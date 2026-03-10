మంగళవారం, 10 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 10 మార్చి 2026 (10:37 IST)

మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ మీట్‌... మెరిసిన 13మంది విశాఖ అథ్లెట్లు

Thailand Masters Meet
థాయిలాండ్ మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ మీట్‌ మార్చి 5 నుండి 8 వరకు జరిగింది. ఈ పోటీల్లో విశాఖపట్నంలోని వెటరన్ అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ నుండి 13 మంది అథ్లెట్లు దేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అనుభవజ్ఞులైన అథ్లెట్లతో పోటీపడి, వైజాగ్ బృందం మూడు స్వర్ణాలు, నాలుగు రజతాలు, ఐదు కాంస్యాలతో సహా 12 పతకాలను సాధించింది. 
 
అంతర్జాతీయ వేదికపై భారత జాతీయ జెండాను సింబాలిక్‌గా ఎగురవేయడం ద్వారా వారి విజయాన్ని గుర్తించారు. పురుషుల 75 ప్లస్ 4x100 మీటర్ల రిలేలో రజతం సాధించిన మాజీ పోలీసు అధికారి డి.వి.ఎస్. భాస్కర్ రాజు అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచారు. 50+ 400 మీటర్ల పరుగులో జి. సీతారామ్ కాంస్యం సాధించగా, జి. సందీప్ 35+ 1500 మీటర్ల పరుగులో స్వర్ణం, 800 మీటర్ల పరుగులో కాంస్యం, 4x400 మీటర్ల రిలేలో రజతంతో స్టార్ పెర్ఫార్మర్‌గా నిలిచారు. 
 
ఆర్. మంజునాథ్ 40+ 1500 మీటర్ల పరుగులో కాంస్యం, 4x400 మీటర్ల రిలేలో రజతంతో పతకాల జాబితాలోకి చేరారు. అనుభవజ్ఞుడైన అథ్లెట్ పి.సి. సన్యాసి రావు 85+ విభాగంలో ఆధిపత్యం చెలాయించారు. ఇండియా మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్స్ సెక్రటరీ జనరల్, టీమ్ మేనేజర్ డాక్టర్ మంగా వరప్రసాద్ థాయిలాండ్ నుండి మాట్లాడుతూ, వైజాగ్ అథ్లెట్ల ఉత్సాహభరితమైన ప్రదర్శనలకు అభినందనలు తెలిపారు.

ఆగిన వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ సరఫరా: బెంగళూరు హోటళ్ల మూసివేత

ఆగిన వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ సరఫరా: బెంగళూరు హోటళ్ల మూసివేతవాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ సరఫరా అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయిన తర్వాత మంగళవారం నుండి బెంగళూరులోని హోటళ్ళు కార్యకలాపాలను మూసివేయవచ్చు. ఈ అంతరాయం రోజువారీ భోజనం కోసం హోటళ్లపై ఆధారపడే వేలాది మందిని ప్రభావితం చేస్తుందని బెంగళూరు హోటల్స్ అసోసియేషన్ తెలిపింది. ముందస్తు హెచ్చరిక లేకుండా వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాను నిలిపివేసినట్లు సోమవారం జారీ చేసిన నోటీసులో అసోసియేషన్ తెలిపింది. ఈ పరిస్థితి కారణంగా నగరం అంతటా ఉన్న హోటళ్ళు సరఫరా తిరిగి ప్రారంభమయ్యే వరకు సేవలను నిలిపివేయాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించింది.

కేసీఆర్ ఫోటోతో ఎన్నికలకు వెళ్లను... అందుకు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ వున్నారు కదా?

కేసీఆర్ ఫోటోతో ఎన్నికలకు వెళ్లను... అందుకు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ వున్నారు కదా?కేటీఆర్, కవితల రాజకీయ గుర్తింపు వారి తండ్రి కేసీఆర్ నుంచే ఉద్భవించిందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. కానీ తెలంగాణలో జరగనున్న స్వతంత్ర ఎన్నికల ప్రచారంలో కేసీఆర్ ఇమేజ్, వ్యక్తిత్వాన్ని ఉపయోగించకూడదని కవిత నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తెలంగాణలో తన ఎన్నికల ప్రచారంలో కేసీఆర్ ఫోటోను ఉపయోగించబోనని కవిత ధృవీకరించారు.

తెలంగాణలో కోళ్ల మృతి.. ఏపీలో పౌల్ట్రీ రైతులు అప్రమత్తం

తెలంగాణలో కోళ్ల మృతి.. ఏపీలో పౌల్ట్రీ రైతులు అప్రమత్తంతెలంగాణలో ఒకే రోజు భారీ సంఖ్యలో కోళ్లు మరణించిన నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పౌల్ట్రీ రైతులు అప్రమత్తమైనారు. తెలంగాణలోని నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో ఇటీవల పెద్ద సంఖ్యలో పక్షులు మరణించిన నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పౌల్ట్రీ రైతులు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ సరిహద్దు జిల్లాల్లోని రైతులు కోళ్ల ఫారాలను నిశితంగా పరిశీలించాలని, పక్షులు, కోడిగుడ్లు వంటి ఉత్పత్తుల రవాణాను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని టి. దామోదర్ నాయుడు కోరారు.

ఆటోను ఢీకొన్న ట్రక్కు.. ఇద్దరు కుమారులతో పాటు ఓ తల్లి మృతి.. ఎక్కడ?

ఆటోను ఢీకొన్న ట్రక్కు.. ఇద్దరు కుమారులతో పాటు ఓ తల్లి మృతి.. ఎక్కడ?నల్గొండలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం ఓ మహిళతో పాటు ఆమె ఇద్దరు కుమారులను బలిగొంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. యాదాద్రి-భోంగిర్ జిల్లా భువోంగిర్ మండలం వాడపర్తి శివార్లలో సోమవారం సాయంత్రం ఈ రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. మృతులను తిమ్మాపూర్ గ్రామానికి చెందిన డొంకెన కేతమ్మ (60), ఆమె కుమారులు డొంకెన సురేష్ (32), డొంకెన నరేష్ (30)గా గుర్తించారు. నరేష్ వైకల్యం ఉన్న వ్యక్తి, సురేష్ టీజీఎస్సార్టీసీ అద్దెకు తీసుకున్న బస్సులో డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు.

5 వేలమంది యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు అవకాశాలను కల్పించడానికి ఏపితో బివైఎస్‌టి భాగస్వామ్యం

5 వేలమంది యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు అవకాశాలను కల్పించడానికి ఏపితో బివైఎస్‌టి భాగస్వామ్యంఅమరావతి: యువతలో వ్యవస్థాపక సామర్థ్యాన్ని వెలికి తీయడానికి, పర్యావరణ అనుకూల జీవనోపాధి అవకాశాలను సృష్టించడమే లక్ష్యంగా, భారతీయ యువ శక్తి ట్రస్ట్(బివైఎస్టి) ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సూక్ష్మ మరియు నానో వ్యాపార సంస్థలను విస్తరింప చేయటానికి, వాటిని బలోపేతం చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా వాటికి అవసరమైన కౌన్సెలింగ్, శిక్షణ, మార్గదర్శకత్వం, ఆర్థిక లభ్యత, చేయూత అందించటం ద్వారా బివైఎస్టి మద్దతును అందిస్తుంది.

తరుణ్ భాస్కర్.. గాయపడ్డ సింహం నుంచి సెటైరికల్ రాప్ సాంగ్

తరుణ్ భాస్కర్.. గాయపడ్డ సింహం నుంచి సెటైరికల్ రాప్ సాంగ్తరుణ్ భాస్కర్, రైటర్- డైరెక్టర్ కశ్యప్ శ్రీనివాస్‌తో కలిసి 'గాయపడ్డ సింహం' తో అలరించబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని సప్తస్వ మీడియా వర్క్స్, పిఓవి స్టోరీస్, జీ స్టూడియోస్ నిర్మిస్తున్నాయి. పవన్ సాదినేని ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. ఇటివల విడుదలైన ఫన్ ఫిల్డ్ ట్రైజర్‌ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా సినిమాకు సంబంధించిన ఫన్ ప్రమోషనల్ ర్యాప్ సాంగ్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ పాట సినిమా సాటైరికల్ టోన్‌ను అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేస్తోంది.

Santosh Krishnan: విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ తో R చిత్రం ప్రారంభం

Santosh Krishnan: విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ తో R చిత్రం ప్రారంభంసంతోష్ కృష్ణన్, భాగ్య రెడ్డి, బ్రహ్మానందం రెడ్డి, దుర్గమ నాయుడు, పవన్, సిరి, సంధ్య, భాను చందర్, స్వాతి తదితరులు నటిస్తున్న చిత్రం ఆర్. గోలి రామకృష్ణ దర్శక నిర్మానంలో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి గాలి బాల కిరణ్ రెడ్డి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో రానున్న ఈ చిత్రం నేడు శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో పూజ కార్యక్రమాలతో ఘనంగా మొదలు కావడం జరిగింది.

Devakonda: హృదయాలను తాకుతున్న ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్ గీతం సంచారమే

Devakonda: హృదయాలను తాకుతున్న ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్ గీతం సంచారమేప్రఖ్యాత గీత రచయిత గోరేటి వెంకన్న రచించిన ఈ పాట స్వచ్ఛమైన తెలుగు కవిత్వంతో పాటు హృదయాన్ని తాకే భావాలతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. దేశీ మూలాలు, విదేశీ జీవితానికి మధ్య ఉన్న విరుద్ధ భావాలను సున్నితంగా ప్రతిబింబిస్తూ సినిమా కథనానికి అనుగుణంగా ఈ పాట సాగుతుంది. ఈ గీతానికి హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్ అద్భుతమైన సంగీతాన్ని సమకూర్చారు. ఆ కూర్పుకు మరింత గాఢతను జోడిస్తూ హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్, గోరేటి వెంకన్న కలిసి శ్రావ్యంగా పాటను ఆలపించారు.

Manchu Laxmi: లేచింది మహిళాలోకం మర్డర్ చేయమని చెప్పే సినిమా కాదు, నవ్వించే చిత్రం: మంచు లక్ష్మి

Manchu Laxmi: లేచింది మహిళాలోకం మర్డర్ చేయమని చెప్పే సినిమా కాదు, నవ్వించే చిత్రం: మంచు లక్ష్మిమంచు లక్ష్మి, శ్రీరామ చంద్ర, అనన్య నాగళ్ల, హరితేజ, హేమ, సుప్రిత, శ్రద్ధాదాస్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన చిత్రం ‘లేచింది మహిళాలోకం’. బ్రిహస్పతి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, అప్పారెంట్లీ సినిమా, స్టోరీ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్స్‌పై హైమ రాజశేఖర్, శ్వేత మహి, నిరోష నవీన్ సంయుక్తంగా నిర్మించగా, అర్జున్-కార్తిక్ దర్శకద్వయం వహించారు.

Raviteja: డిజిటల్ ప్రీమియర్‌కు సిద్ధంగా భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి

Raviteja: డిజిటల్ ప్రీమియర్‌కు సిద్ధంగా భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తిమాస్ మహారాజ్ రవితేజ నటించిన రీసెంట్ బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రం ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’. కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో ఈ మూవీని ఎస్ఎల్‌వీ సినిమాస్ పతాకంపై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మించారు. ఈ సినిమాలో రవితేజ, ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. కావాల్సినంత కామెడీ, గుండెల్ని తాకే ఎమోషన్స్‌ను మిళితం చేసి ఈ కథను కిషోర్ తిరుమల తెరపైకి తీసుకు వచ్చారు.
