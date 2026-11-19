GTA 6 Mania: జీటీఏ-6పై ప్రధాని కామెంట్.. నారా లోకేష్ ఆసక్తికర ట్వీట్
చరిత్రలోనే అతిపెద్ద వీడియో గేమ్గా పరిగణించబడే జీటీఏ 6 రిలీజైంది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ చర్చకు దారితీసింది. ఈ గేమ్ గురించి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా ట్వీట్ చేస్తూ, దీనిని అభివృద్ధి అంశంతో ముడిపెట్టారు. ఇది ఆ గేమ్ కలిగి ఉన్న విస్తృతిని, ప్రభావాన్ని తెలియజేస్తుంది. సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్పై ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన కలిగి ఉండే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి లోకేష్ కూడా, ఈ గేమ్ నేపథ్యంలో ఒక పోస్ట్ చేశారు.
Nara Lokesh
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, లోకేష్ 2013లో రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. అదే సమయంలో జీటీఏ 5 కూడా విడుదలయ్యింది. ఇప్పుడు 2026లో జీటీఏ6 విడుదలయ్యే సమయానికి, ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఒక కీలక ఘట్టం పూర్తయి, మరో కొత్త దశ మొదలైంది. 13 ఏళ్ల క్రితం రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన లోకేష్ ప్రయాణం ఎంతో సుదీర్ఘమైనది. 'యువ గళం' పాదయాత్రలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా 3,132 కిలోమీటర్లు నడిచారు.
2019లో మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో ఓటమిని చవిచూసిన ఆయన, 2024లో అదే స్థానం నుండి 91,413 ఓట్ల భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. జీటీఏ 5, జీటీఏ 6 విడుదలల మధ్య ఉన్న ఈ కాలం, లోకేష్ ప్రజా ప్రతిష్టలో, రాజకీయ ప్రయాణంలో వచ్చిన గొప్ప మార్పులకు అద్దం పడుతోంది.
ప్రస్తుతం నారా లోకేష్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించేందుకు, అలాగే రాష్ట్రాన్ని విద్యా రంగంలో నంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిపేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. "ఈరోజు గేమ్ ఆడుతున్న వారందరికీ, లాంచ్ను ఆస్వాదించండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ తదుపరి స్థాయికి చేరుకోవడానికి సిద్ధమవుతోంది (Andhra Pradesh’s next level is loading)" అని లోకేష్ 'జీటీఏ 6'ను ఉద్దేశించి పోస్ట్ చేశారు. సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ట్రెండ్స్కు అనుగుణంగా ఉన్న మంత్రి నారా లోకేష్ చేసిన ఈ పోస్ట్, ఇప్పటికే వైరల్గా మారింది.