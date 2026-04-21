22-04-2026 బుధవారం ఫలితాలు - అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ నిర్లక్ష్యం ఇబ్బందులకు దారితీస్తుంది. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగుతారు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. పెద్దల జోక్యంతో సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. వివాహ యత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. కన్సల్టెన్సీలను ఆశ్రయించవద్దు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం, విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. కనిపించకుండా పోయిన పత్రాలు లభ్యమవుతాయి. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, విదేశీ సందర్శనలకు యత్నాలు సాగిస్తారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యసిద్ధికి మరింత శ్రమించాలి. ఓర్పుతో యత్నాలు సాగించండి. సాయం ఆశించవద్దు. పరిచయాలు, బంధుత్వాలు బలపడతాయి. పెద్ద ఖర్చు తగిలే అస్కారం ఉంది. ఒక అవసరానికి ఉంచిన ధనం మరోదానికి ఖర్చుచేస్తారు. సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
రుణసమస్య పరిష్కారమవుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. స్థిరాస్తి వ్యవహారంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మధ్యవర్తులతో జాగ్రత్త. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. సన్నిహితులు సాయం అందిస్తారు. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం. ఇంటి విషయాలపై దృష్టి పెడతారు. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
కలిసివచ్చే సమయం. చేపట్టిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఇతరులకు ధనసహాయం తగదు. నగదు స్వీకరణలో జాగ్రత్త. మీ దృష్టి మరల్చేందుకు కొందరు యత్నిస్తారు. విలువైన వస్తువులు మరమ్మతుకు గురవుతాయి.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యం సిద్ధిస్తుంది. సమర్థతను చాటుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. మొండిబాకీలు వసూలవుతాయి. అర్థాంతంగా ముగించిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. పెద్ద ఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
శుభకార్యాన్ని ఘనంగా చేస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. మీ ఉన్నతి కొందరికి అపోహ కలిగిస్తుంది. విమర్శలు, వ్యాఖ్యలు పట్టించుకోవద్దు. కొత్త పనులు మొదలెడతారు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త, ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. ఆశలొదిలేసుకున్న ధనం అందుతుంది. పనులు, బాధ్యతలు పురమాయించవద్దు. అనగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు. పిల్లల భవిష్యత్తుపై దృష్టిపెడతారు. ఒక సమాచారం సంతోషాన్నిస్తుంది.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. ప్రతి వ్యవహారం ధనంతో ముడిపడి ఉంటుంది. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన బలపడుతుంది. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ప్రయాణంలో జాగ్రత్త, ముఖ్యులలో ఒకరికి వీడ్కోలు పలుకుతారు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. ఖర్చులు సామాన్యం, పరిచయస్తులు ధనసహాయం ఆర్ధిస్తారు. పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు. నోటీసులు అందుకుంటారు.