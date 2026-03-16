సోమవారం, 16 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: సోమవారం, 16 మార్చి 2026 (20:55 IST)

ఇలా చేస్తే మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయి

Yoga
కిడ్నీ సమస్యలు ఇటీవలి కాలంలో పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమస్య రాకుండా వుండాలంటే.. దుంపలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. ఇవి మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడే అవకాశాలను తగ్గిస్తాయి. కొబ్బరి నీరు, దోసకాయ రసం, చెర్రీస్ కూడా మేలు చేస్తాయి. కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా వుంచుకునేందుకు ఇంకా ఎలాంటి ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలో తెలుసుకుందాము.
 
ఆరోగ్యకరమైన ఆహార ఎంపికలు క్యాలీఫ్లవర్, బ్లూబెర్రీలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి.
శారీరక శ్రమను దినచర్యలో భాగంగా చేసుకోవాలి.
ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించాలి.
ప్రతిరోజూ తగినంత నిద్ర పొందాలి.
పొగత్రాగే అలవాటు వున్నవారు దాన్ని మానేయాలి.
మద్యం తీసుకోవడాన్ని తగ్గించాలి.
ఒత్తిడిని తగ్గించే చర్యలైన యోగా, ధ్యానం చేయాలి.
మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు, గుండె జబ్బులున్నవారు చికిత్స తీసుకుని ఆరోగ్యవంతంగా వుండాలి.

వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ పోరు : సువేందు వర్సెస్ మమతా బెనర్జీ

వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ పోరు : సువేందు వర్సెస్ మమతా బెనర్జీవెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థుల తొలి జాబితాను వెల్లడించింది. ఇందులో బెంగాల్ అసెంబ్లీ విపక్ష నేతల సువేందు అధికారి ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీపై పోటీ చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం టీఎంసీ అధినేత్రి, ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ భవానీపూర్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నారు. అక్కడ నుంచి ఆమె మళ్లీ పోటీ చేయనున్నారు. దీంతో ఆమెపై బీజేపీ తమ అభ్యర్థిగా సువేందు అధికారిని ఎంపిక చేసింది. ఆయన నందిగ్రామ్ అసెంబ్లీ నుంచి కూడా పోటీ చేయనున్నారు. కాగా, భవానీపూర్ నియోజకవర్గం గత 2011 నుంచి తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కంచుకోటగా ఉన్న విషయం తెల్సిందే.

YS Avinash reddy: వివేకా గుండెపోటు నాటకాన్ని సృష్టించిందే సునీతనే.. వివాహేతర సంబంధాలపై..?

YS Avinash reddy: వివేకా గుండెపోటు నాటకాన్ని సృష్టించిందే సునీతనే.. వివాహేతర సంబంధాలపై..?మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్యకు సంబంధించి సీబీఐ దీంతో ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసి విచారణ పూర్తి చేయాలని సుప్రీం కోర్టు ఇటీవల ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసిన కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. వివేకా గుండెపోటుతో చనిపోయారని నాటకం సృష్టించిందే సునీతారెడ్డి అంటూ అవినాష్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఈ కేసులో అనేక కీలక అంశాల్ని సునీత పక్కదారి పట్టించారని ధ్వజమెత్తారు.

డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు : అజ్ఞాతం వీడిన అనంతబాబు భార్య లక్ష్మీదుర్గ

డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు : అజ్ఞాతం వీడిన అనంతబాబు భార్య లక్ష్మీదుర్గగత వైకాపా ప్రభుత్వంలో సంచలనం సృష్టించిన దళిత డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం కేసులో వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు సతీమణి లక్ష్మీదుర్గ ఎట్టకేలకు అజ్ఞాతం వీడారు. ఈ కేసులో రెండో నిందితురాలిగా ఉన్న అమెపై రాజమండ్రి కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ అరెస్టు వారెంట్ జారీచేసింది. దీంతో రక్షణ కోసం ఆమె హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. అయితే, హైకోర్టు షరతులతో కూడిన వెసులుబాటు కల్పించింది. ఈ నెల 16 నుంచి 30వ తేదీ వరకు ప్రతి రోజూ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం సిట్ ఎదుట హాజరై విచారణకు సహకరించాలని ఆదేశించింది. దీంతో ఆమె సోమవారం అజ్ఞాతం వీడి సిట్ ముందుకు వచ్చారు.

కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడుతున్నా... అనుచరులతో జీవన్ రెడ్డి

కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడుతున్నా... అనుచరులతో జీవన్ రెడ్డితెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తాను కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడుతున్నట్టు మాజీ మంత్రి, సీనియర్‌ నేత టి.జీవన్‌ రెడ్డి తన అనుచరులతో తెలిపారు. పైగా, ఈ నెల 25వ తేదీన భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీలో చేరుతున్నట్టు ఆయన సూచన ప్రాయంగా వెల్లడించినట్టు సమాచారం.

నేను బ్రతికే వున్నాను బాబోయ్... పాపం ఇజ్రాయెల్ ప్రధానికి ఎన్ని కష్టాలో? కొత్త వీడియో

నేను బ్రతికే వున్నాను బాబోయ్... పాపం ఇజ్రాయెల్ ప్రధానికి ఎన్ని కష్టాలో? కొత్త వీడియోసోషల్ మీడియా AI వీడియోలు ఇప్పుడు ఏకంగా ఓ దేశ ప్రధానినే గజగజ వణికిస్తున్నాయి. ఇరాన్ పైన ఇజ్రాయెల్-అమెరికా సంయుక్త దాడుల చేస్తున్న వేళ గత నాలుగైదు రోజుల్నుంచి ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి నెతన్యాహు ఇరాన్ దాడుల్లో మరణించాడంటూ సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు హెల్చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలన్నీ ఫేక్ వీడియోలేనని ఎంత చెప్పినా ప్రజలు నమ్మడం లేదు. దీనితో ఏకంగా నెతన్యాహు ఓ కాఫీ షాపులో కాఫీ తాగుతూ వీడియోను రిలీజ్ చేసారు. అందులో ఆయన మాట్లాడుతూ... తనకు కాఫీ అంటే చచ్చేంత ఇష్టం అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.

Watch More Videos

ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్.. ఆసక్తికర సన్నివేశాలు.. మహేష్ క్లారిటీ (video)

ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్.. ఆసక్తికర సన్నివేశాలు.. మహేష్ క్లారిటీ (video)పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా ఈనెల 19న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా జరిగింది. ఈ ఈవెంట్లో కొన్ని ఆసక్తికర సన్నివేశాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో శ్రీలీల ఒక అనుకోని వివాదంలో చిక్కుకుంది. నటుడు మహేష్ వైపు శ్రీలీల సీరియస్‌గా చూసిన వీడియో వైరల్ కావడంతో ఆమెపై ట్రోలింగ్ మొదలైంది.

Suriya: ఎమోషనల్ డ్రామాగా సూర్య నటించిన విశ్వనాథ్ & సన్స్ టీజర్

Suriya: ఎమోషనల్ డ్రామాగా సూర్య నటించిన విశ్వనాథ్ & సన్స్ టీజర్సూర్య ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ‘విశ్వనాథ్ & సన్స్’ సినిమా టీజర్ విడుదలైంది. ఈ టీజర్ ద్వారా సంజయ్ విశ్వనాథ్ అనే పాత్ర యొక్క ప్రపంచాన్ని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేశారు. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాను సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం భావోద్వేగాలతో నిండిన, ఆసక్తికరమైన సినీ అనుభూతిని అందించనుందని టీజర్ హామీ ఇస్తోంది.

Anand Deverakonda: ఎపిక్ మూవీ ప్రోమో - రావులపాలెంలో ఆనంద్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు

Anand Deverakonda: ఎపిక్ మూవీ ప్రోమో - రావులపాలెంలో ఆనంద్ దేవరకొండ పుట్టినరోజుఈసారి పుట్టినరోజు చిరస్మరణీయమైన పుట్టినరోజు వేడుకగా ఆనంద్ దేవరకొండ అభివర్ణించుకున్నారు. ఆనంద్ దేవరకొండ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "ఎపిక్". ఆదిత్య హాసన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీకర స్టూడియోస్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తోంది. వెంకట్ ఉప్పుటూరి, వి.ఎం.ఆర్ సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆనంద్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా నుంచి బర్త్ డే ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు.

Priyadarshi: సుయోధన క్యారెక్టర్ సాయికుమార్ గారినే అనుకున్నా : వై ఎస్ మాధవ్ రెడ్డి

Priyadarshi: సుయోధన క్యారెక్టర్ సాయికుమార్ గారినే అనుకున్నా : వై ఎస్ మాధవ్ రెడ్డిప్రియదర్శి, ద్రిషిక చందర్ హీరో హీరోయిన్ గా డైలాగ్ కింగ్ సాయికుమార్, సీనియర్ హీరోయిన్ ప్రేమ కీలకపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం "సుయోధన". వై ఎస్ మాధవ్ రెడ్డి దర్శకత్వం లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని బోసుబాబు నిడుమోలు నిర్మిస్తున్నారు. అన్ని కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ఈ నెల 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల అవుతోంది. పలు హిట్ చిత్రాలను రిలీజ్ చేసిన శ్రీ లక్ష్మి పిక్చర్స్ సంస్థ "సుయోధన" సినిమాను విడుదల చేస్తోంది. ఈ సినిమా టీజర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.

Chadalavada: పొడ్రూసర్స్ గిల్డ్‌ విషపురుగు, ఇండస్ట్రీకి చిన్న నిర్మాతలే ముఖ్యం : చదలవాడ శ్రీనివాసరావు

Chadalavada: పొడ్రూసర్స్ గిల్డ్‌ విషపురుగు, ఇండస్ట్రీకి చిన్న నిర్మాతలే ముఖ్యం : చదలవాడ శ్రీనివాసరావుఫిల్మ్‌ క్రిటిక్స్‌ అసోసియేషన్‌ సారధ్యంలో ప్రముఖ నిర్మాత చదలవాడ శ్రీనివాసరావు తో హైదరాబాద్ ప్రెస్‌ క్లబ్‌లో మీట్‌ ది ప్రెస్‌ కార్య క్రమం నిర్వహించారు. చిత్ర పరిశ్రమలోని చిన్న సినిమాల స్థితిగతుల అంశం పై జరిగిన చర్చలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి అతిధులుగా ప్రముఖ నిర్మాత ప్రసన్న కుమార్, ప్రముఖ దర్శకులు అజయ్‌కుమార్‌ ఎంతో మంది సీనియర్‌ జర్నలిస్టుల సమక్షంలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com