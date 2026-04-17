శనివారం, 18 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 17 ఏప్రియల్ 2026 (13:24 IST)

Tirumala: పాలకడలిని పోలిన పొగమంచు.. తిరుమలలో అరుదైన దృశ్యం

తిరుమలలో అద్భుత దృశ్యం భక్తులకు కనిపించింది. శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చిన భక్తులకు ఆ దృశ్యం కనువిందు చేసింది. ఇంతకీ ఆ దృశ్యం ఏంటంటే.. తిరుమల రెండో ఘాట్ రోడ్డు చివరి మలుపు వద్ద పొగమంచు పాలకడలి వలే కనిపించింది. 
 
పాలకడలే శ్రీవారికి దర్శించుకునేందుకు తిరుమల కొండలకు వచ్చిందా అనే చందంగా పొగమంచు కనిపించింది. వేసవికాలంలో దూదిపింజల్లాంటి మేఘాలు కనిపించడంతో భక్తులు పులకించిపోయారు. 
 
దీంతో భక్తులు వాహనాలను ఆపి అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని కనులారా చూశారు. తిరుమలలో ఈ అద్భుత దృశ్యానికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. 

పెరంబూరులో విజిల్ ముగ్గులు వేసుకుంటున్న నటుడు విజయ్టీవీకె పార్టీ చీఫ్ విజయ్ పోటీ చేస్తున్న పెరంబూరులో ఈరోజు తమ పార్టీ కార్యకర్తలతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ కార్యాలయం వాకిలిలో తమ పార్టీ గుర్తు విజిల్ ముగ్గును వేసారు. ఈ ముగ్గులకు రంగులు వేసేందుకు పార్టీ మహిళా కార్యకర్తలు పోటీపడ్డారు. శనివారం నాడు పెరంబూరులోని గడప గడపకూ పర్యటన చేయనున్నట్లు పార్టీ ప్రతనిధులు తెలియజేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో పరిస్థితి చూస్తుంటే తమిళ నటుడు విజయ్ పార్టీ విజయబావుంటా ఎగురవేసేటట్లే వుంది.

విధ్వంసం చాలా సులభం, నిర్మించడం చాలా కష్టం: ట్రంప్ పైన విరుచుకపడ్డ పోప్ఇజ్రాయెల్, యూఎస్ సంయుక్తంగా ఇరాన్ పైన చేస్తున్న యుద్ధం గురించి పోప్ లియో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. బిలియన్ డాలర్ల కొద్దీ డబ్బు ఖర్చు చేస్తూ యుద్ధాలు చేసే కొద్దిమంది నియంతల వల్ల ప్రపంచం తీవ్ర వినాశనానికి గురవుతుందని పరోక్షంగా ట్రంప్ కి చురకలు అంటించారు. దేనినైనా విధ్వంసం చేయడం చాలా సులభమనీ, ఐతే నిర్మించడం చాలా కష్టతరం అని ఆయన అన్నారు. దక్షిణాఫ్రికాలో పర్యటిస్తున్న పోప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసారు. పోప్ వ్యాఖ్యలపై ట్రంప్ మండిపడ్డారు. పోప్‌కి ఆ పదవి తనవల్లనే వచ్చిందనీ, ఐతే ఆయన విదేశాంగ విధానం చాలా దారుణంగా వుందని విమర్శించారు.

భర్తను చంపేందుకు రూ.5 లక్షలు సుపారీ ఇచ్చాం : భార్య వాంగ్మూలంకట్టుకున్న భర్తను తన ప్రియుడితో కలిసి చంపేసిన కేసులో పోలీసులకు భార్య వాంగ్మూలం ఇచ్చింది. ఇందులో తన భర్తను చంపేందుకు రూ.5 లక్షలు సుపారీ ఇచ్చినట్టు వాంగ్మూలం ఇచ్చింది. తన ప్రియుడితో కలిసి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్టు వెల్లడించింది. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డు వస్తున్నాడనే నెపంతోనే ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్టు చెప్పింది. ఈ దారుణం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హన్మకొండలో జరిగింది.

లోక్‌సభలో వీగిపోయిన మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు - అనుకూలం 298, వ్యతిరేకం 230మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు మరోమారు చుక్కెదురైంది. లోక్‌సభలో ఈ బిల్లు వీగిపోయింది. రెండు రోజుల సుధీర్ఘ చర్చ తర్వాత శుక్రవారం సాయంత్రం లోక్‌సభలో ఓటింగ్ నిర్వహించారు. ఇందులో బిల్లుకు మద్దతుగా 298 ఓట్లు వేయగా, వ్యతిరేకంగా 230 మంది సభ్యులు ఓటు వేశారు. దీంతో 2/3 మెజార్టీతో బిల్లు వీగిపోయింది. దీంతో పాటు 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుతో పాటు డీ లిమిటేషన్ బిల్లు కూడా వీగిపోయింది.

800 అడుగులో లోయలో పడిన టూరిస్ట్ వ్యాను - 10 మంది మృతితమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కోయంబత్తూరు జిల్లా పొల్లాచ్చి సమీపంలోని వాల్‌పారై ఘాట్ రోడ్డులో నియంత్రణ కోల్పోయి రక్షణ గోడను ఓ టూరిస్ట్ వ్యాను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో పది మంది పర్యాటకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతులంతా కేరళకు చెందిన పర్యాటకులే. మరికొందరు గాయపడ్డారు.

చైత్ర అమావాస్య: చీమలకు పంచదార.. సర్పదోషాలు మటాష్చైత్ర అమావాస్య రోజున జీవహింస చేయకుండా.. శాకాహారానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. మాంసాహారాన్ని ముట్టుకోకూడదు. అలాగే శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 17)న వచ్చే చైత్ర అమావాస్య రోజున మూగ జీవులకు ఆహారం అందించడం వల్ల కర్మ దోషాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. అలాగే చీమలకు పంచదార కలిపిన పిండిని చల్లడం ద్వారా సర్పదోషాలు.. ముఖ్యంగా కాలసర్ప దోషాలు తొలగిపోతాయి. అసలే ఎండాకాలం కావడంతో ఈ రోజున పేదలకు చల్లని నీరు నింపిన కుండలు అంటే.. చలివేంద్రం ఏర్పాటు వంటివి చేయడం మంచిది.

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ.. మే 1 నుంచి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం రద్దుతిరుమల వేసవి రద్దీకి సిద్ధమవుతోంది. భక్తుల రద్దీని నియంత్రించడానికి టీటీడీ కొన్ని కీలక మార్పులను ప్రణాళిక చేస్తోంది. మే 1వ తేదీ నుంచి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం, స్లాటెడ్ సర్వ దర్శనం టోకెన్లను రద్దు చేసే అవకాశం ఉంది. దానికి బదులుగా, భారీ సంఖ్యలో వచ్చే భక్తులను నియంత్రించడానికి టీటీడీ వైకుంఠ ఏకాదశి తరహా విధానాన్ని పరిశీలిస్తోంది. గత మూడేళ్ల డేటాను సమీక్షించిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మే, జూన్, జూలై నెలల్లో తిరుమలకు భారీగా భక్తుల తాకిడి ఉంటుంది. ప్రతి నెలా సుమారు 23 నుంచి 24 లక్షల మంది భక్తులు వస్తుంటారు.

15-04-2026 బుధవారం ఫలితాలు - రుణసమస్య పరిష్కారమవుతుంది.. ఖర్చులు సామాన్యం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకూల ఫలితాలున్నాయి. వ్యవహారపరిజ్ఞానంతో రాణిస్తారు. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం అందుతుంది. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. చేతిలో ధనం నిలవదు. ముఖ్యమైన సమావేశంలో పాల్గొంటారు.

అవతలివాడి మీద మనం కోపం ప్రదర్శిస్తే ఏమౌతుంది? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెప్పారు?కోపం (Angry). మనిషి పతనానికి కారణమయ్యే కారకాల్లో ఇదీ ఒకటి. అవతలివాడి మీద మనం కోపం ప్రదర్శిస్తే ఏమవుతుందో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ(Lord Sri Krishna) చెప్పారు. కోపం అనేది ఒక నిప్పు ముద్ద లాంటిది. కోపం అనే ఆ నిప్పు ముద్దను మన చేతితో పట్టుకుని అవతలివాడిపైకి విసిరే ప్రయత్నం చేస్తాము. ఆ కోపాన్ని అవతలి వారిపైకి విసిరే సమయానికి ఆ నిప్పు గోళం ముందుగా మనకే కాలుతుంది. అంటే... కోపం అనేది ముందుగా మననే దెబ్బతీస్తుంది.

14-04-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - మీ మాటతీరు అపోహాలకు దారితీస్తుంది...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. వూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. పోయాయనుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. బెట్టింగుల జోలికి పోవద్దు.
