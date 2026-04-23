గురువారం, 23 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 23 ఏప్రియల్ 2026 (18:49 IST)

వైశాఖ మాసం.. అష్టమి రోజున కాలభైరవ పూజ చేస్తే.. కుంకుమ దానంతో...?

వైశాఖ మాసానికి మాధవ మాసం అని పేరు. శ్రీ మహా విష్ణువుకు ప్రీతికరమైన ఈ వైశాఖ మాసంలో తులసీ దళాలతో శ్రీ విష్ణువు, లక్ష్మీదేవితో కలిపి పూజించిన వారికి ముక్తి దాయకం. ఈ మాసంలో యజ్ఞాలకు, తపస్సులకు పూజాదికాలకు, దానధర్మాలకు ఎంతో ఎక్కువ ఫలమిస్తాయి. ఈ మాసంలో రావి చెట్టుకు పూజలు చేయడం విశేష ఫలితాలినిస్తాయి. వైశాఖంలో జలదానం, అన్నదానం చేయడం కర్మలను తొలగిస్తుంది. 
 
ఈ మాసంలో శివునికి ధారపాత్ర ద్వారా అభిషేకం జరిగేలా ఏర్పాటు చేయడం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ మాసంలో చలివేంద్రాలు, పితరులకు, దేవతలకు మనుషులకు అందరికి ఇష్టమైనదే. త్రిమూర్తులను తృప్తిపరుస్తుంది. పూర్వీకులంతా పుణ్యలోకాన్ని పొందుతారు. 
 
ఈ కాలంలో లభించే మామిడి పండ్లను దానం చేయడం ద్వారా పితృ దోషాలు తొలగిపోతాయి. పానకం నిండిన కుండను దానం చేయడం, దోసపండు, బెల్లం, చెరకు గడలు దానం వలన సమస్త పాపాలు తొలగిపోతాయి. మహిళలు కుంకుమ దానం చేయడం విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయి. 
 
భర్తకు దీర్ఘాయువు కలుగుతాయి. తాంబూలం దానం చేయడం ద్వారా అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయి. మజ్జిగ, నారికేళం ద్వారా చేయడం ద్వారా విద్యాప్రాప్తి, పితృదేవతలు నరకబాధల నుండి విముక్తి పొందుతారు. పెరుగు అన్నం దానం చేయడం ద్వారా కర్మలు తొలగిపోతాయి. అలాంటి వైశాఖ అష్టమి రోజున కాలభైరవ పూజ చేయడం, వారాహి పూజ చేయించడం ద్వారా సర్వాభీష్టాలు చేకూరుతాయి. 

బెంగాల్‌లో బీజేపీ సర్కారు ఏర్పాటైతే చొరబాటుదారుల ఆటకట్టిస్తాం : అమిత్ షావెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో భారతయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైతే చొరబాటుదారుల ఆటకట్టిస్తామని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా హెచ్చరించారు. బెంగాల్ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా, గురువారం తొలిదశ పోలింగ్ జరుగుతోంది. ఈ పోలింగ్ గురువారం సాయంత్రం ఆరు గంటలతో ముగిసింది. ఈ సందర్భంగా అమిత్ షాక్ స్పందిస్తూ, ఈ ఎన్నికల తర్వాత బెంగాల్ రాష్ట్రంలో సంపూర్ణ మెజార్టీతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

భారత్, చైనా దేశాలు మానవాళికి మహోన్నత దేశాలు: ట్రంప్‌కి కౌంటర్ ఇచ్చిన ఇరాన్అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంపుకి చాలా బలమైన కౌంటర్ ఇచ్చింది ఇరాన్ దేశం. భారతదేశం, చైనాతో పాటు మరికొన్ని దేశాలను నరకాలతో పోలుస్తూ అమెరికన్ రేడియో హోస్ట్ మైఖేల్ షేర్ చేసిన లేఖను ట్రంప్ రీపోస్ట్ చేయడంపై ఇరాన్ కౌంటర్ ఇచ్చింది. భారతదేశం నాగరికతకు పుట్టినిల్లు అంటూ హైదరాబాదులోని ఇరాన్ ఎంబసీ పోస్ట్ షేర్ చేసింది. మైఖేల్ షేర్ చేసిన పోస్ట్ ఏంటి? ఆసియా దేశాల నుంచి మహిళలు 9వ నెలలో అమెరికాకు వస్తారు. ఇక్కడే బిడ్డకు జన్మనిస్తారు. అమెరికా చట్టాలేమో ఆ బిడ్డను వెంటనే అమెరికా పౌరసత్వం ఇస్తాయి.

కర్నాటకలో దారుణం : బిడ్డకు జన్మనిచ్చి గొంతుకోసి చంపేసిన యువతికర్నాటక రాష్ట్రంలోని బెంగుళూరు నగరంలో దారుణం జరిగింది. ఓ 19 యేళ్ల యువతి ఫాక్స్‌కాన్ ఫ్యాక్టరీలో మరుగుదొడ్డిలో ఓ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అనంతరం ఆ పసికందు గొంతు కోసి హతమార్చింది. మృతదేహాన్ని ఓ సంచిలో పడేసింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : బీజేపీ అభ్యర్థిని పరుగెత్తించి కొట్టిన టీఎంసీ కార్యకర్తలువెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా, తొలి దశ పోలింగ్ గురువారం ఉదయం నుంచి జరుగుతోంది. అయితే, ఈ పోలింగ్ సందర్భంగా పలుచోట్ల ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. పోలింగ్ కేంద్రాన్ని పరిశీలించేందుకు బీజేపీ అభ్యర్థిపై టీఎంసీ శ్రేణులు దాడి చేశాయి. కుమార్ గంజ్ అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ నుంచి సుబేందు సర్కారు పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన పోలింగ్ కేంద్రాన్ని పరిశీలించేందుకు వచ్చారు. ఈ సమయంలో టీఎంసీ కార్యకర్తలతో ఘర్షణ జరిగింది. దీంతో వారు బీజేపీ అభ్యర్థిని పరుగెత్తిచి కొట్టారు. ఆయన ముఖంపై పిడిగుద్దులు కురిపించారు. పోలీసులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసినా టీఎంసీ కార్యకర్తలు ఆగలేదు.

యువకుడిని కొడుతూ, బూతులు తిట్టిన కానిస్టేబుల్.. వీడియోహైదరాబాద్‌లోని టోలిచౌకి వద్ద రాత్రి వేళ ఒక యువకుడిని కొడుతూ, అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తున్న ఒక పోలీసు కానిస్టేబుల్ వీడియో ప్రజల నుండి తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంది. ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో కూడా విస్తృత ఆగ్రహానికి దారితీసింది. ఆ వీడియోలో, కానిస్టేబుల్ జ్ఞానేశ్వర్ ఆ యువకుడిని అడ్డుకుని, అతనితో వాగ్వాదానికి దిగడం కనిపిస్తుంది. ఆ కానిస్టేబుల్ ఒక లాఠీని ఉపయోగించి, ఆ యువకుడి వీపు, కాళ్ళపై దయ లేకుండా పలుమార్లు ఎలా కొట్టాడో ఆ వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

మంగళవారం నాడు ఏ దేవుడిని పూజించాలి?మంగళవారం నాడు ముఖ్యంగా హనుమంతుడు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, దుర్గాదేవిని పూజిస్తే విశేష ఫలితాలను ఇస్తారని చెప్పబడింది. మంగళవారం ఏ దేవుడిని పూజించాలి, వారి శ్లోకాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. హనుమంతుడు ధైర్యం, బలం, ఆపదల నుండి రక్షణ కోసం మంగళవారం హనుమంతుడిని పూజిస్తారు. ముఖ్యంగా శని దోషాలు ఉన్నవారు, భయం పోగొట్టుకోవాలనుకునే వారు స్వామిని ఆరాధిస్తారు. శ్లోకం: మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠమ్ | వాతాత్మజం వానరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ||

ఆలయాల నిర్మాణం కంటే.. పాఠశాలలు, ఆసుపత్రుల అభివృద్ధికి వినియోగించ వచ్చు కదా?తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ప్రపంచంలోనే అత్యంత పవిత్రమైన, ఆర్థికంగా సుసంపన్నమైన పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటి. ప్రతి సంవత్సరం, భక్తులు సమర్పించే విరాళాలు, హుండీ కానుకల ద్వారా సమకూరే టీటీడీ నిధులను ఉపయోగించి, అనేక సేవా కార్యక్రమాలు, ప్రజాహిత కార్యకలాపాలు నిర్వహించబడుతుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే, టీటీడీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 5000 ఆలయాలను నిర్మించనుందని తాజా పరిణామాలు సూచిస్తున్నాయి. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో ప్రతికూల ప్రచారం మొదలైంది. ఆలయాల నిర్మాణం కంటే, ఈ నిధులను పాఠశాలలు, ఆసుపత్రుల అభివృద్ధికి వినియోగించవచ్చని కొందరు వ్యక్తులు అభిప్రాయపడ్డారు.

20-04-2026 సోమవారం ఫలితాలు : నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు.. ఖర్చులు విపరీతం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. చీటికిమాటికి చికాకుపడతారు. మీ శ్రీమతిలో మార్పు వస్తుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కలిసివచ్చే సూచనలున్నాయి.

19-04-2026 ఆదివారం ఫలితాలు : ఆటుపోట్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ముఖ్యులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. వాదనలకు దిగవద్దు. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి. సామాజిక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు.

Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజున అద్భుత కలయిక.. ఉప్పు, గవ్వలతో ఇలా చేస్తే?అక్షయ తృతీయ రోజున 19 ఏప్రిల్ 2026 ఆదివారం కృత్తిక నక్షత్రం కలవడం అద్భుతమైన కలయిక. ఈ రోజున కుమార స్వామిని పూజించడం ద్వారా సర్వాభీష్ఠాలు చేకూరుతాయి. ఈ రోజున సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి అభిషేక ఆరాధనలు చేయించడం రాహు కేతు దోషాలను నివృత్తి చేస్తుంది. అలాగే అక్షయ తృతీయ రోజున కృత్తిక నక్షత్రం, ఆయుష్మాన్ యోగాల అద్భుత కలయిక జరుగతుంది. అలాగే శ్రీకృష్ణుడు పాండవులకు అక్షయ పాత్రను అనుగ్రహించిన పవిత్ర దినం. అందుకే ఈ రోజున (19వ తేదీన) మార్కెట్ నుండి ఉప్పును కొనుగోలు చేసి, దానిని ఒక గాజు పాత్రలో నింపాలి. ఆ పాత్రను ఇంటి ఈశాన్య దిశలో (ఈశాన్య మూల) ఉంచాలి.
