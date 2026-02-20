శుక్రవారం, 20 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శుక్రవారం, 20 ఫిబ్రవరి 2026 (19:10 IST)

వైఎస్ జగన్‌ను కలిసిన హాస్య నటుడు బ్రహ్మానందం.. ఎక్కడ.. ఎందుకు?

ప్రముఖ హాస్య నటుడు బ్రహ్మానందం వైకాపా అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని కలుసుకున్నారు. విజయవాడ గన్నవరం విమానాశ్రయంలో ఈ అరుదైన కలయిక జరిగింది. తాడేపల్లి నుంచి బెంగుళూరు వెళ్లేందుకు జగన్ విమానాశ్రయానికి చేరుకోగా, అదేసమయంలో హైదరాబాద్ నుంచి తన వ్యక్తిగత పనిమీద బ్రహ్మానందం గన్నవరంకు చేరుకున్నారు. 
 
ఆ సమయంలో వారిద్దరూ ఒకరికొకరు తారసపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా వారిద్దరూ కుశల ప్రశ్నలు వేసుకున్నారు. బ్రహ్మానందం యోగక్షేమాలను, ఆరోగ్యం గురించి జగన్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. వీరి కలయికకు సంబంధించి ఫోటోలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. 
 
వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు భార్య కనిపించడం లేదు... 
 
దళిత డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య, మృతదేహం డోర్ డెలివరీ కేసులో రెండో నిందితురాలిగా ఉన్న వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు భార్య లక్ష్మి ఇపుడు కనిపించడం లేదు. ఈ కేసులో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం దాఖలు చేసిన అనుబంధ చార్జిషీటులో లక్ష్మీదుర్గ పేరును చేర్చారు. అప్పటి నుంచి ఆమె కనిపించకుండా పోయారు. 
 
ఈ హత్య కేసులో అనంతబాబు భార్య లక్ష్మీదుర్గ ప్రమేయం ఉన్నట్టు కూడా సిట్ అధికారులు నిర్ధారించారు. ఆమెను ఈ కేసులో ఏ2గా పేర్కొంటూ రాజండ్రి ఎస్సీ ఎస్టీ ప్రత్యేక కోర్టులో అడిషనల్ చార్జ్‌షీట్ దాఖలు చేశారు. ఈ క్రమంలో లక్ష్మీదుర్గం కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. కాకినాడ, అడ్డతీగలలో ఆమె లేదని, ఆమె పరారీలో ఉన్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. 
 
మరోవైపు, హత్య జరిగినపుడు తాను తమ బంధవులను పరామర్శించేందుకు ఆస్పత్రికి వెళ్లాలని గతంలో ఆమె వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. అయితే, ఆమె తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చిందని, హత్య జరిగిన రాత్రి అనంతపురంలో పాటు ఆమె కారులోనే ఉందని సీసీ కెమెరా విజువల్స్ ద్వారా సిట్ టీమ్ గుర్తించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమెను ఏ-2గా పోలీసులు చేర్చారు. 

Havish: షూటింగ్ పూర్తి చేసి నేను రెడీ అంటోన్న త్రినాధ రావు నక్కిన

Havish: షూటింగ్ పూర్తి చేసి నేను రెడీ అంటోన్న త్రినాధ రావు నక్కినఈ సినిమా షూటింగ్ ఈరోజుతో పూర్తయింది. నిన్న రామోజీ ఫిలిం సిటీలో క్లైమాక్స్ షూట్ చేశారు. ఈరోజుతో షూటింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యింది. సినిమా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. ఈ సినిమా త్రినాధ రావు నక్కిన మార్క్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరించేలా " నేను రెడీ " ని సిద్ధం చేస్తున్నారు.

Yash: టాక్సిక్‌ టీజ‌ర్‌తో స‌రికొత్త యూనివ‌ర్స్‌ను ప‌రిచ‌యం చేసిన యశ్‌

Yash: టాక్సిక్‌ టీజ‌ర్‌తో స‌రికొత్త యూనివ‌ర్స్‌ను ప‌రిచ‌యం చేసిన యశ్‌2026లో సినీ ప్రేక్ష‌కులు ఎంతో ఆస‌క్తిగా ఎదురు చూస్తోన్న సినిమాల్లో ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫ‌ర్ గ్రోన్ అప్స్‌’ ఒక‌టి. పోస్ట‌ర్స్‌, గ్లింప్స్ అంటూ కొన్ని నెల‌లుగా సినిమా ఎలాంటి సెన్సేష‌న్ క్రియేట్ చేస్తోందో మ‌నం చూస్తూనే ఉన్నాం. దీంతో సినిమాపై భారీ అంచ‌నాలు నెల‌కొన్నాయి. రాకింగ్ స్టార్ య‌శ్ బ‌ర్త్ డే సంద‌ర్భంగా ‘ఇంట్ర‌డ్యూసింగ్ రాయ’ అంటూ తన పాత్రను పరిచయం చేస్తూ రిలీజ్ చేసిన గ్లింప్స్ ఎంత సంచ‌ల‌న‌మ‌య్యిందో అంద‌రికీ తెలిసిందే.

Naresh: ఆనందం ఆపుకోలేక దర్శకుడిని, సుహాస్‌ను ముద్దు పెట్టుకున్న సీనియర్ నరేశ్

Naresh: ఆనందం ఆపుకోలేక దర్శకుడిని, సుహాస్‌ను ముద్దు పెట్టుకున్న సీనియర్ నరేశ్సుహాస్‌, శివానీ నాగారం జంటగా రూపొందిన హే బల్‌వంత్‌' నేడే విడుదలై డివైడ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. గోపీ అచ్చర దర్శకత్వంలో త్రిశుల్‌ విజనరీ స్టూడియోస్‌ పతాకంపై బి.నరేంద్ర రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. బన్నీవాస్‌, వంశీ నందిపాటిల సక్సెస్‌ఫుల్‌ ద్వయం నందిపాటి ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ బ్యానర్స్ పై ఈ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం సక్సెస్‌మీట్‌ను ఏర్పాటుచేసింది.

Singeetam: పొద్దుటూరులో సింగీతం శ్రీనివాస్ పంచాయితీ - తాజా అప్ డేట్..

Singeetam: పొద్దుటూరులో సింగీతం శ్రీనివాస్ పంచాయితీ - తాజా అప్ డేట్..ప్రముఖ సీనియర్ దర్శకుడు 61వ సినిమాను వైజయంతి మూవీస్ బేనర్ లో రూపొందిస్తున్నారు. నాగ్ అశ్విన్ భార్య ప్రియాంక దత్ నిర్మాతగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఇటీవలే షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. సంగీతభరిత కథాంశంతో చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. అందుకు తగిన విధంగా దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు ట్యూన్లను సింగీతంకు వినిపించారు. అందులో శంకరాభరణం తరహాలో అప్పటికీ ఇప్పటికే సరిపడే ట్రెండ్ కు తగిన పాట వున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ముంబైలో షూటింగ్ - చెన్నైలో ఫుడ్ ఆర్డర్.. ఫ్లైట్‌లో డెలివరీ.. ప్రభాస్ మామూలోడు కాదండోయ్..

ముంబైలో షూటింగ్ - చెన్నైలో ఫుడ్ ఆర్డర్.. ఫ్లైట్‌లో డెలివరీ.. ప్రభాస్ మామూలోడు కాదండోయ్..హీరో ప్రభాస్... తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో మోస్ట్ బ్యాచిలర్ హీరో. హీరో పరంగా ఇంటర్నేషనల్ స్టార్‌గా గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మంచితనానికి ప్రతి ఒక్కరూ ఫిదా అవ్వాల్సిందే. పైగా, భోజనం సమయానికి తన వద్దకు వచ్చిన వారికి మంచి రుచికరమైన విందుభోజనం పెట్టగాని పంపుతారు. అలాంటి ప్రభాస్.. గతంలో ముంబైలో షూటింగ్ చేస్తూ చెన్నైలో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేశారు. ఆ ఫుడ్‌ను విమానంలో డెలివరీ చేశారు. ఈ విషయాన్ని ప్రభాస్ స్వయంగా వెల్లడించారు.

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?ఇదివరకటి రోజుల్లో కోళ్లు గంపలు లేదా గూళ్లలో గుడ్లు పెట్టేవి. అవి తినే ఆహారం కూడా సహజసిద్ధమైనది కావడంతో కోడిగుడ్లు తింటే ఎంతో ఆరోగ్యకరంగా వుండేది. ఇప్పుడంతా కల్తీమయం అయిపోయింది. కల్తీ కోడిగుడ్లు వచ్చేసాయి. వాటిని తింటే లేనిపోని వ్యాధులు తగులుకుంటాయి. అలాగే పాలు కూడా. పశువులకు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి తీస్తున్నారట. కొన్నిచోట్లయితే పావు లీటరు పాలలో ముప్పావు లీటరు కల్తీ పాలు కలిపి అమ్మేస్తున్నారట. కనుక ఇలాంటి పాలు తాగితే పరిస్థితి వేరే చెప్పక్కర్లేదు.

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరం

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరంబైపాస్ సర్జరీ (CABG) చేయించుకున్న తర్వాత గుండె సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని భావించడం ప్రమాదకరమని, కాలక్రమేణా కొత్త బ్లాకేజీలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి అని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ గుండె నిపుణులు వెల్లడించారు. తాజాగా అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన 70 ఏళ్ల వృద్ధుడికి 17 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ గుండె రక్తనాళాల్లో తీవ్రమైన బ్లాకేజీలు ఏర్పడిన కేసును విజయవంతంగా చికిత్స చేసిన సందర్భంగా ఈ వివరాలు తెలియజేశారు. 2008లో ట్రిపుల్ వెసెల్ బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్న రోగి ఇటీవల తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందితో మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో చేరారు.

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్హైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత లైఫ్-సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా సరసమైన ఆసిలేటింగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్‌పిరేటరీ ప్రెజర్(ఓపిఈపి) పరికరం, పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. సిఓపిడి, ఆస్తమా మరియు బ్రోన్కియెక్టాసిస్ ఉన్న రోగులలో ప్రభావవంతమైన రీతిలో శ్లేష్మ తొలగింపుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ముక్కు దిబ్బడను తొలగించడానికి, శ్వాసను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన 3-నిరోధక వ్యవస్థను ఇది కలిగి ఉంటుంది. పిపెయిర్ అనేది పేటెంట్ పొందిన డిజైన్‌తో కూడిన వినూత్నమైన, ఔషధ రహిత, హ్యాండ్‌హెల్డ్ పరికరం.

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మకాయ రసం ఆరోగ్యానికి అమృతం లాంటిది. ఈ నీటిని తాగితే 8 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒనగూరుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గోరువెచ్చని నిమ్మరసం శరీరాన్ని డీటాక్సిఫై చేయడమే కాకుండా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నిమ్మనీరు తాగడం వల్ల జీవక్రియ వేగవంతం అవుతుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. నిమ్మకాయ నీరు శరీరం నుండి వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది, తద్వారా కొత్త హుషారు వస్తుంది. గోరువెచ్చని నిమ్మకాయ నీరు జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?పనిభారం, ఒత్తిడి, ఇతర ఆందోళనలు వల్ల చాలామంది హైబిపితో బాధపడుతున్నారు. దీనితో తీవ్రమైన గుండెజబ్బులతో పాటు పలు అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఈ అధిక రక్తపోటును అదుపులో పెట్టకపోతే ఆరోగ్యపరంగా తీవ్రమైన సమస్యలు సృష్టిస్తుంది. అందువల్ల ఈ క్రింది పదార్థాలను తింటుంటే రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాషియం పుష్కలంగా వున్న కొబ్బరి నీరు తాగినా బీపీ నియంత్రణలోకి వస్తుంది. పుచ్చకాయలో రక్తం గడ్డకట్టకుండా చూసే గుణం వుంది, వీటిని తింటుంటే బీపీ అదుపులోకి వస్తుంది. కొత్తిమీరలోని యాంటీ ఇంఫ్లమేటరీ, యాంటీ డిప్రెసెంట్ గుణాలు బీపీని కంట్రోల్ చేయగలవు. ద్రాక్ష పండ్లలోని ఫాస్పరస్, పొటాషియం వల్ల కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా వుండటమే కాకుండా బీపీ అదుపులో వుంటుంది.
