TTD Kitchens: తిరుమలలో వంట గ్యాస్ కొరత లేదు.. టీటీడీ
అన్నదానం వంటశాలలకు వంట గ్యాస్ సరఫరాలో కొరత ఏర్పడిందనే వార్తలపై టీటీడీ స్పందించింది. టిటిడి తన లడ్డూ, అన్నదానం వంటశాలలకు వంట గ్యాస్ సరఫరాలో ఎటువంటి అంతరాయం లేదని తెలిపింది.
తిరుమలలో ప్రతిరోజూ సగటున నాలుగు లక్షల లడ్డూలు తయారు చేస్తారు. అయితే పండుగ సమయాల్లో ఈ సంఖ్య దాదాపు 10 లక్షలకు పెరుగుతుంది. తిరుమలలో లడ్డూ తయారీ, అన్నదానం యూనిట్లకు కలిపి మొత్తం వంట గ్యాస్ అవసరం రోజుకు 10 టన్నులకు పైగా ఉందని అధికారి తెలిపారు.
తిరుమలలో వంట గ్యాస్ సరఫరాలో కొరత లేదా అంతరాయం లేదు. భక్తులు ఎటువంటి పరిమితులు లేకుండా యధావిధిగా లడ్డూలను తీసుకోవచ్చునని అధికారి తెలిపారు. లడ్డూలు, స్వీట్లు, అన్నప్రసాదాలను నిరంతరాయంగా తయారు చేయడానికి ఆలయ సంస్థ ఒక వారానికి సరిపడా వంట గ్యాస్ బఫర్ స్టాక్ను కలిగి ఉందని అధికారి తెలిపారు.
లడ్డూ పంపిణీలో ప్రాధాన్యత మొదట తిరుమలకు ఇవ్వబడుతుంది. తరువాత టిటిడి సమాచార కేంద్రాలు, ముఖ్యమైన దేవాలయాలకు సరఫరా చేయబడుతుంది. అదేవిధంగా, టిటిడి లడ్డూ తయారీకి, ప్రధాన అన్నదానం కేంద్రానికి పైపుల ద్వారా గ్యాస్ సరఫరాను ఉపయోగిస్తుంది. అయితే సిలిండర్లు ఇతర అన్నదానం యూనిట్లకు ఉపయోగించబడతాయి.
ప్రధాన అన్నదానం కేంద్రంలో సగటున దాదాపు 75,000 భోజనాలు తయారు చేయబడతాయి. అయితే అన్ని కేంద్రాలలో సుమారు 2.25 లక్షల భోజనాలు వడ్డిస్తారు. పండుగ రోజులలో అన్నదానం కేంద్రాలలో తయారుచేసిన భోజనాల సంఖ్య మూడు లక్షలకు పైగా పెరుగుతుందని అధికారి తెలిపారు.