం జరిగిన సెమీఫైనల్ మ్యాచ్లో నాలుగో రోజు రెండుసార్లు మాజీ ఛాంపియన్స్ బెంగాల్ను ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఓడించి, జమ్మూ కాశ్మీర్ తమ 67 ఏళ్ల చరిత్రలో తొలిసారిగా రంజీ ట్రోఫీ ఫైనల్స్కు చేరుకోవడం ద్వారా రికార్డు సృష్టించింది. స్వదేశీ జట్టు నిర్దేశించిన 126 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని వారు 34.4 ఓవర్లలోనే ఛేదించారు.
వంశజ్ శర్మ (43 నాటౌట్), అబ్దుల్ సమద్ (30 నాటౌట్) జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ మ్యాచ్లో పేస్ బౌలర్ ఔకిబ్ నబీ తొమ్మిది వికెట్లు తీసి ఆతిథ్య జట్టు అవకాశాలను దెబ్బతీసిన తర్వాత ఇది జరిగింది.
జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ తొలిసారి 1959-60 సీజన్లో రంజీ ట్రోఫీలో పాల్గొంది. ఇప్పటివరకు పోటీదారుగా కనిపించలేదు. 2013-14 సీజన్లో, వారు దశాబ్ద కాలంలో మొదటిసారి నాకౌట్లకు అర్హత సాధించారు.
మంగళవారం మూడవ రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ 43/2తో ఉంది. నాల్గవ రోజు ప్రారంభంలో ఓవర్నైట్ బ్యాటర్ శుభమ్ పుండిర్ (27), కెప్టెన్ పరాస్ డోగ్రా (9)లను కోల్పోయింది. కానీ వంశజ్, సమద్ 55 పరుగుల భాగస్వామ్యంతో వారిని చారిత్రాత్మక విజయం వైపు నడిపించారు.