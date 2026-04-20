21-04-2026 మంగళవారం ఫలితాలు : పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసిద్ధికి ఓర్పుతో శ్రమించండి. సాయం అర్ధించవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. అయిన వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఎదుటివారి ఆంతర్యం గ్రహించండి. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. కొత్తప్రదేశం సందర్శిస్తారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వాక్చాతుర్యంతోనెట్టుకొస్తారు. మీ శ్రమ ఫలిస్తుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. కొత్త యత్నాలు ప్రాంభిస్తారు. పనులు అనుకున్న విధంగా సాగవు. ఒత్తిడికి గురికావద్దు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త.
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. ధనయోగం, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. రుణవిముక్తులవుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చు,తాయి. ఖర్చులు సంతృప్తికరం. అనవసర జోక్యం తగదు. కీలకపత్రాలు అందుకుంటారు. మీ సాయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కొత్త పనులు మొదలెడతారు. సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ఖర్చులు విపరీతం. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. మీ వ్యాఖ్యలు అపార్థాలకు దారితీస్తాయి. పెద్దల చొరవతో ఒక సమస్య సానుకూలమవుతుంది. పిల్లల చదువులపై దృష్టిసారిస్తారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. వాయిదా పడిన పనులు పూర్తవుతాయి. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కార్యం నెరవేరే వరకు శ్రమించండి. ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. రాబడిపై దృష్టిపెడతారుపనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. మీ మాటలు జారవేసే వ్యక్తులున్నారని గమనించండి.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు, కారక్రమాలు సాగవు. నోటీసులు అందుకుంటారు. పెద్దల చొరవతో సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. అసాంఘిక కార్యకలాపాల జోలికి పోవద్దు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తవుతాయి. ఒప్పందాలకు అనుకూలం. సమయానుకూలంగా మెలుగుతారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. ఆశలొదిలేసుకున్న ధనం అందుతుంది. పనులు, బాధ్యతలు పురమాయించవద్దు. అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు. పిల్లల భవిష్యత్తుపై దృష్టిపెడతారు. ఒక సమాచారం సంతోషాన్నిస్తుంది.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. ఆత్యీయుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. చేపట్టిన పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తి చేస్తారు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
లక్ష్యసాధనకు సంకల్పబలం ముఖ్యం. ధైర్యంగా అడుగుముందుకేయండి. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తిచేస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. ధనప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. మిమ్ములను మోసగించేందుకు కొందరు యత్నిస్తారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.