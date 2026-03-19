శుక్రవారం, 20 మార్చి 2026
Written By రామన్

20-03-2016 శుక్రవారం ఫలితాలు - ధన సమస్య ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి..

Daily Astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసిద్ధి, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుంటారు. ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
శుభకార్యాన్ని ఆర్భాటంగా చేస్తారు. కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త ఎవరినీ అతిగా విశ్వసించవద్దు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. ధనం అందుతుంది. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. ధనానికి ఇబ్బంది ఉండదు. కాలక్షేపం చేస్తారు. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తిచేస్తారు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు. ఆర్భాటాలకు వివరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. కొత్త పనులు చేపడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందుపుచ్చుకోండి. ఇతరులతో మితంగా సంభాషించండి. మీ వ్యాఖ్యలను కొందరు తప్పుపడతారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
వ్యవహారాలతో తీరిక వుండదు. పనిభారం, విశ్రాంతిలోపం, పొదుపు ధనం గ్రహిస్తారు. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యమవుతాయి. ఆత్మీయులను కలుసుకుంటారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
గ్రహస్థితి బాగుంది. తలపెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. ఒత్తిడి తగ్గి కుదుటపడతారు. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు విపరీతం. పత్రాలు అందుకుంటారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
లక్ష్యం సాధిస్తారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఎవరిపైనా భారం వేయవద్దు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త, బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి. నగదు ముఖ్యమైన పత్రాలు జాగ్రత్త. అసాంఘిక కార్యకలాపాల జోలికి పోవద్దు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. ధనలాభం ఉంది. ఖర్చులు విపరీతం. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. ఒక సమాచారం సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తి చేస్తాడు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. అనవసర విషయాలకు ప్రాధాన్యమివ్వవద్దు.
 
ధనుస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ఆదాయం బాగున్నా సంతృప్తి ఉండదు. తెలియని వెలితి వెంటాడుతుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. మీ విషయాల్లో ఇతరుల జోక్యానికి తావివ్వవద్దు. ముఖ్యల కలయిక వీలుపడదు. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. వాయిదా పడిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. వేడుకను ఆర్భాటంగా చేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. సేవాసంస్థలకు సాయం అందిస్తారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1,2,3 పాదాలు
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. వ్యవహారాల్లో తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. విలాసాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. పెద్దమొత్తం నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త, చుట్టుపక్కల వారిని గమనించండి. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి.
 
మీనం : పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
ధన సమస్య ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి. ఆర్భాటాలు, భేషజాలకు పోవచ్చు. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మెలగండి. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. ప్రముఖల సందర్శనం వీలు పడదు. మొండి. ధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు.

మేమొచ్చేస్తున్నాం ట్రంప్, ఇరాన్ పని పడదాం: నాటో దేశాలు కబురు

మేమొచ్చేస్తున్నాం ట్రంప్, ఇరాన్ పని పడదాం: నాటో దేశాలు కబురుఅత్త మీద కోపం దుత్త మీద చూపిస్తున్నట్లు ఇరాన్ దేశం తన ఆగ్రహాన్ని అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ మీద కాకుండా గల్ఫ్ దేశాలపై చూపిస్తోంది. ఆ దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలను తొలుత లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఇరాన్, ఆ తర్వాత తన ప్రణాళిక మార్చింది. గల్ఫ్ దేశాల్లోని ఆయిల్ రిఫైనరీల మీద బాంబులు వేస్తోంది. తాజాగా ఖతార్ లోని ఓ చమురు కర్మాగారంపై దాడి చేయడంతో అది కాస్తా నాటో దేశాలకు తీవ్ర ఆగ్రహం తెప్పించింది. దీనితో బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ, నెదర్లాండ్స్, జపాన్ దేశాలు ఇరాన్ దాడులను తీవ్రంగా ఖండించాయి.

నా పోరాటం.. డాడీ.. మోడీ.. చిన్నమోడీపైనే వుంటుంది.. కవిత

నా పోరాటం.. డాడీ.. మోడీ.. చిన్నమోడీపైనే వుంటుంది.. కవితతెలంగాణ జాగృతి అధినేత్రి కవిత తెలుగు ప్రజలకు తన ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. తన పోరాటం "డాడీ, మోదీ, చిన్న మోదీ"లకు వ్యతిరేకంగా ఉంటుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని "చిన్న మోదీ"గా సంబోధించడం కవితకు పరిపాటి. ఉగాది పండుగ ముగియడంతో, శ్రీరామనవమి పర్వదినం నాడు కవిత తన పార్టీ 'తెలంగాణ ప్రజా జాగృతి'ని ప్రారంభించవచ్చని భావిస్తున్నారు. అయితే, ఒక శుభ ముహూర్తాన తన పార్టీని అధికారికంగా ప్రకటిస్తానని కవిత సూచనప్రాయంగా మాత్రమే చెప్పారు. పార్టీ లోగో విషయానికి వస్తే, ఆమె "ధర్మ గంట"ను ఎంచుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.

పెళ్లికెళ్లి రసగుల్లా తిన్నాడు.. అది గొంతులో ఇరుక్కుపోయింది.. చివరికి?

పెళ్లికెళ్లి రసగుల్లా తిన్నాడు.. అది గొంతులో ఇరుక్కుపోయింది.. చివరికి?ఒక పెళ్లిలో దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన జరిగింది. రసగుల్లా గొంతులో ఇరుక్కోవడంతో ఒక వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. రసగుల్లా తింటుండగా అకస్మాత్తుగా ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి ఇబ్బంది పడటంతో, అక్కడున్న వారందరూ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లేలోపే ఆయన మరణించారు. ఆహారం పూర్తిగా శ్వాసనాళాన్ని బ్లాక్ చేయడంతో ఆక్సిజన్ శరీరానికి చేరలేదని వైద్యులు తెలిపారు. జార్ఖండ్‌లోని జంషెడ్‌పూర్‌లో జరిగిన ఒక పెళ్లి వేడుకలో ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది.

ఖతార్ లోని అతిపెద్ద గ్యాస్ ప్లాంట్ నాశనం: కట్టెపుల్లలతో వంట చేసే కాలం రావచ్చు

ఖతార్ లోని అతిపెద్ద గ్యాస్ ప్లాంట్ నాశనం: కట్టెపుల్లలతో వంట చేసే కాలం రావచ్చుచావు అంచున వున్నవాడికి చస్తే ఎంత, బ్రతికితే ఎంత. ఇప్పుడు ఇట్లానే వున్నది ఇరాన్ పరిస్థితి. చేతిలో వున్న బాంబులను ఎట్లాబడితే అట్లా, అమెరికా దేశానికి మద్దతుగా వున్న దేశాలపై వేసేస్తోంది. ఆ బాంబులు ఎటుబడితే అటు పడి ఇరాన్ పొరుగున వున్న గల్ఫ్ దేశాలు తీవ్ర నష్టాన్ని చవిచూస్తున్నాయి. తాజాగా ఇరాన్ వేసిన క్షిపణి ఒకటి ఖతార్‌లోని అతిపెద్ద ద్రవీకృత సహజ వాయువు (LNG) ప్లాంట్ అయిన రాస్ లఫాన్‌పై పడటంతో ఆ కేంద్రానికి నిప్పు అంటుకున్నది. ఈ ప్లాంట్ నుంచి ప్రపంచానికి అందే 50 శాతం చమురు, గ్యాస్ సరఫరాకి అంతరాయం ఏర్పడనుంది.

నితిన్ గడ్కరీ ముందు కూర్చున్న ఆర్కే రోజా.. వెనక నిలబడిన తనుజ.. ఎందుకు?

నితిన్ గడ్కరీ ముందు కూర్చున్న ఆర్కే రోజా.. వెనక నిలబడిన తనుజ.. ఎందుకు?వైసీపీకి చెందిన కొందరు సభ్యులు కేంద్ర ఆర్ అండ్ బి మంత్రి నితిన్ గడ్కారిని కలిశారు. ఈ ప్రతినిధుల జాబితాలో ఎంపీలు మిథున్ రెడ్డి, మద్దాలి గురుమూర్తి, ఎమ్మెల్యే తనుజా రాణి, మాజీ ఎమ్మెల్యే రోజా ఉన్నారు. అయితే, వైసీపీ శ్రేణులలో మత సామరస్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడాన్ని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు హానికరమైన అంశంగా గుర్తించారు. ఈ చిత్రంలో, నితిన్ గడ్కరీ, వరుసలో మిథున్ రెడ్డి, రోజా ఆసీనులై ఉండగా, ఎంపీ గురుమూర్తి, ఎమ్మెల్యే తనుజ మాత్రం నిలబడి ఉండటాన్ని ప్రజలు ఎత్తి చూపుతున్నారు.

Ugadi 2026: ఈ రోజే బ్రహ్మ విశ్వసృష్టిని ప్రారంభించారట.. వంటకాల ప్రాముఖ్యత?

Ugadi 2026: ఈ రోజే బ్రహ్మ విశ్వసృష్టిని ప్రారంభించారట.. వంటకాల ప్రాముఖ్యత?ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాలలో ఉగాది పండుగ నూతన సంవత్సర ఆరంభాన్ని సూచిస్తుంది. ఇతర భారతీయ పండుగల మాదిరిగానే, సంప్రదాయం, కాలానుగుణ విశేషాలు, ప్రతీకాత్మకతను ప్రతిబింబించే సంప్రదాయ విందు లేకుండా ఉగాది పండుగ కూడా అసంపూర్ణమే. ఈ సంవత్సరం, ఈ పండుగ మార్చి 19, గురువారం నాడు జరుపుకోబడుతుంది. పురాణాల ప్రకారం సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మదేవుడు ఈ రోజే విశ్వ సృష్టిని ప్రారంభించాడని విశ్వాసం. ఇది జీవిత పునరుజ్జీవనాన్ని, ఆశను, సానుకూలతను, ఆధ్యాత్మిక చింతనను సూచిస్తుంది.

Chaitra Navaratri: శ్రీరామ నవమితో ముగిసే చైత్ర నవరాత్రులు.. ఉగాది ప్రత్యేకత

Chaitra Navaratri: శ్రీరామ నవమితో ముగిసే చైత్ర నవరాత్రులు.. ఉగాది ప్రత్యేకతవసంత రుతువు రాకతో, భారతదేశం అంతటా భక్తులు దుర్గాదేవికి అంకితం చేయబడిన తొమ్మిది రోజుల పవిత్రమైన చైత్ర నవరాత్రి పండుగను స్వాగతిస్తారు. సాధారణంగా మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల మధ్య ఈ పండుగ వస్తుంది. చైత్ర నవరాత్రి పునరుద్ధరణ, ఎదుగుదల, నూతన ఆరంభాలకు ప్రతీక. చైత్ర నవరాత్రులు ప్రకృతిలోనే మార్పులు చోటుచేసుకునే కాలంతో ఏకీభవిస్తాయి. ఈ తొమ్మిది రోజులను తమ మనస్సును, అలవాట్లను, దినచర్యలను శుద్ధి చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ పండుగ సమయంలో ఉపవాసం, ధ్యానం, ప్రార్థన వంటి అభ్యాసాలను సమకాలీన ఆరోగ్య కోణంతో కూడా చూడవచ్చు.

18-03-2026 బుధవారం ఫలితాలు - నేడు అనుకూలించనిది రేపు ఫలిస్తుంది

18-03-2026 బుధవారం ఫలితాలు - నేడు అనుకూలించనిది రేపు ఫలిస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మీ ఓర్పునకు పరీక్షా సమయం. పట్టుదలతో యత్నాలు కొనసాగించండి. ఏ విషయానికీ నిరుత్సాహపడవద్దు. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. మనోధైర్యంతో మెలగండి. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ప్రతికూలతలతో సతమతమవుతారు. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. మీ ఉన్నతిని చాటుకోవటానికి వ్యయం చేస్తారు. పొగిడే వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి.

17-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు: కష్టించినా ఫలితం శూన్యం

17-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు: కష్టించినా ఫలితం శూన్యంమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి ప్రతికూలంగా ఉంది. ఆచితూచి అడుగు వేయండి. సంప్రదింపులు వాయిదా పడతాయి. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. బెట్టింగ్ జోలికిపోవద్దు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. కష్టించినా ఫలితం శూన్యం. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు కార్యోర్ముఖులను చేస్తాయి. ధైర్యంగా ఆరుగు ముందుకు వస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి.

18న శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా - 24న ప్రత్యేక దర్శన టిక్కెట్లు రిలీజ్

18న శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా - 24న ప్రత్యేక దర్శన టిక్కెట్లు రిలీజ్శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టిక్కెట్లు ఈ నెల 18వ తేదీన విడుదల చేయనున్నారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం జూన్ నెలకు సంబంధించిన సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన వంటి ఆర్జిత సేవా టికెట్లకు ఎలక్ట్రానిక్‌ డిప్‌లో పేర్ల నమోదు ఈ నెల 18న ఉదయం 10 గంటలకు తితిదే వెబ్‌సైట్‌లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ టికెట్లకు ఈ నెల 20న ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం డిప్‌లో ఎంపిక చేస్తారు.
