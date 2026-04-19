20-04-2026 సోమవారం ఫలితాలు : నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు.. ఖర్చులు విపరీతం...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. చీటికిమాటికి చికాకుపడతారు. మీ శ్రీమతిలో మార్పు వస్తుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కలిసివచ్చే సూచనలున్నాయి.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. వేడుకను ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ఖర్చులు అధికం. పత్రాలు అందుకుంటారు. పనులు పురమాయించవద్దు. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. సన్నిహితులను సంప్రదిస్తారు. ప్రముఖుల చొరవతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
శుభసమయం సమీపించింది. ధైర్యంగా ముందుకు సాగండి. అనుమానాలకు తావివ్వవద్దు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. ధనసహాయం తగదు. బుధవారం నాడు అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యసిద్ధికి సంకల్పబల ప్రధానం. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ సమస్యగా భావించవద్దు. సన్నిహితుల హితవు కార్మోన్ముఖులను చేస్తుంది. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఓర్పుతో యత్నాలు సాగించండి. పరిస్థితులు త్వరలో చక్కబడతాయి. కలుపుగోలుతనంగా మెలగండి. ఎవరినీ తక్కువ అంచనా వేయొద్దు. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహపరుస్తుంది. పనులు పురమాయించవద్దు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మీ శ్రీమతి వద్ద ఏదీ దాచవద్దు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. పుణ్యకార్యంలో పాల్గొంటారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మీ మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. విలాసాలకు ఖర్చుచేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. పిల్లల కదలికలపై దృష్టి పెట్టండి. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా తీసుకోవద్దు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. సర్వత్రా ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తవుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుతాయి. ఆలయాలకు విరాళాలు అందిస్తారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. ముఖ్యులతో చర్చలు జరుపుతారు. మీ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభిస్తుంది. పనుల్లో శ్రమ అధికం. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
వ్యవహారానుకూలత, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. రావలసిన ధనం అందుతుంది. కొంత మొత్తం పొదుపు చేస్తారు. అర్ధాంతంగా నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. అనవర జోక్యం తగదు. మీ గౌరవానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రతికూలతలు అధికం. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. లావీదేవీల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ఆవేశాలకు లోనుకావద్దు. అనాలోచిత నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోండి. ఖర్చులు విపరీతం. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
వ్యవహారాల్లో తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. పనులు పురమాయించవద్దు. పత్రాలు అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. ద్విచక్ర వాహనంపై దూరప్రయాణం తగదు.