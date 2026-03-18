కడప ఎంపీ టిక్కెటి విషయంలోనే గొడవ - చిన్నాన్న హత్య : వైఎస్ షర్మిల
కడప ఎంపీ టిక్కెట్ విషయంలోనే తమ కుటుంబంలో గొడవ జరిగి, చిన్నాన్న హత్యకు గురయ్యారని ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల ఆరోపించారు. ఆమె బుధవారం విశాఖ విమానాశ్రయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, కడప ఎంపీ పదవికి అవినాష్ సరికాదని వివేకా స్వయంగా నాతో చెప్పారు. వివేకా ఎంత చెప్పినా జగన్.. కడప ఎంపీ టికెట్ అవినాష్ రెడ్డికే ఇచ్చారు. వివేకా బతికుంటే తనకు ఎప్పటికైనా అడ్డేనని అవినాష్ భావించారు.
'వివేకా హత్యను గుండెపోటు అని ప్రచారం చేసింది సాక్షి మీడియా. వివేకాను సునీత భర్త హత్య చేసినట్లు అవినాష్ రెడ్డి చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేశారు. సునీత భర్త.. వివేకాను సొంత తండ్రిలా చూసుకునేవారు. ఈ వ్యవహారంలో సీబీఐ విచారణ కోరింది జగనే. ఈ హత్య కేసును అడ్డుపెట్టుకుని సీఎం అయ్యింది కూడా జగనే.
ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక సునీత ఎంత కోరినా.. సీబీఐ విచారణకు అంగీకరించలేదు. కోర్టు ఆదేశాలతోనే సీబీఐ విచారణ జరుగుతోంది. ఐదేళ్లు అధికారంలో ఉన్నా ఈ హత్య కేసును ఎందుకు కొలిక్కి తేలేకపోయారు?. అసలు ఇలాంటి అన్న ఉంటే శత్రువులు అవసరం లేదు. అన్న అనే పదానికి కళంకం.. జగన్మోహన్రెడ్డి' అని షర్మిల అన్నారు.