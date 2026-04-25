తిరుమల లడ్డూ కల్తీ నెయ్యి వివాదం.. నివేదిక సిద్ధం..జూన్ 30న సమర్పణ
తిరుమల లడ్డూ కల్తీ నెయ్యి వివాదంలో ఈ నెల 30న ప్రభుత్వానికి ఏక సభ్య కమిషన్ పూర్తి నివేదికను సమర్పించనుంది. ఫిబ్రవరి 20న ఏర్పాటైన ఈ ఏకసభ్య కమిషన్ తిరుమలలో పలుమార్లు పర్యటించింది. నెయ్యి సరఫరాలో జరిగిన లోపాలు, కల్తీకి గల కారణాలపై సమగ్రంగా దర్యాప్తు చేపట్టింది.
ఈ విచారణలో భాగంగా నిపుణుల కమిటీ సభ్యుడు విజయభాస్కర్ వాంగ్మూలాన్ని కమిషన్ నమోదు చేసింది. దర్యాప్తులో తేలిన అంశాలను నివేదిక రూపంలో ఈ నెల 30న రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కమిషన్ అందజేయనుంది. ఈ నివేదిక ఆధారంగా ప్రభుత్వం బాధ్యులపై ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటుందో అన్నది ఇప్పుడు సర్వత్రా ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఈ కమిషన్ రిపోర్టుపై వైసీపీ సుప్రీంకోర్టుకు కూడా వెళ్లింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమాంతరంగా మరో కమిటీని వేయడం చట్టవిరుద్ధమని, ఇది రాజకీయ ప్రేరేపితమని విమర్శలు చేసింది. అయితే సుప్రీంకోర్టు కూడా ఈ వాదనను తిరస్కరించింది. ప్రభుత్వం సిట్ నివేదిక ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకునేందుకు మార్గం సుగమమైంది.