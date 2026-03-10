మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ మీట్... మెరిసిన 13మంది విశాఖ అథ్లెట్లు
థాయిలాండ్ మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ మీట్ మార్చి 5 నుండి 8 వరకు జరిగింది. ఈ పోటీల్లో విశాఖపట్నంలోని వెటరన్ అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ నుండి 13 మంది అథ్లెట్లు దేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అనుభవజ్ఞులైన అథ్లెట్లతో పోటీపడి, వైజాగ్ బృందం మూడు స్వర్ణాలు, నాలుగు రజతాలు, ఐదు కాంస్యాలతో సహా 12 పతకాలను సాధించింది.
అంతర్జాతీయ వేదికపై భారత జాతీయ జెండాను సింబాలిక్గా ఎగురవేయడం ద్వారా వారి విజయాన్ని గుర్తించారు. పురుషుల 75 ప్లస్ 4x100 మీటర్ల రిలేలో రజతం సాధించిన మాజీ పోలీసు అధికారి డి.వి.ఎస్. భాస్కర్ రాజు అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచారు. 50+ 400 మీటర్ల పరుగులో జి. సీతారామ్ కాంస్యం సాధించగా, జి. సందీప్ 35+ 1500 మీటర్ల పరుగులో స్వర్ణం, 800 మీటర్ల పరుగులో కాంస్యం, 4x400 మీటర్ల రిలేలో రజతంతో స్టార్ పెర్ఫార్మర్గా నిలిచారు.
ఆర్. మంజునాథ్ 40+ 1500 మీటర్ల పరుగులో కాంస్యం, 4x400 మీటర్ల రిలేలో రజతంతో పతకాల జాబితాలోకి చేరారు. అనుభవజ్ఞుడైన అథ్లెట్ పి.సి. సన్యాసి రావు 85+ విభాగంలో ఆధిపత్యం చెలాయించారు. ఇండియా మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్స్ సెక్రటరీ జనరల్, టీమ్ మేనేజర్ డాక్టర్ మంగా వరప్రసాద్ థాయిలాండ్ నుండి మాట్లాడుతూ, వైజాగ్ అథ్లెట్ల ఉత్సాహభరితమైన ప్రదర్శనలకు అభినందనలు తెలిపారు.