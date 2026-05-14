Amaravati: అమరావతిలో రూ.103 కోట్ల ప్రాజెక్టులు - రాత్రికి రాత్రే మార్చలేదు
అమరావతిలో ప్రతిపాదిత ప్రాంతీయ తపాలా కార్యాలయ వ్యవస్థ కేవలం మరో ప్రభుత్వ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులా కనిపించవచ్చు. కానీ అమరావతికి, ఇలాంటి ప్రాజెక్టులు చాలా పెద్ద ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటాయి. దీని ప్రాముఖ్యత కేవలం రూ.103 కోట్ల భవనానికో లేదా తపాలా శాఖ సౌకర్యానికో పరిమితం కాదు.
రాజధాని ప్రాంతంలో సంస్థల క్రమమైన విస్తరణే అంతకంటే ముఖ్యం. అమరావతికి చేర్చబడిన ప్రతి శాఖ, కార్యాలయం-పరిపాలనా వ్యవస్థ, ఒక క్రియాశీలక రాజధాని నగరంగా దాని దీర్ఘకాలిక గుర్తింపును బలపరుస్తుంది.
సంవత్సరాలుగా, అమరావతిపై ఉన్న అతిపెద్ద విమర్శలలో ఒకటి. అది అసంపూర్ణంగా ఉండటం, తగినంత క్రియాశీలక ప్రభుత్వ ఉనికి లేకపోవడం. అందుకే కేంద్ర సంస్థలతో ముడిపడి ఉన్న ప్రాజెక్టులు రాజకీయంగా, పరిపాలనాపరంగా ముఖ్యమైనవి. ఒక ప్రాంతీయ తపాలా కార్యాలయ వ్యవస్థ మెట్రో రైలు లేదా భారీ ఐటీ పార్క్ వలె ఉత్సాహాన్ని కలిగించకపోవచ్చు, కానీ అది అంతే ముఖ్యమైన మరొక అంశాన్ని అందిస్తుంది.
అదే పర్యావరణ వ్యవస్థ అభివృద్ధి. పెద్ద రాజధానులు కేవలం ప్రతిష్టాత్మక భవనాల ద్వారా మాత్రమే అభివృద్ధి చెందవు. బహుళ శాఖలు, కార్యాలయాలు, సేవా వ్యవస్థలు, సహాయక మౌలిక సదుపాయాలు కలిసి పనిచేయడం ప్రారంభించినప్పుడు అవి అభివృద్ధి చెందుతాయి.
అయితే, ఒక్క ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే అమరావతిని రాత్రికి రాత్రే మార్చలేదు. అన్ని రంగాలలో అమలులో స్థిరత్వం, వేగమే అసలైన పరీక్ష. కానీ సమిష్టిగా, రోడ్లు, ఎమ్మెల్యే టవర్లు, రైల్వే జోన్లు, ఇప్పుడు ప్రాంతీయ తపాలా కార్యాలయ వ్యవస్థ వంటి ప్రాజెక్టులు ఒక ఊపును సృష్టిస్తాయి.
