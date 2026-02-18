ఇమ్రాన్ ఖాన్ పరిస్థితి క్షీణిస్తోంది.. గౌరవంగా చూడాలని అజారుద్ధీన్ పిలుపు
పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధాని, క్రికెట్ దిగ్గజం ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యం పట్ల భారత మాజీ క్రికెట్ కెప్టెన్, కాంగ్రెస్ నాయకుడు మహ్మద్ అజారుద్దీన్ మంగళవారం తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇమ్రాన్ ఖాన్ పరిస్థితి క్షీణిస్తోందనే వార్తలపై స్పందిస్తూ, అజారుద్దీన్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్ ద్వారా హృదయపూర్వక విజ్ఞప్తి చేశారు.
పాకిస్తాన్ మాజీ కెప్టెన్ను ఇమ్రాన్ భాయ్ అని సంబోధిస్తూ, క్రికెట్ మైదానంలో వారి ఆటతీరును గుర్తు చేసుకున్నారు. జైలుశిక్ష అనుభవిస్తున్న నాయకుడిని గౌరవంగా చూడాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఇమ్రాన్ భాయ్ గురించి విని చాలా బాధగా ఉంది. క్రికెట్ మనకు చాలా ఉమ్మడి క్షణాలను ఇచ్చింది. వేదికను పంచుకున్న అతని నుండి నేర్చుకున్న తోటి క్రీడాకారుడిగా, అతనిని గౌరవంగా చూడాలని నేను హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.. అని అజారుద్దీన్ పోస్ట్ చేశారు.
1980-90ల ప్రారంభంలో భారత్-పాకిస్తాన్ ఎన్కౌంటర్లలో ఖాన్ను మైదానంలో తరచుగా ఎదుర్కొన్న మాజీ ఎంపీ, తన సందేశంలో క్రీడా స్ఫూర్తి బంధాన్ని ప్రస్తావించారు. 73 ఏళ్ల నాయకుడికి సంబంధించిన వైద్య సంక్షోభం గురించి నివేదికల మధ్య ట్రెండింగ్లో ఉన్న ఇమ్రాన్ఖాన్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ అనే హ్యాష్ట్యాగ్ను ఉపయోగించి ఖాన్ కోలుకోవాలని, అతని కుటుంబానికి బలం చేకూర్చాలని ప్రార్థనలతో ఆయన తన పోస్ట్ను ముగించారు.