శస్త్రచికిత్స అనంతరం అమరావతికి తిరిగి వచ్చిన పవన్ కల్యాణ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గురువారం అమరావతికి తిరిగి వచ్చారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో సచివాలయంలో జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశానికి ఆయన హాజరయ్యారు. కొంతకాలంగా శ్వాసకోశ సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న పవన్కు ఇటీవల శస్త్రచికిత్స జరిగింది. తదుపరి సమస్యలను నివారించడానికి తక్షణ చికిత్స తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచించినట్లు సమాచారం. అప్పటి నుండి ఆయన తన హైదరాబాద్ నివాసంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు.
ఆయన కోలుకుంటున్న సమయంలో, చంద్రబాబు నాయుడు స్వయంగా పవన్ను పరామర్శించి, ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా తన ఇటీవలి హైదరాబాద్ పర్యటనలో పవన్ను పరామర్శించి, ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
ఆసక్తికరంగా, మోదీ పర్యటన సందర్భంగా పవన్ కొద్దిగా అలసిపోయినట్లు కనిపించారు. ఆ దృశ్యాలు ఆయన శస్త్రచికిత్స నుండి పూర్తిగా కోలుకున్నారా లేదా అనే దానిపై అభిమానులు, రాజకీయ వర్గాలలో ఆందోళనలను రేకెత్తించాయి.
అయితే, పవన్ పెద్దగా విశ్రాంతి తీసుకోకుండా హైదరాబాద్ నుండి నేరుగా అమరావతికి ప్రయాణించి మంత్రివర్గ సమావేశానికి హాజరై అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆయన ఉత్సాహంగా కనిపించారు. అనేక కీలక అంశాలపై జరిగిన చర్చలలో చురుకుగా పాల్గొన్నారు.
ఈ ఆకస్మిక రాకతో, తన ఆరోగ్యం క్రమంగా మెరుగుపడుతోందనే బలమైన సందేశాన్ని పవన్ పంపినట్లు కనిపిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు అప్పగించిన బాధ్యతల పట్ల ఉప ముఖ్యమంత్రి తన నిబద్ధతను మరోసారి నిరూపించుకున్నారని రాజకీయ పరిశీలకులు ఇప్పుడు అంటున్నారు.
ఐదు సూత్రాల చుట్టూ తిరిగే జీవితనేపథ్యంగా ఏదైనా సాధ్యమే మూవీ
ఆధ్యాత్మికతను, మానవ సంబంధాలను మేళవిస్తూ శ్రీ ఆది లక్ష్మి పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్న సరికొత్త చిత్రం "ఏదైనా సాధ్యమే". ఈ సినిమాకు దైవం తోడుంటే.. అనేది ఉపశీర్షిక. ఈ చిత్ర టైటిల్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం హైదరాబాద్లోని ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో చిత్ర దర్శకుడు మద్దూరి రాజా, నిర్మాత అనిల్ మునగనూరి, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఎన్. సుబ్రహ్మణ్యం, చిత్ర బృందం పాల్గొన్నారు.
సూర్య హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం కరుప్పు. తెలుగులో వీరభద్రుడు పేరుతో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఆర్జే బాలాజీ దర్శకుడు. డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ పతాకంపై నిర్మాతలు ఎస్ఆర్ ప్రకాష్ బాబు, ఎస్ఆర్ ప్రభులు నిర్మించార. ఈ నెల 14వ తేదీ గురువారం విడుదల కావాల్సిన ఈ చిత్రానికి ఆర్థిక కష్టాల్లో చిక్కుకుంది. దీంతో సినిమాను విడుదల చేయలేకపోయారు.
త్రిగుణ్, పాయల్ రాధాకృష్ణ ప్రధాన పాత్రల్లో చేస్తున్న హోల్సమ్ ఎంటర్టైనర్ 'మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్'. మధుదీప్ చెలికాని రచన, దర్శకత్వం వహించారు. CH.V.S.N బాబ్జీ సమర్పణలో లోటస్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ బ్యానర్ పై అరవింద్ మండెం నిర్మించారు. శ్రీ వెంకట సాయి ఫిలిమ్స్ ద్వారా ముత్యాల రామ్ దాస్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
అమీర్ ఖాన్ నిర్మించిన చిత్రం ఏక్ దిన్, ఇందులో ఆయన కుమారుడు జునైద్ ఖాన్ సాయి పల్లవితో కలిసి నటించారు. అయితే, ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘోరంగా నిరాశపరిచింది. థియేటర్లలో కనీసం ఒక్క రోజు కూడా నిలదొక్కుకోలేకపోయింది. ఈ సినిమాతో సాయి పల్లవి హిందీ చిత్రసీమలో అరంగేట్రం చేసింది. ఆసక్తికరంగా, సినిమా విడుదలకు ముందే, ఆ పాత్రకు తాను సరిపోలేదని ఆమె అంగీకరించినట్లు సమాచారం. శర్వానంద్తో కలిసి ఆమె నటించిన గత తెలుగు చిత్రం పడి పడి లేచే మనసుకు, ఏక్ దిన్కు మధ్య సారూప్యతలు ఉన్నాయని చాలామంది ఎత్తి చూపారు. దీనివల్ల ఈ జంట, వారి కథాంశం ప్రేక్షకులకు అంత కొత్తగా అనిపించలేదు.