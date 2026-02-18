బుధవారం, 18 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 18 ఫిబ్రవరి 2026 (09:59 IST)

ఇమ్రాన్ ఖాన్ పరిస్థితి క్షీణిస్తోంది.. గౌరవంగా చూడాలని అజారుద్ధీన్ పిలుపు

imran khan
పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధాని, క్రికెట్ దిగ్గజం ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యం పట్ల భారత మాజీ క్రికెట్ కెప్టెన్, కాంగ్రెస్ నాయకుడు మహ్మద్ అజారుద్దీన్ మంగళవారం తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇమ్రాన్ ఖాన్ పరిస్థితి క్షీణిస్తోందనే వార్తలపై స్పందిస్తూ, అజారుద్దీన్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ఎక్స్ ద్వారా హృదయపూర్వక విజ్ఞప్తి చేశారు. 
 
పాకిస్తాన్ మాజీ కెప్టెన్‌ను ఇమ్రాన్ భాయ్ అని సంబోధిస్తూ, క్రికెట్ మైదానంలో వారి ఆటతీరును గుర్తు చేసుకున్నారు. జైలుశిక్ష అనుభవిస్తున్న నాయకుడిని గౌరవంగా చూడాలని పిలుపునిచ్చారు.
 
ఇమ్రాన్ భాయ్ గురించి విని చాలా బాధగా ఉంది. క్రికెట్ మనకు చాలా ఉమ్మడి క్షణాలను ఇచ్చింది. వేదికను పంచుకున్న అతని నుండి నేర్చుకున్న తోటి క్రీడాకారుడిగా, అతనిని గౌరవంగా చూడాలని నేను హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.. అని అజారుద్దీన్ పోస్ట్ చేశారు. 
 
1980-90ల ప్రారంభంలో భారత్-పాకిస్తాన్ ఎన్‌కౌంటర్లలో ఖాన్‌ను మైదానంలో తరచుగా ఎదుర్కొన్న మాజీ ఎంపీ, తన సందేశంలో క్రీడా స్ఫూర్తి బంధాన్ని ప్రస్తావించారు. 73 ఏళ్ల నాయకుడికి సంబంధించిన వైద్య సంక్షోభం గురించి నివేదికల మధ్య ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న ఇమ్రాన్‌ఖాన్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ను ఉపయోగించి ఖాన్ కోలుకోవాలని, అతని కుటుంబానికి బలం చేకూర్చాలని ప్రార్థనలతో ఆయన తన పోస్ట్‌ను ముగించారు.

అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం.. మహిళల కోసం బాబు కొత్త పథకాలు

అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం.. మహిళల కోసం బాబు కొత్త పథకాలుప్రతి సంవత్సరం, అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని మార్చి 8న జరుపుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మహిళల కోసం చాలా ముందుగానే కొత్త పథకాలను ప్రకటించింది. మొదటిది ఎన్టీఆర్ విద్యాలక్ష్మి. ఈ పథకం కింద, పిల్లల విద్య కోసం మహిళలకు 25 పైసల వడ్డీకి రూ. లక్ష రుణం ఇవ్వబడుతుంది. తదుపరిది ఎన్టీఆర్ కళ్యాణలక్ష్మి, ఈ పథకం కుమార్తె వివాహానికి రుణం 48 గంటల్లో విడుదల చేయబడుతుంది. మరొక పథకం యానిమేటర్లకు రూ. 15000 విలువైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను అందించడం. ఇప్పటికే, చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తల్లికి వందనం, ఎన్టీఆర్ బేబీ కిట్ పథకం, ప్రధాన మంత్రి మాటే వందన యోజన, ఆడబిడ్డ నిధి పథకం వంటి పథకాలను ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలు, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, బీసీల మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకుని అందిస్తోంది.

బిల్ గేట్స్ ఏపీ పర్యటన.. చాయ్, సమోసా ట్రీట్ వరకే.. వైకాపా ధ్వజం

బిల్ గేట్స్ ఏపీ పర్యటన.. చాయ్, సమోసా ట్రీట్ వరకే.. వైకాపా ధ్వజంఇది మూడు దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న బంధం. బిల్ గేట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను సందర్శించినప్పుడు, ప్రపంచాన్ని మెరుగైన ప్రదేశంగా మార్చాలనే గొప్ప దృక్పథంతో వచ్చారు. వారు ఏఐ యుగంలో సాంకేతికత, విద్య, వ్యవసాయం, మానవ వృద్ధి, వేగంగా మారుతున్న సాంకేతిక స్పెక్ట్రం గురించి మాట్లాడారు. ఆ రోజున ఎటువంటి వాగ్దానాలు చేయనప్పటికీ, బిల్ గేట్స్ అండ్ మెలిండా ఫౌండేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అభివృద్ధి పనులలో చురుకుగా పాల్గొంటోంది.

నీ భర్తతో కన్నపిల్లల్ని నా దగ్గర వద్దన్న ప్రియుడు, ఆత్మహత్య చేసుకున్న వివాహిత

నీ భర్తతో కన్నపిల్లల్ని నా దగ్గర వద్దన్న ప్రియుడు, ఆత్మహత్య చేసుకున్న వివాహితమందమర్రి పట్టణంలోని విద్యానగర్ లో విషాద ఘటన చోటుచేసుకున్నది. తను నివాసం వుంటున్న ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో దూలానికి చున్నీతో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. బెల్లంపల్లి మండలం సోమగూడెంకి చెందిన పావనికి ఆరేళ్ల క్రితం సతీష్ అనే వ్యక్తితో వివాహం జరిగింది. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు కూడా వున్నారు. ఐతే భర్తతో తరచూ గొడవలు రావడంతో భర్తను విడిచిపెట్టి పిల్లల్ని తీసుకుని తల్లివద్ద వుంటోంది.

మదనపల్లెలో ఏడేళ్ల బాలిక దారుణ హత్య - సీఎం చంద్రబాబు ఫోనులో పరామర్శ

మదనపల్లెలో ఏడేళ్ల బాలిక దారుణ హత్య - సీఎం చంద్రబాబు ఫోనులో పరామర్శఏపీలోని అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో ఏడేళ్ల బాలిక దారుణ హత్యకు గురైంది. ఈ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్రంగా స్పందించారు. బాలిక తల్లిదండ్రులకు ఆయన ఫోన్ చేసి.. ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడిన వారిని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని, నిందితుడికి కఠిన శిక్ష పడేలా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు. మరోవైపు, ఈ దారుణ ఘటన రాష్ట్రంలో సంచలనంగా మారింది.

ఇద్దరు విద్యార్థులతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకున్న హైస్కూల్ ఉద్యోగిని

ఇద్దరు విద్యార్థులతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకున్న హైస్కూల్ ఉద్యోగినిఅమెరికాలోని ఇండియానా రాష్ట్రంలో ఓ హైస్కూల్ ఉద్యోగిని ఇద్దరు విద్యార్థులతో అనుచిత లైంగిక సంబంధం పెట్టుకుంది. దీంతో ఆమెను ఆ దేశ పోలీసులు అరెస్టు చేయడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

5 ఏళ్ల క్రితం తీసిన సినిమా అప్పులు ఇంకా కడుతున్నాను: మంచు లక్ష్మి

5 ఏళ్ల క్రితం తీసిన సినిమా అప్పులు ఇంకా కడుతున్నాను: మంచు లక్ష్మిఐదు సంవత్సరాల క్రితం తీసిన ఓ సినిమా తాలూకు అయిన అప్పులను ఇప్పటికీ కడుతూనే వున్నాను అని అన్నారు నటి, నిర్మాత మంచు లక్ష్మి. ఆమె ఇంకా మాట్లాడుతూ... ఇప్పుడిక నేను చిత్రాలను నిర్మించే రోజులు అయిపోయాయి. నేను కేవలం నటించడం వరకే. అందుకే ఎవరైనా నా దగ్గరకు కథ చెప్పేందుకు వస్తే... నిర్మాతను చూసుకున్నారా అని అడుగుతున్నాను. బూకీ చిత్రం ఈ నెల 20న విడుదల కానున్న సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సమావేశంలో పై విషయాలను ఆమె వెల్లడించారు.

పెద్దలకు భయపడి ప్రత్యూష చిత్రం నుంచి తప్పుకున్నారు : సత్యారెడ్డి

పెద్దలకు భయపడి ప్రత్యూష చిత్రం నుంచి తప్పుకున్నారు : సత్యారెడ్డిప్రత్యూష మరణం వెనుక నాటి మంత్రుల కొడుకులు పోలీస్ అధికారుల కుమారులు,పెద్ద పెద్ద బడా బాబులు, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారుల పిల్లలు ఉన్నారని తెలిసి కూడా అన్నింటికీ తెగించి కళామతల్లి నమ్మకంతో నూ నూగు మీసాల వయస్సులో ఉన్న సత్యారెడ్డి అనే ఒక యువ నిర్మాత ఒక ముందుకు వచ్చి అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో నాటి ప్రముఖ యువ హీరో ప్రముఖ విలన్ అంకుశం రామిరెడ్డి, తెలంగాణ శకుంతల, కాస్టమ్స్ కృష్ణ, ఏవీఎస్, రమ్యశ్రీ ఐరన్ లెగ్ శాస్త్రి,కళ్ళు చిదంబరం,తిరుపతి ప్రకాష్తో పాటు భారీ తారగానం పెట్టి పెద్ద స్థాయిలో సినిమా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది.

Vijay Antony: బుకీ తెలుగు ఆడియన్స్ కి నచ్చుతుంది : విజయ్ ఆంటోనీ

Vijay Antony: బుకీ తెలుగు ఆడియన్స్ కి నచ్చుతుంది : విజయ్ ఆంటోనీఅజయ్ దిషన్, ధనుషా హీరో హీరోయిన్స్ గా గణేష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో రూపొందిన యూత్ ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ 'బుకీ'. విజయ్ ఆంటోనీ సమర్పణలో శరవంత్ రామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్స్ పై రామంజేయులు జవ్వాజీ నిర్మించారు. సునీల్, లక్ష్మి మంచు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే తమిల్ లో విడుదలైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పాన్స్ ని అందుకుంది. తెలుగులో ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 20న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు.

మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ - ది అల్టిమేట్ టెస్ట్ ఆఫ్ లవ్‌ ను అనౌన్స్ చేసిన జియోహాట్‌స్టార్

మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ - ది అల్టిమేట్ టెస్ట్ ఆఫ్ లవ్‌ ను అనౌన్స్ చేసిన జియోహాట్‌స్టార్“ది అల్టిమేట్ టెస్ట్ ఆఫ్ లవ్” పేరుతో వస్తున్న ఈ షోలో 10 మంది సెలబ్రిటీ జంటలు ఒక అద్భుతమైన విల్లాలో 70 రోజుల పాటు కలిసి ఉండబోతున్నారు. భావోద్వేగాలు ఉప్పొంగే ఈ ప్రయాణంలో రిలేషన్షిప్ బలం, అనురాగం, నమ్మకం, మోడరన్ ప్రేమలోని విభిన్న కోణాలను “మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్” ఆవిష్కరించనుంది.

Karthi: ఆది పినిశెట్టి హీరోగా మరకతమణి 2 పూజతో ప్రారంభం

Karthi: ఆది పినిశెట్టి హీరోగా మరకతమణి 2 పూజతో ప్రారంభంశివరాత్రి శుభ సందర్భంగా ఈ చిత్రం షూటింగ్ నిన్న (ఫిబ్రవరి 16, 2026) చెన్నైలో జరిగిన పూజా కార్యక్రమంతో ప్రారంభమైంది. హీరో కార్తీ క్లాప్‌ కొట్టగా, హీరో ఆర్య, దర్శకుడు వెంకట్ ప్రభు “కెమెరా రోలింగ్, యాక్షన్” అంటూ షూటింగ్ ప్రారంభించారు. యాక్సెస్ ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీతో అనుబంధం వున్న అనేక మంది ప్రముఖలు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.
