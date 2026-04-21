బుధవారం, 22 ఏప్రియల్ 2026
Written By పి.ప్రసూనా రామన్

22-04-2026 బుధవారం ఫలితాలు - అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు

Astrology
Astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ నిర్లక్ష్యం ఇబ్బందులకు దారితీస్తుంది. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగుతారు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. పెద్దల జోక్యంతో సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. వివాహ యత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. కన్సల్టెన్సీలను ఆశ్రయించవద్దు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం, విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. కనిపించకుండా పోయిన పత్రాలు లభ్యమవుతాయి. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, విదేశీ సందర్శనలకు యత్నాలు సాగిస్తారు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యసిద్ధికి మరింత శ్రమించాలి. ఓర్పుతో యత్నాలు సాగించండి. సాయం ఆశించవద్దు. పరిచయాలు, బంధుత్వాలు బలపడతాయి. పెద్ద ఖర్చు తగిలే అస్కారం ఉంది. ఒక అవసరానికి ఉంచిన ధనం మరోదానికి ఖర్చుచేస్తారు. సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
రుణసమస్య పరిష్కారమవుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. స్థిరాస్తి వ్యవహారంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మధ్యవర్తులతో జాగ్రత్త. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. సన్నిహితులు సాయం అందిస్తారు. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం. ఇంటి విషయాలపై దృష్టి పెడతారు. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
కలిసివచ్చే సమయం. చేపట్టిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఇతరులకు ధనసహాయం తగదు. నగదు స్వీకరణలో జాగ్రత్త. మీ దృష్టి మరల్చేందుకు కొందరు యత్నిస్తారు. విలువైన వస్తువులు మరమ్మతుకు గురవుతాయి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యం సిద్ధిస్తుంది. సమర్థతను చాటుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. మొండిబాకీలు వసూలవుతాయి. అర్థాంతంగా ముగించిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. పెద్ద ఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
శుభకార్యాన్ని ఘనంగా చేస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. మీ ఉన్నతి కొందరికి అపోహ కలిగిస్తుంది. విమర్శలు, వ్యాఖ్యలు పట్టించుకోవద్దు. కొత్త పనులు మొదలెడతారు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త, ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. ఆశలొదిలేసుకున్న ధనం అందుతుంది. పనులు, బాధ్యతలు పురమాయించవద్దు. అనగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు. పిల్లల భవిష్యత్తుపై దృష్టిపెడతారు. ఒక సమాచారం సంతోషాన్నిస్తుంది. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. ప్రతి వ్యవహారం ధనంతో ముడిపడి ఉంటుంది. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన బలపడుతుంది. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ప్రయాణంలో జాగ్రత్త, ముఖ్యులలో ఒకరికి వీడ్కోలు పలుకుతారు.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. ఖర్చులు సామాన్యం, పరిచయస్తులు ధనసహాయం ఆర్ధిస్తారు. పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు. నోటీసులు అందుకుంటారు.

గంజాయికి బానిసైన టెక్కీ, ఉద్యోగం ఊడగొట్టుకుని మేడ పైన గంజాయి సాగు, వీడియో

గంజాయికి బానిసైన టెక్కీ, ఉద్యోగం ఊడగొట్టుకుని మేడ పైన గంజాయి సాగు, వీడియోహైదరాబాదులోని నాచారంలో పోలీసులకు షాకింగ్ న్యూస్ చేరింది. అదేమిటంటే... ఓ వ్యక్తి ఏకంగా తను నివాసం వుంటున్న మేడ పైన గంజాయి సాగు చేస్తున్నట్లు ఫిర్యాదు అందింది. దీనితో పోలీసులు సదరు వ్యక్తి వుంటున్న ప్రాంతానికి వెళ్లారు. మేడపైన చూస్తే కుండీల్లో చక్కగా గంజాయి మొక్కలు ఏపుగా పెరిగి కనబడ్డాయి. ఈ మొక్కలను పెంచుతున్న వ్యక్తి గురించి ఆరా తీసారు. అతడి పేరు శశిధర్ రెడ్డి. సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తుండేవాడు. ఐతే పని ఒత్తిడి కారణంగా మత్తుకు బానిసయ్యాడు. ఆ అలవాటే అతడి ఉద్యోగాన్ని ఊడగొట్టింది.

మహిళల పట్ల బీఆర్‌ఎస్‌కు ఎటువంటి గౌరవం లేదు: కవిత ధ్వజం

మహిళల పట్ల బీఆర్‌ఎస్‌కు ఎటువంటి గౌరవం లేదు: కవిత ధ్వజంమహిళల పట్ల బీఆర్‌ఎస్‌కు ఎటువంటి గౌరవం లేదని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కె. కవిత మంగళవారం తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. సోమవారం జగిత్యాలలో జరిగిన బహిరంగ సభలో బీఆర్ఎస్ అధినేత కె. చంద్రశేఖర్ రావు గానీ, మరే ఇతర నాయకుడు గానీ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు గురించి ఎందుకు ప్రస్తావించలేదని ఆమె ప్రశ్నించారు.

ఒక పార్టీయేమో కాంగ్రెస్ తొత్తు, ఇంకోటి భాజపాకి తొత్తు, ఈ రెండూ మనకొద్దబ్బా: టీవీకె విజయ్

ఒక పార్టీయేమో కాంగ్రెస్ తొత్తు, ఇంకోటి భాజపాకి తొత్తు, ఈ రెండూ మనకొద్దబ్బా: టీవీకె విజయ్తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికల పర్యటనలు చివరి అంకానికి చేరుకున్నాయి. ప్రతి పార్టీ ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు తమవంతు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. టీవీకే పార్టీ చీఫ్, నటుడు విజయ్ మాట్లాడుతూ... అధికార పార్టీకి చెందిన ఓ మంత్రి విజయ్ ఓ నటుడు. ఆయనకు ఏం తెలుసు పాలన గురించి, ప్రజల గురించి అంటున్నారు. నిజమే నేను నటుడినే. కానీ అది సినిమాల్లో మాత్రమే. ప్రజల మధ్య నటించను. సమస్యలపై నటించను. ప్రజలకు సేవ చేసేందుకు వచ్చాను. కానీ రాష్ట్రంలోని ఆ రెండు పార్టీల నాయకులు ప్రజల ముందు నటిస్తారు. ఒక పార్టీయేమో కాంగ్రెస్ పార్టీకి తొత్తు. మరొకటికి భాజపాకి.

త్రిశూర్‌లో బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు - 13మంది మృతి

త్రిశూర్‌లో బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు - 13మంది మృతిత్రిశూర్‌లోని ముండతికోడ్ వద్ద ఉన్న ఒక బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ కేంద్రం తిరువాంబాడి వర్గం కోసం బాణసంచా ప్రదర్శనలను సిద్ధం చేస్తుంది. ఈ పేలుళ్లు మంగళవారం మధ్యాహ్నం సుమారు 3:15 గంటల ప్రాంతంలో మొదలయ్యాయి. ఈ ఘటనలో 13 మంది మరణించినట్లు, పలువురు కార్మికులు గాయపడినట్లు సమాచారం. గాయపడిన వారిలో చాలామంది పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో, మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. వరుసగా సంభవిస్తున్న ద్వితీయ పేలుళ్లు సహాయక చర్యలను క్లిష్టతరం చేస్తున్నాయి.

టీజీఎస్సార్టీసీ: ఏప్రిల్ 22 నుండి రాష్ట్రవ్యాప్త సమ్మెకు పిలుపు

టీజీఎస్సార్టీసీ: ఏప్రిల్ 22 నుండి రాష్ట్రవ్యాప్త సమ్మెకు పిలుపుతెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్సార్టీసీ) ఉద్యోగుల దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక నలుగురు సభ్యుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ మేరకు మంగళవారం నాడు ప్రధాన కార్యదర్శి ఒక ప్రభుత్వ ఉత్తర్వును జారీ చేశారు. ఉద్యోగుల సర్వీసు నిబంధనలు, సంబంధిత అంశాలపై టీజీఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగుల నుండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అనేక విజ్ఞప్తులు అందిన నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

19-04-2026 ఆదివారం ఫలితాలు : ఆటుపోట్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు...

19-04-2026 ఆదివారం ఫలితాలు : ఆటుపోట్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ముఖ్యులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. వాదనలకు దిగవద్దు. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి. సామాజిక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు.

Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజున అద్భుత కలయిక.. ఉప్పు, గవ్వలతో ఇలా చేస్తే?

Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజున అద్భుత కలయిక.. ఉప్పు, గవ్వలతో ఇలా చేస్తే?అక్షయ తృతీయ రోజున 19 ఏప్రిల్ 2026 ఆదివారం కృత్తిక నక్షత్రం కలవడం అద్భుతమైన కలయిక. ఈ రోజున కుమార స్వామిని పూజించడం ద్వారా సర్వాభీష్ఠాలు చేకూరుతాయి. ఈ రోజున సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి అభిషేక ఆరాధనలు చేయించడం రాహు కేతు దోషాలను నివృత్తి చేస్తుంది. అలాగే అక్షయ తృతీయ రోజున కృత్తిక నక్షత్రం, ఆయుష్మాన్ యోగాల అద్భుత కలయిక జరుగతుంది. అలాగే శ్రీకృష్ణుడు పాండవులకు అక్షయ పాత్రను అనుగ్రహించిన పవిత్ర దినం. అందుకే ఈ రోజున (19వ తేదీన) మార్కెట్ నుండి ఉప్పును కొనుగోలు చేసి, దానిని ఒక గాజు పాత్రలో నింపాలి. ఆ పాత్రను ఇంటి ఈశాన్య దిశలో (ఈశాన్య మూల) ఉంచాలి.

Simhadri Appanna: అక్షయ తృతీయ నాడే సింహాద్రి అప్పన్న నిజరూప దర్శనం.. చందనోత్సవం

Simhadri Appanna: అక్షయ తృతీయ నాడే సింహాద్రి అప్పన్న నిజరూప దర్శనం.. చందనోత్సవంసింహాచలంలో కొలువుదీరిన శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి చందనోత్సవానికి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి.సింహగిరిపై కొలువైన వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి ఉగ్రరూపాన్ని శాంతింపజేయడానికి ఏడాది పొడవునా 120 కిలోల గంధపు లేపనంతో కప్పి ఉంచుతారు. కేవలం అక్షయ తృతీయ నాడు మాత్రమే జరిగే 'నిజరూప దర్శనం' వెనుక ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.. భక్త ప్రహ్లాదుడిని హిరణ్యకశిపుడి నుంచి శ్రీహరి ప్రహ్లాదుడిని కాపాడి, నృసింహ అవతారంలో హిరణ్యకశిపుడిని సంహరించాడు. తనను కాపాడిన స్వామివారిని వరాహ, నరసింహ రూపాలు కలిసిన ఏక అవతారంలో దర్శనమివ్వాలని ప్రహ్లాదుడు ప్రార్థించాడు.

Parashurama Jayanti 2026: ప్రదోష కాలంలో జన్మించిన పరశురాముడు.. పూజ ఇలా చేస్తే?

Parashurama Jayanti 2026: ప్రదోష కాలంలో జన్మించిన పరశురాముడు.. పూజ ఇలా చేస్తే?శ్రీమహావిష్ణువు యొక్క ఆరవ అవతారం పరశురాముడు. ఈయన జన్మదినాన్ని భక్తులందరూ ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ఈ పరశురామ జయంతి వైశాఖ మాసంలోని శుక్ల పక్ష తృతీయ తిథి నాడు వస్తుంది. పరశురాముడు ప్రదోష కాలంలో జన్మించాడు. ప్రతి సంవత్సరం, ఈ ప్రదోష కాలంలో తృతీయ తిథి వర్తించే సమయంలో ఆయన జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటారు. ఈ సంవత్సరం, ఏప్రిల్ 19న వచ్చే అక్షయ తృతీయతో ఈ పర్వదినం ఏకీభవిస్తోంది. రామ జామదగ్న్య, రామ భార్గవ, వీరరామ అని కూడా పిలువబడే ఈయన, శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క ఆరవ అవతారం.

Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజున శని, రాహు దోషాలు తొలగిపోవాలంటే ఏం చేయాలి..?

Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజున శని, రాహు దోషాలు తొలగిపోవాలంటే ఏం చేయాలి..?​అక్షయ తృతీయ రోజున దానధర్మాల ద్వారా పుణ్యఫలం చేకూరుతుంది. మేషం నుంచి మీన రాశుల వారు దానధర్మాలు చేయడం వల్ల శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా శక్తి, సామర్థ్యాల మేరకు నల్లని చెప్పులు లేదా బూట్లు దానం చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల శని నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. తద్వారా శనిదోషాలు తొలగిపోతాయి. అలాగే అన్నదానం చేయడం, తాగునీటిని అందించడం, మజ్జిగను దానం చేయడం వంటివి శుభ ఫలితాలను అందిస్తాయి. దీంతో పాటు నువ్వులు కలిపిన నీటితో స్నానం చేసి, అనంతరం నువ్వులను దానం చేయడం వల్ల శుభఫలితాలు రానున్నాయి.
