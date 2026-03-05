ఐదు నెలల్లో పూర్తి కానున్న వైజాగ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ - గన్నవరం నుంచే ఆ సేవలు
విజయవాడలోని గన్నవరం నుండి అంతర్జాతీయ విమాన ప్రయాణికులకు ఓ గుడ్ న్యూస్. వైజాగ్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ రాబోయే ఐదు నెలల్లో పూర్తవుతుంది. ఆధునిక, అప్గ్రేడ్ చేసిన సౌకర్యాలతో విమానాశ్రయ సామర్థ్యాన్ని పెంచడం వలన ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమాన ప్రయాణికులకు సహాయపడుతుంది. ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ 2022 నాటికి పూర్తవుతుందని భావించారు.
అయితే, విమానాశ్రయ నిర్మాణంలో జాప్యంతో మునుపటి సంస్థ ఎకేజీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాంట్రాక్టును చంద్రబాబు ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. ఇప్పుడు, కొత్త టెండర్లు పిలువబడ్డాయి. టెండర్ కేఎంవీ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్కు ఇవ్వబడింది. ఇది న్యూఢిల్లీలోని భారత్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ కార్యాలయంలో నిర్ణయించబడింది. దీనిపై రెండు రోజుల్లో అధికారికంగా ప్రకటన రాబోతోంది.
ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ 80శాతం పూర్తయింది. మిగిలిన 20శాతం పనులు రూ. 470 కోట్ల ఖర్చుతో పూర్తవుతాయి. కొత్త టెర్మినల్ విజయవాడలోని గన్నవరం నుండి ప్రత్యక్ష అంతర్జాతీయ విమానాలను నడపడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన తెలుగువారు వివిధ అంతర్జాతీయ నగరాల్లో నివసిస్తున్నందున, ప్రత్యక్ష విమానాలు ఉండటం వలన వారు, వారి కుటుంబాలు నేరుగా గన్నవరంకు ప్రయాణించడానికి సహాయపడుతుంది.