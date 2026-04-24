శనివారం, 25 ఏప్రియల్ 2026
Written By పి.ప్రసూనా రామన్

25-04-2026 శనివారం ఫలితాలు - ధనం మితంగా ఖర్చుచేయండి

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
వ్యవహార ఒప్పందాల్లో, జాగ్రత్త. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. పెద్దల సలహా తీసుకోండి. ఊహించని ఖర్చు ఎదురవుతుంది. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. కొన్ని ఇబ్బందుల నుండి బయటపడతారు. పనులు, బాధ్యతల అప్పగించవద్దు. కొత్తయత్నాలు మొదలెడతారు. మీ కృషిలో లోపం లేకుండా శ్రమించండి. చిన్ననాటి పరిచయస్తులు తారసపడతారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఆర్థికలావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దంపతుల మధ్య కలహం, ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. పనులు వాయిదా వేసుకుంటారు. దైవకార్యంలో పాల్గొంటారు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
సంతోషకరమైన వార్త వింటారు. ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగుతారు. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. మీ సాయంతో ఒకరికి లబ్ధి చేకూరుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యలు చెల్లింపుల్లో లక్షల నగదు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఒత్తిడికి గురికావద్దు, మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. ససుల్లో ఆటంకాలెదురైనా ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. దుబారా ఖర్చులు సంగీతం. కీలక వ్యవహారంలో తప్పటడుగు వేస్తారు. సన్నిహితులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. జూదాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు.
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కార్యసిద్ధి, వ్యవహార జయం ఉన్నాయి. వస్త్ర, వాహన సౌఖ్యం ఉన్నాయి. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. పనులు ఇతరులకు పురమాయించవద్దు. స్థిరచరాస్తుల వ్యవహారంలో జాగ్రత్త. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు తిరిగి సంపాదిస్తారు. ప్రయాణ లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
లక్ష్యసాధనకు కృషి ప్రధానం. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఏకాగ్రత నహించండి. సాయం ఇతరులకు అందించవద్దు. ఓర్పు, స్వయంకృషితో జాప్యం సాధ్యమవుతుంది. సొంతంగా ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన కార్యరూపం దాల్చుతుంది. ధార్మిక సేవా సంస్థలకు విరాళాలందిస్తారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. ఒక వార్త సంతోషాన్నిస్తుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఏకాగ్రతతో మెలగండి. వ్యవహారాల్లో తొందరపాటుతనం తగదు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ కష్టం వృధాకాదు. అయిన వారితో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. శుభకార్యం నిశ్చయమవుతుంది. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. అవసర జోక్యం తగదు. మీ వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదం కాకుండా చూసుకోండి. ఖర్చులు విపరీతం. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ఆర్ధికంగా బాగున్నా ధనం మితంగా ఖర్చుచేయండి. పెద్దఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. చేస్తున్న పనులపై దృష్టిపెట్టండి. దంపతులు మధ్య కలహం, ఆధిపత్యం ప్రదర్శించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. పత్రాలు అందుకుంటారు. శుభకార్యంలో పాల్గొంటారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. మీదైన రంగంలో రాణిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. కొంతమొత్తం పొదుపు చేయగలుగుతారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. వేడుకకు హాజరవుతారు. ఆత్మీయులకు కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
లక్ష్యసాధనకు పట్టుదల ప్రధానం, కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఓర్పుతో యత్నాలు కొనసాగించండి సాయం ఆశించవద్దు. పొదుపునకు ఆస్కారం లేదు. పత్రాల రెన్యువల్ అలక్ష్యం తగదు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి.

ఊయల ఆ బాలిక పట్ల ఉరి తాడై ఉసురు తీసింది

ఊయల ఆ బాలిక పట్ల ఉరి తాడై ఉసురు తీసిందిశివమొగ్గ తాలూకాలోని లక్కినకొప్పలో విషాద ఘటన జరిగింది. ఇంట్లో ఓ గుడ్డ ఉయ్యాలపై ఆడుకుంటుండగా మెడకు ఉరి బిగుసుకుపోవడంతో తొమ్మిదేళ్ల బాలిక ప్రాణాలు కోల్పోయింది. మూడు రోజుల క్రితం జరిగిన ఈ ఘటన ఇటీవలే వెలుగులోకి వచ్చింది. మృతురాలిని శివమొగ్గ నగరంలోని విద్యానగర్‌కు చెందిన ప్రణమ్యగా గుర్తించారు. ఈ అకాల మరణం ఆమె కుటుంబాన్ని తీవ్ర దుఃఖంలో ముంచేసింది. తల్లిదండ్రులు ఈ విషాదాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నారు. ప్రణమ్య వారం క్రితం వేసవి సెలవుల కోసం లక్కినకొప్పలోని తన అత్తగారి ఇంటికి వచ్చింది.

మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రీతిరెడ్డి బీజేపీలో చేరుతారా?

మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రీతిరెడ్డి బీజేపీలో చేరుతారా?తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన భారత రాష్ట్ర సమితి సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రీతిరెడ్డి పేరు ఇటీవలికాలంలో వార్తల్లో బాగా వినిపిస్తోంది. ఆమె ఏ పని చేసినా అది ప్రధాన వార్తగా ప్రచురితమవుతోంది. తాజాగా ఆమె హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ ప్రధాన కార్యాలయానికి వెళ్ళారు. ఇది రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అక్కడ ఆమె పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్రశేఖర్ తివారితో సమావేశమయ్యారు. దీంతో ఆమె బీజేపీలో చేరబోతున్నారంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై ఆమె తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చారు.

నీవంటే ఇష్టం లేదు.. నలుగురు ప్రియురాళ్లు ఉన్నారని చెప్పిన కాబోయే వరుడు.. ప్రాణాలు తీసుకున్న వధువు

నీవంటే ఇష్టం లేదు.. నలుగురు ప్రియురాళ్లు ఉన్నారని చెప్పిన కాబోయే వరుడు.. ప్రాణాలు తీసుకున్న వధువునీవంటే నాకు ఇష్టం లేదు.. పైగా, నాకు పలువురు మహిళలతో వివాహేతర సంబంధాలు ఉన్నాయంటూ తనకు కాబోయే భార్యకు కాబోయే వరుడు చెప్పాడు. దీంతో ఆ యువతి తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఈ విషాదకర ఘటన వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

ఆప్‌కు డబుల్ షాక్.. బీజేపీలోకి రాఘవ్ చద్దా... అశోక్ మిట్టల్ జంప్

ఆప్‌కు డబుల్ షాక్.. బీజేపీలోకి రాఘవ్ చద్దా... అశోక్ మిట్టల్ జంప్అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సారథ్యంలోని ఆప్ పార్టీకి డబుల్ షాక్ తగిలింది. ఆ పార్టీ సస్పెండ్ వేటు వేసిన రాజ్యసభ సభ్యుడు రాఘవ్ చద్దాతో పాటు మరో నేత అశోక్ మిత్తల్ సైతం భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరిపోయారు. నిజానికి రాజ్యసభలో ఉప నేతగా ఉన్న రాఘవ్ చద్దాపై ఆప్ వేటు వేసింది. ఆ హోదాలో మరో రాజ్యసభ సభ్యుడైన అశోక్ మిత్తల్‌ను ఎంపిక చేసింది. ఇపుడు ఆయన కూడా రాఘవ్ చద్దాతో కలిసి భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరిపోయారు. ఇది ఆప్‌కు డబుల్ షాక్‌‌ తగినట్టయింది.

ముంబైకి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు.. ఎందుకో తెలుసా?

ముంబైకి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు.. ఎందుకో తెలుసా?ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తమిళనాడు పర్యటనను ఇటీవల పూర్తి చేసుకుని ముంబైకి బయల్దేరారు. ఈసారి ఆయన తన వ్యక్తిగత హోదాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఎకనామిక్ టైమ్స్ సదస్సులో పాల్గొనడానికి చంద్రబాబు శనివారం ఢిల్లీకి చేరుకోనున్నారు. ఆపై ముంబైలో జరగనున్న ఈ ప్రముఖ సదస్సులో ఆయనకు 'బిజినెస్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ ది ఇయర్' (వ్యాపార సంస్కర్త) పురస్కారం ప్రదానం చేయనున్నారు.

23-04-2026 గురువారం ఫలితాలు - మీ కష్టం ఫలిస్తుంది

23-04-2026 గురువారం ఫలితాలు - మీ కష్టం ఫలిస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. వ్యవహారంలో సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి, ఇతర విషయాలు పట్టించుకోవద్దు.

తెరుచుకున్న కేదార్‌నాథ్ ధామ్ ద్వారాలు -51 క్వింటాళ్ల పూలతో అలంకరణ

తెరుచుకున్న కేదార్‌నాథ్ ధామ్ ద్వారాలు -51 క్వింటాళ్ల పూలతో అలంకరణఅత్యంత పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటైన కేదార్‌నాథ్ ధామ్ ద్వారాలు బుధవారం తెరుచుకున్నాయి. ఇది వార్షిక యాత్రా కాలంలో ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం కాగా, భక్తులు ప్రార్థనలు చేసుకునేందుకు ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. ప్రారంభోత్సవానికి ముందు, ఆలయాన్ని దాదాపు 51 క్వింటాళ్ల పూలతో అద్భుతంగా అలంకరించారు. ఇది ఒక ఉత్సాహభరితమైన, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. ఏప్రిల్ 20న, డోలీ ఫాటా నుండి గౌరీకుండ్‌కు బయలుదేరగా, ఏప్రిల్ 21న అది కేదార్‌నాథ్ వైపు తన చివరి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. శీతాకాల నెలల్లో కేదార్‌నాథ్ స్వామి విగ్రహాన్ని 178 రోజుల పాటు ఓంకారేశ్వర ఆలయంలో ఉంచారు.

22-04-2026 బుధవారం ఫలితాలు - అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు

22-04-2026 బుధవారం ఫలితాలు - అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ నిర్లక్ష్యం ఇబ్బందులకు దారితీస్తుంది. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగుతారు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. పెద్దల జోక్యంతో సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. వివాహ యత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. కన్సల్టెన్సీలను ఆశ్రయించవద్దు.

వైశాఖ మాసంలో ఆరుద్ర నక్షత్రం, స్కంధ షష్ఠి-శ్రీ రామాను జయంతి.. అన్నీ ఒకే రోజు..

వైశాఖ మాసంలో ఆరుద్ర నక్షత్రం, స్కంధ షష్ఠి-శ్రీ రామాను జయంతి.. అన్నీ ఒకే రోజు..వైశాఖ మాసం శుక్ర పక్షం ఆరుద్ర తిథి రోజున.. నటరాజ స్వామికి అభిషేక ఆరాధనలు చేసే వారికి కర్మ సిద్ధాంతం పనిచేయదని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. వరుసగా 21 ఆరుద్ర నక్షత్రాల రోజున శివాలయంలోని నటరాజ స్వామికి అభిషేకాలు చేయడం ద్వారా సర్వాభీష్టాలు చేకూరుతాయి. ఇంకా కర్మఫలాలు కరిగిపోతాయి.

21-04-2026 మంగళవారం ఫలితాలు : పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు...

21-04-2026 మంగళవారం ఫలితాలు : పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధికి ఓర్పుతో శ్రమించండి. సాయం అర్ధించవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. అయిన వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఎదుటివారి ఆంతర్యం గ్రహించండి. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. కొత్తప్రదేశం సందర్శిస్తారు.
