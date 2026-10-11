'అడవి తల్లి బాట 2.0' కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్
రోడ్డు సౌకర్యం లేని గిరిజన గ్రామాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని చేపట్టిన 'అడవి తల్లి బాట 1.0' కార్యక్రమం విజయవంతం కావడం స్ఫూర్తిగా, రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ 'అడవి తల్లి బాట 2.0' కార్యక్రమానికి ఆమోదం తెలిపారు. ఆదివారం నాడు, రంపచోడవరం మండలంలోని కాకవాడ, రాకోట, సువర్లవాడ మరియు వేములకొండ గ్రామాలను అనుసంధానించే 3.4 కిలోమీటర్ల బీటీ (బీటీ) రోడ్డు నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసి, ఆయన ఈ కార్యక్రమాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించారు.
నాలుగు గిరిజన గ్రామాలను అనుసంధానించే ఈ రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తయ్యాక, సుమారు 1,400 మందికి మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఈ మార్గంలో బీటీ రోడ్డును సుమారు రూ.2.29 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాకినాడ ఎంపీ తంగెళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్యేలు శిరీష దేవి, పంతం నానాజీ, పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కాంతిలాల్ దండే, పోలవరం జిల్లా కలెక్టర్ కొత్తమాసు దినేష్, పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ కమిషనర్ కృష్ణ తేజ, బాలు నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
పవన్ అన్నా.. మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే రాష్ట్ర సుభిక్షంగా ఉంటుంది : రాకోట గ్రామ మహిళలు
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదివారం పోలవరం జిల్లా రాకోట గ్రామంలో అడవితల్లి బాట 2.0 కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన రాకోట గ్రామ ప్రజలతో మాటామంత్రి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఇందులో పాల్గొన్న గ్రామప్రజలంతా పవన్ అన్నా.. మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఈ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుందని ఆకాంక్షించారు. అలాగే, మీ రాక మా గ్రామంలో పండుగ వాతావరణాన్ని తెచ్చిపెట్టిందని, ముందుగానే దసరా వచ్చినట్టుందని అన్నారు.
'మీరు రాకముందు అటవీ ప్రాంతంలోని మా జీవితాల్లో వెలుగులు లేవు.. రోడ్లు లేవు.. అంబులెన్స్లు, ఆటోలు కూడా ఉండేవి కావు.. మీ రాకతో మా గ్రామాల్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మా గిరిజన గ్రామాలు మరింత సురక్షితంగా ఉంటాయి" అని రాకోట గ్రామంలో జరిగిన 'మాట మంతి' కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కు గిరిజన ప్రజలు తమ కృతజ్ఞతను ఇలా తెలియజేశారు. వారు తమ సమస్యలను ఆయనతో పంచుకున్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పర్యటన తమ గ్రామాల అభివృద్ధికి ఒక గొప్ప ముందడుగు అని వారు అభిప్రాయపడ్డారు.
పవన్ కళ్యాణ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టకముందు, రోడ్లు లేకపోవడం వల్ల మేము ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డాము. మీరు మా సమస్యలను గుర్తించి పరిష్కరించారు. అయ్యా, మీరే మా నిజ జీవిత హీరో. మీ రాకను మేము జీవితాంతం గుర్తుంచుకుంటాము. గౌరవనీయులైన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మా గ్రామానికి రావడం మా అదృష్టం. మా గ్రామానికి వెళ్లే దారిలో రోడ్డు పాడైపోయింది. చిమగండి, కాకవాడ గ్రామాల మధ్య ఉన్న రోడ్డుకు మరమ్మతులు చేయాలని వేములకొండ గ్రామానికి చెందిన కృష్ణవేణి అనే మహిళ కోరగా, వెంటనే స్పందించిన పవన్ కళ్యాణ్, ఎటువంటి జాప్యం లేకుండా రోడ్డు మరమ్మతు పనులు ప్రారంభించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
350 జనాభా కలిగిన రాకోట గ్రామం వేములకొండ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోకి వస్తుంది. మా గ్రామాన్ని రెవెన్యూ గ్రామంగా గుర్తించి, భారతదేశ పటంలో మాకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని కల్పించాలని కోరుతున్నాము. ఈ విషయంపై, అవకాశాలను పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులను ఆదేశించారు. 'అడవితల్లి బాట' కార్యక్రమ ప్రారంభోత్సవానికి హాజరైన సమయంలో, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారి చిన్న కుమారుడు అగ్ని ప్రమాద ముప్పును ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, ఆయన ప్రజల సమస్యలకే ప్రాధాన్యతనిచ్చి కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి వెళ్లారు. పవన్ కళ్యాణ్ పరిపాలనా దక్షతకు గిరిజన బిడ్డలు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. గ్రామ పెద్ద సోమిరెడ్డి, పవన్ కళ్యాణ్తో గ్రామంలోని సమస్యలను వివరించారు. పాము కాటు విరుగుడు మందును అందుబాటులో ఉంచాలని కోరగా, పాము కాటు విరుగుడు మందు (యాంటీ-స్నేక్ వెనం) డోసులు ఇప్పటికే నిల్వ ఉన్నాయని ఉప ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.
'మాట-మంతి' కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి ముందు, పవన్ కళ్యాణ్ రాకోట గ్రామస్తులందరినీ కలిశారు. గ్రామంలో నిర్మించిన సి.సి. రోడ్లను పరిశీలించిన ఆయన, రోడ్డు అంచులు (షోల్డర్స్) తక్కువ ఎత్తులో ఉండటాన్ని గమనించి, వాటిని సరిచేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. చెదలవాడ విజయలక్ష్మి అనే మహిళను పిలిచి, గ్రామస్తుల వృత్తులు, ఇతర వివరాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. కరువు పరిస్థితుల కారణంగా పంటలు వేయలేదని ఆమె చెప్పినప్పుడు, అక్కడి వాతావరణ పరిస్థితులకు అనువైన విత్తనాలను ఏర్పాటు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ను ఆదేశించారు. 'మాట-మంతి' కార్యక్రమం అనంతరం, గ్రామంలోని 40 మంది యువతకు వాలీబాల్ మరియు క్రికెట్ కిట్లను పంపిణీ చేశారు.