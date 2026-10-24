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  4. AP Municipal Polls: AIMIM Fields 21 Candidates, Eyes Kadapa Mayor Post
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 24 October 2026 (13:36 IST)

AP Municipal Polls: ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ ఎన్నికల బరిలోకి అసదుద్దీన్ ఒవైసీ పార్టీ

asaduddin owaisi
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (13:36 IST)
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హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ నాయకత్వంలోని ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్-ఏ-ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ (ఏఐఎంఐఎం), ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ ఎన్నికల బరిలోకి దిగింది. ఈ పార్టీ ఎంపిక చేసిన పట్టణ స్థానిక సంస్థలలో మొత్తం 21 మంది అభ్యర్థులను పోటీకి నిలిపినట్లు సమాచారం.
 
ఈ పార్టీ కడప మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ పదవికి, హిందూపురం మున్సిపల్ చైర్‌పర్సన్ పదవికి పోటీ చేస్తోంది. వీటితో పాటు రాయలసీమలోని పలు పట్టణాల్లో కార్పొరేటర్, కౌన్సిలర్ స్థానాలకు కూడా అభ్యర్థులను బరిలోకి దించింది.
 
కడపలో, మేయర్ అభ్యర్థిగా షేక్ నసీమ్ బానును ఏఐఎంఐఎం రంగంలోకి దించింది. ఆమె నామినేషన్ పరిశీలనలో ఆమోదం పొందడంతో, నగర మేయర్ ఎన్నికల పోటీలో ఆ పార్టీ అధికారికంగా ప్రవేశించినట్లయింది.
 
హిందూపురంలో, ఇటీవల కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి ఏఐఎంఐఎంలో చేరిన మాజీ నాయకుడు ఇమ్రాన్ బాషా, మున్సిపల్ చైర్‌పర్సన్ పదవికి పోటీ చేస్తున్నారు. అలాగే విజయవాడ, ఆదోని, రాయదుర్గం, నంద్యాల, పెనుకొండలలో కూడా పార్టీ అభ్యర్థులను నామినేట్ చేసింది.
 
అందిన సమాచారం ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన ఏఐఎంఐఎం నాయకులు ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో అసదుద్దీన్ ఒవైసీని కలిసి, పార్టీ ఎన్నికల వ్యూహాలపై చర్చించారు. అన్ని చోట్లా పోటీ చేసే బదులు, పార్టీకి పట్టు ఉన్న వార్డులు మరియు డివిజన్లపైనే దృష్టి సారించాలని ఒవైసీ వారికి సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.
 
ప్రచారంలో భాగంగా, హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఏఐఎంఐఎం శాసనసభ్యులు జాఫర్ హుస్సేన్ మెరాజ్, మహమ్మద్ ముబీన్, మజీద్ హుస్సేన్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జరుగుతున్న ఎన్నికల కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటున్నారు. వీరితో పాటు ఎమ్మెల్సీ రియాజ్ ఉల్ హసన్ ఎఫెండి కూడా ఈ ప్రక్రియలో భాగస్వాములయ్యారు.
 
గతంలో కూడా ఏఐఎంఐఎం ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసింది. 2021 ఎన్నికల్లో హిందూపురంలో ఒక వార్డును గెలుచుకోవడం ద్వారా, రాష్ట్రంలోని పట్టణ స్థానిక సంస్థల రాజకీయాల్లో ఆ పార్టీ గతంలోనే తన ఉనికిని చాటుకుంది.
 
నామినేషన్ ప్రక్రియపై వచ్చిన ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మున్సిపల్ పోలింగ్‌ను నవంబర్ 1కి వాయిదా వేసింది. ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 3న జరగనుంది.
 
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అధికార కూటమి (టీడీపీ-జనసేన-బీజేపీ), వైకాపా కాంగ్రెస్, ఇతర పార్టీల అభ్యర్థులతో పాటు, ఏఐఎంఐఎం కూడా పోటీలో నిలవడంతో ఎన్నికల బరిలో మరో పార్టీ చేరినట్లయింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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