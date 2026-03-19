గురువారం, 19 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 19 మార్చి 2026 (12:11 IST)

ఉగాది విశిష్టత.. 60 సంవత్సరాలు నారద మహర్షి సంతానమే.. పరాభవంతో భయం లేదు

నూతన సంవత్సరం ఉగాది అనేది సరికొత్త ఆరంభాలకు ప్రతీకగా నిలిచే పండుగ. వసంత రుతువు తన పూర్ణ వైభవంతో విలసిల్లే చైత్ర మాసం మొదటి రోజున జరుపుకునే ఈ పండుగ, కొత్త ప్రాజెక్టులు, కార్యక్రమాల పట్ల సరికొత్త ఆశలను చిగురింపజేస్తుంది. 
 
ఈ సంవత్సరం, ఉగాది మార్చి 19వ తేదీన వస్తుంది. ఈ సంవత్సరం తెలుగు నూతన సంవత్సరం పేరు 'పరాభవ' అయినప్పటికీ.. దీని ప్రభావాల గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. మంచిచెడు ఎలా సహజీవనం సాగిస్తాయో, అలాగే 'ప్రభవ' నుండి 'అక్షయ' వరకు ఉన్న 60 తెలుగు సంవత్సరాలు కూడా సహజీవనం సాగిస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసం, దృఢ సంకల్పంతో సవాళ్లను అధిగమించడం ఎలాగో ప్రకృతి ఎల్లప్పుడూ మానవాళికి బోధిస్తుంది.
 
బ్రహ్మ పురాణం ప్రకారం, శ్రీమహావిష్ణువు నాభి కమలం నుండి బ్రహ్మదేవుడు ఆవిర్భవించిన రోజునే 'చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి' లేదా 'యుగాది'గా జరుపుకుంటారు. వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారం, చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి రోజునే శ్రీరామచంద్రుడు లంక నుండి అయోధ్యకు తిరిగి ప్రయాణించారని చెప్పబడుతోంది. 
 
60 తెలుగు సంవత్సరాల పేర్లన్నీ నారద మహర్షి సంతానమేనని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఒక సందర్భంలో, ముల్లోకాలూ సంచరించే నారద మహర్షి, విష్ణు మాయ కారణంగా స్త్రీ రూపం ధరిస్తారు. వివాహం చేసుకున్న తర్వాత, ఆ దంపతులకు 60 మంది సంతానం కలుగుతుంది. కానీ వారందరూ చాలా చిన్న వయసులోనే మరణిస్తారు. ఆ విషాదంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన నారద మహర్షి శ్రీమహావిష్ణువును ఆరాధిస్తారు.
 
అప్పుడు విష్ణువు, ఆ 60 మందినీ 'కాల చక్రం'లో భాగం చేస్తానని చెప్పి ఆయనను ఓదార్చుతారు. ఆ 60 మంది పేర్లనే తెలుగు నూతన సంవత్సరాలకు నామకరణం చేయడం ద్వారా, వారు శాశ్వతంగా స్మరించబడేలా అనుగ్రహిస్తారు. 
 
ఈ పేర్లలో ప్రభవ, విభవ, ప్రమోదూత, ప్రజోత్పత్తివంటి కొన్ని పేర్లు సానుకూల అర్థాలను సూచిస్తే, విరోధి, దుర్మతి, వికారి, రాక్షస, క్రోధన వంటి మరికొన్ని పేర్లు ప్రతికూల ఛాయలను కలిగి ఉంటాయి. అయితే, ఆయా సంవత్సరాల పేర్లు ఆ సంవత్సర స్వభావాన్ని ప్రతిబింబించవని జ్యోతిష్యులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. 
 
భారతదేశం 1950లో, 'విరోధి' నామ సంవత్సరంలోనే గణతంత్ర రాజ్యంగా అవతరించింది. అలాగే 1962లో, అప్పటి తెలుగు సంవత్సరం పేరు 'శుభకృతు' (శుభాలను సూచించే పేరు) అయినప్పటికీ, చైనా భారతదేశ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేస్తూ మన భూభాగంలోకి చొరబాటుకు పాల్పడింది. 
 
అందుకే, జ్యోతిష్యులు ఏమంటారంటే, సంవత్సరం పేరు శుభసూచకంగా ఉంటే మంచి రోజుల కోసం ఆశించాలి. అదే ప్రతికూలంగా ఉంటే దానిని ఒక హెచ్చరికగా భావించి, ధైర్యాన్ని ఎంచుకొని ధర్మ మార్గంలో నడవాలి. ప్రజలే కాదు, ప్రకృతి కూడా కొత్త పచ్చదనంతో సరికొత్త ఆరంభాల ఆశలను ప్రతిబింబిస్తుంది.
 
ఉగాది వేడుకలు మామిడి ఆకుల తోరణాలు, పువ్వులతో ఇళ్లను అలంకరించడంతో ప్రారంభమవుతాయి. ఒంటికి నూనె రాసుకుని, మంగళస్నానం అనే తలస్నానం చేస్తారు. ఇది హృదయాన్ని కూడా శుభ్రపరుస్తుందని, నాడిని ఉత్తేజపరుస్తుందని నమ్ముతారు. కొత్త ఆలోచనా విధానాలకు సూచనగా కొత్త బట్టలు ధరిస్తారు. 
 
ఉగాది పచ్చడిని స్వీకరించడం మరో తప్పనిసరి ఆచారం. ఉగాది పచ్చడిని షడ్రుచులతో తింటారు. ప్రధానంగా ఆరు రకాల రుచులను కలిగి ఉండే ఈ పచ్చడి, జీవితంలో ఎన్నో అనుభవాలు ఉంటాయని, అవి మనకు మంచి లేదా చెడు అనుభూతిని కలిగించినా, ఈ ప్రయాణాన్ని దృఢ సంకల్పంతో కొనసాగించాలనే దానికి ఒక సూచనగా భావిస్తారు.
 
పంచాంగ శ్రవణం అనేది తప్పనిసరిగా పాటించే మరో ఆచారం. ఇందులో పండితులు, జ్యోతిష్కులు రాబోయే సంవత్సరం భవిష్యత్తును అంచనా వేస్తారు. 12 రాశులలోని వివిధ రంగాలలో, ప్రజలలో సంభవించే మార్పుల గురించి ప్రజలను చైతన్యవంతంగా ఉంచడానికి ఈ అంచనా వేస్తారు. ప్రత్యేకమైన వంటకాలతో కూడిన విందు కూడా ఈ పండుగలో ఒక అంతర్భాగం. 
 
పరాభవానికి సంబంధించిన అంచనాలు
పరాభవ నామ సంవత్సరానికి సంబంధించిన అంచనా ప్రకారం సమృద్ధిగా వర్షాలు కురుస్తాయి. మంచి దిగుబడి వస్తుంది. గురు గ్రహం ఆధిపత్య స్థానంలో ఉన్నందున, ప్రజలు ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. శుక్రుడు బలహీన స్థానంలో ఉన్నందున బంగారం, వెండి, వజ్రాల వంటి విలువైన లోహాల ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక ఉగాదిని నూతన సంవత్సరంగా జరుపుకుంటే, మహారాష్ట్ర, గోవాలు గుడి పడ్వాను వసంతోత్సవంగా జరుపుకుంటారు.

