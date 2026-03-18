ఫ్యాబ్ ఇండియా ఉగాది కలెక్షన్తో కొత్త ఆరంభాల వేడుక
వైజాగ్: నూతన ఆరంభాలు, సంపదతో కూడిన పంటకు ప్రతీక ఉగాది పండుగ. ఈ పండుగను పురస్కరించుకుని ఫ్యాబ్ ఇండియా తమ ప్రత్యేకమైన ఉగాది కలెక్షన్ను తీసుకువచ్చునట్లు వెల్లడించింది. సంప్రదాయాలలో లోతుగా మిళితమైన, ఆనందకరమైన ప్రారంభాల కోసం రూపొందించబడిన ఈ క్యూరేటెడ్ శ్రేణి మొత్తం కుటుంబానికి పండుగ సంతోషాలను అందిస్తుంది, వీటిలో పురుషులు, మహిళలు, పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన దుస్తులు పండుగ స్ఫూర్తిని అందంగా ప్రదర్శిస్తాయి.
మహిళల శ్రేణిలో సొగసైన హ్యాండ్-బ్లాక్ ప్రింటెడ్ చీరలు, సిల్క్ ఎంబ్రాయిడరీ కుర్తాలు, బనారసి, చికంకరి దుపట్టాల యొక్క కాలాతీత అందం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. పురుషుల కోసం, ఇది విలాసవంతమైన రకపు చొక్కాలు, చిన్న మరియు పొడవైన కుర్తాలను అందిస్తుంది, వీటికి ఆర్టిసానల్ బంధగల జాకెట్లు అనుబంధంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలోని అత్యంత చిన్న వయసు సభ్యులకు కూడా వేడుకలను విస్తరిస్తూ, పిల్లల దుస్తుల శ్రేణిలో సిల్క్ బ్లెండ్ హ్యాండ్-బ్లాక్ ప్రింటెడ్ జాకెట్లు, అబ్బాయిల కోసం పొడవైన కుర్తా-పైజామా సెట్లు, అమ్మాయిల కోసం శక్తివంతమైన హ్యాండ్-బ్లాక్ ప్రింటెడ్ చోలి మరియు లెహెంగా సెట్లు ఉన్నాయి.
ఈ ఉగాది కలెక్షన్ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఫ్యాబ్ ఇండియా స్టోర్లలో, ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంది. ఈ సీజన్లో, ఫ్యాబ్ ఇండియా అనుభవాన్ని నిర్వచించే ప్రామాణికమైన కళాత్మక వుత్పత్తులతో కొత్త ప్రారంభాలను వేడుక జరుపుకోండి.