ఏప్రిల్ 1 నుండి వైజాగ్ నుండి సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే కార్యకలాపాలు ప్రారంభం
సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే ఏప్రిల్ 1 నుండి వైజాగ్ నుండి అధికారికంగా కార్యకలాపాలను ప్రారంభిస్తుంది. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రైలు మౌలిక సదుపాయాలు, కనెక్టివిటీకి ఒక ప్రధాన మైలురాయి అవుతుంది. ఈ కార్యకలాపాలు పరిపాలనా సామర్థ్యాన్ని, ప్రాంతీయ రైలు సమన్వయాన్ని మెరుగుపరుస్తాయని కూడా భావిస్తున్నారు.
ఇది దక్షిణ భారతదేశంలో కీలకమైన రైల్వే కేంద్రంగా వైజాగ్ స్థానాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ జోన్ను తూర్పు కోస్ట్ రైల్వే నుండి వాల్టెయిర్ డివిజన్ను వేరు చేసి, ఒక భాగాన్ని కొత్త రాయగడ డివిజన్లో విలీనం చేసి, మిగిలిన భాగాన్ని విశాఖపట్నం డివిజన్గా పేరు పెట్టారు.
ప్రధాన కార్యాలయ భవనం ముడసర్లోవలో పూర్తవుతోంది. ఫిబ్రవరి, 2027 నాటికి పూర్తవుతుందని భావిస్తున్నారు. ప్రధాన కార్యాలయానికి ప్రధాన మంత్రి మోదీ శంకుస్థాపన చేశారు.
కొత్త జోన్ 3496 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది. విశాఖపట్నం, కృష్ణపట్నం ఓడరేవులకు సమీపంలో ఉన్నందున, SCoR ఈ ప్రాంతంలో పారిశ్రామిక వృద్ధిని పెంచుతుందని భావిస్తున్నారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకే కాకుండా, తెలుగు ప్రజల చిరకాల కలను ఈ జోన్ నెరవేరుస్తుంది.