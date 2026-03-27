శనివారం, 28 మార్చి 2026
Written By రామన్

28-03-2026 శనివారం ఫలితాలు - మీ శ్రీమతి వద్ద దాపరికం తగదు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
నేడు అనుకూలదాయకం, చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. రోజువారి ఖర్చులే ఉంటాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనుమానిత వ్యక్తులతో సంభాషించవద్దు. మీ శ్రీమతి వద్ద దాపరికం తగదు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కావలసిన ధనం అందుతుంది. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం.. ఏ విషయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు మీపై ప్రభావం చూపుతాయి. మనోధైర్యంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. ప్రముఖుల సందర్శన వీలుపడదు. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఆశావహదృక్పథంతో యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలు చేజారిపోయినా నిరుత్సాహపడవద్దు. సన్నిహితులతో సంభాషణ ఉత్తేజపరుస్తుంది. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం చెల్లింపులు వాయిదా వేసుకుంటారు. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. మీ పథకాలు అశంచిన ఫలితాలిస్తాయి. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఉన్నత చదువులపై దృష్టిపెడతారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ఆర్థిక లావాదేవీలు ఫలిస్తాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీ మాటతీరుతో ఇతరులను ఆకట్టుకుంటారు. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. వివాహయత్నం తీవ్రంగా సాగిస్తారు. వాయిదా పడిన మొక్కులు  చెల్లించుకుంటారు.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
సర్వత్రా అనుకూలమే. సంప్రదింపులు కొలిక్కివస్తాయి. లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఊహించిన విధంగా ఖర్చులుంటాయి. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు. కుటుంబ సౌఖ్యం, ప్రశాంతత పొందుతారు. సోదరుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి.
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ఆచితూచి అడుగేయాలి. మీ తప్పిదాలు సరిదిద్దుకోండి. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. అవసరాలు నెరవేరుతాయి. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. ప్రయాణం ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. శుభకార్యంలో పాల్గొంటారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ముఖ్యమైన అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. లావాదేవీలు మీ ఆధ్వర్యంలో సాగుతాయి. ధనలాభం, వాహనయోగం ఉన్నాయి. బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వాహనం ఇతరులకు ఇవ్వవద్దు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ఆర్థికలావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. సన్నిహితులకు మీ సమస్యలు తెలియజేయండి. పనుల్లో ఒత్తిడి చికాకులు అధికం. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ప్రియతములకు వీడ్కోలు పలుకుతారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. రావలసిన ధనం అందుతుంది. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. వాయిదా పడిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన వద్దు. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు లభ్యమవుతాయి. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. కుటుంబీకుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. బాధ్యతగా మెలగాలి. ఎవరినీ తక్కువ అంచనా వేయొద్దు. రుణ విముక్తులవుతారు. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు.

మహారాష్ట్రలో దొంగ బాబా: శివుడి అవతారమని.. మహిళపై అత్యాచారం

మహారాష్ట్రలో దొంగ బాబా: శివుడి అవతారమని.. మహిళపై అత్యాచారం

Iranian girl: నాకేంటి భయం..? ఇరాన్‌ బీచ్‌లో హ్యాపీగా ఊయల ఊగిన యువతి (video)

Iranian girl: నాకేంటి భయం..? ఇరాన్‌ బీచ్‌లో హ్యాపీగా ఊయల ఊగిన యువతి (video)

రోకలిబండతో తలపై మోదీ భర్తను హత్య చేసిన భార్య.. ఇంటి ముందే...?

రోకలిబండతో తలపై మోదీ భర్తను హత్య చేసిన భార్య.. ఇంటి ముందే...?

నా రాజా నాకు రోజూ 1 లక్ష ఇస్తారు, ప్రతి నెల రూ. 50 లక్షల గోల్డ్ కొంటున్నా: దివ్వెల మాధురి

నా రాజా నాకు రోజూ 1 లక్ష ఇస్తారు, ప్రతి నెల రూ. 50 లక్షల గోల్డ్ కొంటున్నా: దివ్వెల మాధురి

నల్గొండలో దారుణం.. ఇద్దరు పిల్లలను కత్తితో పొడిచిన మహిళ

నల్గొండలో దారుణం.. ఇద్దరు పిల్లలను కత్తితో పొడిచిన మహిళ

25-03-2026 బుధవారం ఫలితాలు-దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం

25-03-2026 బుధవారం ఫలితాలు-దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం

24-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు

24-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు

23-03-2026 సోమవారం దినఫలాలు : సమర్ధతపై నమ్మకం సన్నగిల్లుతుంది...

23-03-2026 సోమవారం దినఫలాలు : సమర్ధతపై నమ్మకం సన్నగిల్లుతుంది...

22-03-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - మీ తప్పిదాలను సరిదిద్దుకునే..?

22-03-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - మీ తప్పిదాలను సరిదిద్దుకునే..?

22-03-2026 నుంచి 28-03-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు- ఎవరికి లాభం?

22-03-2026 నుంచి 28-03-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు- ఎవరికి లాభం?
