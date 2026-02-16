చరిత్ర సృష్టించిన కరీంనగర్లో కాషాయ పార్టీ.. మేయర్గా కొలగాని శ్రీనివాస్
కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ను గెలుచుకోవడం ద్వారా కాషాయ పార్టీ చరిత్ర సృష్టించింది. బీజేపీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ రాకపోయినా, మేయర్ పదవి తమ పార్టీకి వస్తుందని ఎంఓఎస్ బండి సంజయ్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. 34 మంది కార్పొరేటర్ల మద్దతుతో, బీజేపీ చివరకు ఉత్కంఠకు తెరదించింది.
కొలగాని శ్రీనివాస్ మేయర్గా, సునీల్ రావు డిప్యూటీ మేయర్గా ఎన్నికయ్యారు. బీజేపీ 30 సీట్లు గెలుచుకున్నప్పటికీ, మేయర్ పదవిని పొందేందుకు స్పష్టమైన మెజారిటీ రాలేదు. ఇంతలో, కాంగ్రెస్, బిఆర్ఎస్, ఎంఐఎం, ఎఐఎఫ్బి, స్వతంత్రులు నగర శివార్లలోని ఒక రిసార్ట్లో సమూహాలుగా సమావేశమై తమలో నుండి మేయర్ను ఎన్నుకోవడానికి ప్రయత్నించారు.
కాంగ్రెస్కు 21 మంది కార్పొరేటర్ల మద్దతు లభించగా, బిఆర్ఎస్ తటస్థంగా ఉండి, ఆ మేయర్ పదవి చివరకు బిజెపికి దక్కింది. తన ఎక్స్ ఖాతాలోకి తీసుకున్న, విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఎంఓఎస్ బండి సంజయ్ చాలా భావోద్వేగ పోస్ట్ రాశారు.
కరీంనగర్లో తొలిసారిగా బీజేపీ అభ్యర్థి మేయర్గా గెలుపొందడంతో చరిత్ర సృష్టించబడిందని బండి సంజయ్ అన్నారు. కరీంనగర్లో మజ్లిస్ కార్యాలయం ఉన్న వార్డులోనే తమ పార్టీ జెండా ఎగిరిందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.