Jammu and Kashmir: బెంగాల్‌ను మట్టికరిపించి.. 67 ఏళ్ల తర్వాత రంజీ ఫైనల్లోకి కాశ్మీర్

Jammu and Kashmir
బుధవారం జరిగిన సెమీఫైనల్ మ్యాచ్‌లో నాలుగో రోజు రెండుసార్లు మాజీ ఛాంపియన్స్ బెంగాల్‌ను ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఓడించి, జమ్మూ కాశ్మీర్ తమ 67 ఏళ్ల చరిత్రలో తొలిసారిగా రంజీ ట్రోఫీ ఫైనల్స్‌కు చేరుకోవడం ద్వారా రికార్డు సృష్టించింది. స్వదేశీ జట్టు నిర్దేశించిన 126 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని వారు 34.4 ఓవర్లలోనే ఛేదించారు. 
 
వంశజ్ శర్మ (43 నాటౌట్), అబ్దుల్ సమద్ (30 నాటౌట్) జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ మ్యాచ్‌లో పేస్ బౌలర్ ఔకిబ్ నబీ తొమ్మిది వికెట్లు తీసి ఆతిథ్య జట్టు అవకాశాలను దెబ్బతీసిన తర్వాత ఇది జరిగింది. 
 
జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ తొలిసారి 1959-60 సీజన్‌లో రంజీ ట్రోఫీలో పాల్గొంది. ఇప్పటివరకు పోటీదారుగా కనిపించలేదు. 2013-14 సీజన్‌లో, వారు దశాబ్ద కాలంలో మొదటిసారి నాకౌట్‌లకు అర్హత సాధించారు. 
 
మంగళవారం మూడవ రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ 43/2తో ఉంది. నాల్గవ రోజు ప్రారంభంలో ఓవర్‌నైట్ బ్యాటర్ శుభమ్ పుండిర్ (27), కెప్టెన్ పరాస్ డోగ్రా (9)లను కోల్పోయింది. కానీ వంశజ్, సమద్ 55 పరుగుల భాగస్వామ్యంతో వారిని చారిత్రాత్మక విజయం వైపు నడిపించారు.

డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కాన్వాయ్‌లో ప్రమాదం... తర్వాత ఏమైంది?

డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కాన్వాయ్‌లో ప్రమాదం... తర్వాత ఏమైంది?ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కాన్వాయ్‌లో ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. బుధవారం ఉదయం విశాఖపట్టణంలోని సిరిపురం నుంచి పెద్ద వాల్తేరు వైపు వెళుతుండగా త్రీ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. పవన్ వాహనశ్రేణిలో ముందు వెళుతున్న వాహనం అకస్మాత్తుగా బ్రేక్ వేసింది. దీంతో వెనుక వేగంగా వస్తున్న వాహనం ముందు వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది.

కదులుతున్న రైలులో ఏసీ కోచ్‌లో యువతిపై అత్యాచారం చేసిన టిటిఈ

కదులుతున్న రైలులో ఏసీ కోచ్‌లో యువతిపై అత్యాచారం చేసిన టిటిఈఅహ్మదాబాద్-గోరఖ్‌పూర్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ఒక షాకింగ్ సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక టీటీఈ అమ్మాయిపై అత్యాచారం చేశాడు. ఆ అమ్మాయి టికెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తోంది. ఆమెకు సీటు ఇప్పిస్తానని చెప్పి, టీటీఈ ఆమెను ఒక కంపార్ట్‌మెంట్‌లోకి తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేశాడు. ఆ అమ్మాయి అహ్మదాబాద్-గోరఖ్‌పూర్ ఎక్స్‌ప్రెస్ టీటీఈ తనపై అత్యాచారం చేశాడని ఆరోపించింది. తనపై జరిగిన అఘాయిత్యం గురించి ఆమె చెబుతూ... నేను NCC C-సర్టిఫికెట్ పరీక్ష రాయడానికి వెళ్ళాను. తిరిగి వస్తుండగా, జన సమూహం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల టికెట్ దొరకకపోవడంతో ఏసీ కోచ్ ఎక్కాను. TTE వచ్చేసరికి నేను ఏసీ కోచ్‌లో నిలబడి ఉన్నాను.

ఏడేళ్ల బాలికను హత్య చేసి.. డ్రమ్‌లో నింపేశాడు..

ఏడేళ్ల బాలికను హత్య చేసి.. డ్రమ్‌లో నింపేశాడు..చిత్తూరు జిల్లాలోని తన ఇంట్లో ఏడేళ్ల బాలికను హత్య చేసి, ఆమె మృతదేహాన్ని డ్రమ్‌లో నింపిన ప్రధాన నిందితుడు కులవర్ధన్ మంగళవారం రాత్రి జిల్లాలోని మదనపల్లెలోని సరస్సులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మదనపల్లె పట్టణంలోని నీరుగుట్టవారిపల్లిలోని తన ఇంట్లో నిందితుడు బాలికపై లైంగిక దాడి చేసిన తర్వాత ఆమెను హత్య చేశాడు. చేనేత కార్మికుడి కుమార్తె అయిన ఆ బాలిక ఇంటి ముందు ఆడుకుంటూ ఇంటి నుండి తప్పిపోయింది. ఆమె తిరిగి రాకపోవడంతో, ఆమె తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేయడానికి ముందు పరిసరాల్లో వెతికారు.

బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ పుట్టినరోజు.. చంద్రబాబు, పవన్, జగన్‌ల శుభాకాంక్షలు

బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ పుట్టినరోజు.. చంద్రబాబు, పవన్, జగన్‌ల శుభాకాంక్షలుబీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా వివిధ వర్గాల ప్రజల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. వివిధ రాజకీయ నాయకులు కేసీఆర్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు కేసీఆర్ జీవితాంతం ఆరోగ్యంగా ఉండాలని శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కూడా తెలంగాణ మాజీ సీఎంకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

జేఈఈ మెయిన్ 2026 సెషన్-1 ఫలితాలు.. ముగ్గురు అనంతపూర్ విద్యార్థులకు ర్యాంక్

జేఈఈ మెయిన్ 2026 సెషన్-1 ఫలితాలు.. ముగ్గురు అనంతపూర్ విద్యార్థులకు ర్యాంక్ఈ సంవత్సరం జేఈఈ మెయిన్ 2026 సెషన్-1లో చాలా మంది గ్రామీణ విద్యార్థులు రాణించారని వదాన్య ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు అశోక్ పడపాటి అన్నారు. ముఖ్యంగా, జేఈఈలో 99.98 శాతంతో జుగేష్ కుమార్, 99.84 శాతంతో తులసి కార్తీక్, 99.78 శాతంతో యెశ్వంత్ కుమార్ అనే ముగ్గురు విద్యార్థులను గురించి ప్రస్తావించారు. ఈ ముగ్గురూ సత్యసాయి జిల్లాలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 10వ తరగతి వరకు చదువుకున్నారు. తరువాత వారికి వదాన్య ఫౌండేషన్ శిక్షణ ఇచ్చింది. ఈ సంవత్సరం జేఈఈ మెయిన్ సెషన్-1 కి దాదాపు 13 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారని అశోక్ పడపాటి పేర్కొన్నారు.

నటి ప్రత్యూషను 10 మందితో గ్యాంగ్ రేప్ చేయించి చంపేసాడు, కుక్కచావు చస్తాడు: తల్లి ఆవేదన

నటి ప్రత్యూషను 10 మందితో గ్యాంగ్ రేప్ చేయించి చంపేసాడు, కుక్కచావు చస్తాడు: తల్లి ఆవేదనసినీ నటి ప్రత్యూష తల్లి తన కుమార్తెకు పూర్తి న్యాయం జరగలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. తన కుమార్తెపై 10 మందితో సామూహిక అత్యాచారం చేయించి, ఆమె గొంతు పట్టుకుని బలవంతంగా విషం తాగించి హత్య చేసారని ఆమె ఆరోపించారు. తన కుమార్తె చావుకి కారకులైనవారంతా కుక్కచావు చస్తారని అన్నారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... భూమిపై కోర్టుల్లో తప్పించుకోవచ్చు. కానీ ఆ కనకదుర్గమ్మ తల్లి నా కూతురుని అన్యాయంగా పొట్టనబెట్టుకున్న వారిని వదలదు. నా కుమార్తె కాళ్ల దగ్గరకు వారిని పంపిస్తుంది.

Anupama Parameswaran: క్రేజీ కల్యాణం నుంచి అనుపమ పరమేశ్వరన్ బర్త్ డే పోస్టర్

Anupama Parameswaran: క్రేజీ కల్యాణం నుంచి అనుపమ పరమేశ్వరన్ బర్త్ డే పోస్టర్నరేష్ వీకే, అనుపమ పరమేశ్వరన్, తరుణ్ భాస్కర్, రాజ్ వెడ్స్ రాంబాయి ఫేమ్ అఖిల్ ఉడ్డెమారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా "క్రేజీ కల్యాణం". ఈ చిత్రాన్ని యారో సినిమాస్ బ్యానర్ పై ప్రొడక్షన్ నెం. 2గా ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ బూసమ్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు బద్రప్ప గాజుల రూపొందిస్తున్నారు.

Suhas: నా ముందే ఒకాయన సెట్‌లో ఇతన్నెందుకు పిలిచారు అన్నాడు: సుహాస్‌

Suhas: నా ముందే ఒకాయన సెట్‌లో ఇతన్నెందుకు పిలిచారు అన్నాడు: సుహాస్‌సుహాస్‌ నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయన సినిమాలు అన్నీ చూశాను. కథను నమ్మి సినిమాలు చేసే హీరో. నిజయితీగా కష్టపడతాడు. ఈ సినిమాకు టైటిల్‌ మారిన అందరూ సుహాస్‌ సినిమా అంటారు. ఈ సినిమాతో సుహాస్‌ ఆడియన్స్‌ మనసులు మరోసారి గెలుచుకుంటాడు. ఈ సినిమా టీజర్‌ చూడగానే నాకు ఆసక్తికరంగా అనిపించింది. సినిమాను ప్రమోట్‌ చేసిన విధానం బాగుంది. తప్పకుండా ఈ సినిమా విజయం సాధిస్తుందనే నమ్మకం ఉంది' అని సందీప్‌ కిషన్‌ అన్నారు.

5 ఏళ్ల క్రితం తీసిన సినిమా అప్పులు ఇంకా కడుతున్నాను: మంచు లక్ష్మి

5 ఏళ్ల క్రితం తీసిన సినిమా అప్పులు ఇంకా కడుతున్నాను: మంచు లక్ష్మిఐదు సంవత్సరాల క్రితం తీసిన ఓ సినిమా తాలూకు అయిన అప్పులను ఇప్పటికీ కడుతూనే వున్నాను అని అన్నారు నటి, నిర్మాత మంచు లక్ష్మి. ఆమె ఇంకా మాట్లాడుతూ... ఇప్పుడిక నేను చిత్రాలను నిర్మించే రోజులు అయిపోయాయి. నేను కేవలం నటించడం వరకే. అందుకే ఎవరైనా నా దగ్గరకు కథ చెప్పేందుకు వస్తే... నిర్మాతను చూసుకున్నారా అని అడుగుతున్నాను. బూకీ చిత్రం ఈ నెల 20న విడుదల కానున్న సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సమావేశంలో పై విషయాలను ఆమె వెల్లడించారు.

పెద్దలకు భయపడి ప్రత్యూష చిత్రం నుంచి తప్పుకున్నారు : సత్యారెడ్డి

పెద్దలకు భయపడి ప్రత్యూష చిత్రం నుంచి తప్పుకున్నారు : సత్యారెడ్డిప్రత్యూష మరణం వెనుక నాటి మంత్రుల కొడుకులు పోలీస్ అధికారుల కుమారులు,పెద్ద పెద్ద బడా బాబులు, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారుల పిల్లలు ఉన్నారని తెలిసి కూడా అన్నింటికీ తెగించి కళామతల్లి నమ్మకంతో నూ నూగు మీసాల వయస్సులో ఉన్న సత్యారెడ్డి అనే ఒక యువ నిర్మాత ఒక ముందుకు వచ్చి అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో నాటి ప్రముఖ యువ హీరో ప్రముఖ విలన్ అంకుశం రామిరెడ్డి, తెలంగాణ శకుంతల, కాస్టమ్స్ కృష్ణ, ఏవీఎస్, రమ్యశ్రీ ఐరన్ లెగ్ శాస్త్రి,కళ్ళు చిదంబరం,తిరుపతి ప్రకాష్తో పాటు భారీ తారగానం పెట్టి పెద్ద స్థాయిలో సినిమా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది.
