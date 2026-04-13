18న జూలై నెల కోటా శ్రీవారి ఆర్జిత సేవల టిక్కెట్లు రిలీజ్
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (తితిదే) శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్ల జూలై నెల కోటాను ఈ నెల 18వ తేదీన విడుదలచేయనుంది. సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవల కోటాను ఆరోజు ఉదయం 10 గంటలకు ఆన్లైన్ ద్వారా విడుదల చేస్తారు. ఈ లక్కీడిప్ కోటా కోసం 20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు నమోదు చేసుకోవచ్చు.
డిప్ ద్వారా ఎంపికైన భక్తులు 20 నుంచి 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల్లోపు టికెట్లను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. 21వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు కల్యాణోత్సవం, ఊంజలసేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవ టికెట్లను, మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు వర్చువల్ సేవలు, వాటి దర్శన టికెట్లను విడుదల చేస్తారు.
అలాగే 23 ఉదయం 10 గంటలకు అంగప్రదక్షిణ, 11 గంటలకు శ్రీవాణి టికెట్లు, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సీనియర్ సిటిజన్ల టోకెన్లు విడుదల చేయనున్నారు. 24 ఉదయం 10 గంటలకు రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లు, మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు తిరుమల, తిరుపతిలోని గదుల కోటాను జారీ చేస్తారు. వీటికోసం భక్తులు 'టీటీదేవస్థానమ్స్ ఏపీ.జీవోవీ.ఇన్' అనే వెబ్సైట్స్ మొబైల్ యాప్ను ఉపయోగించవచ్చు.