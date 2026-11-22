శ్రీవారికి 121 కేజీల బంగారు ఆభరణాలు - పేరు వెల్లడించని అజ్ఞాత భక్తుడు
కలియుగ ప్రత్యక్షదైవం తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారికి ఓ భక్తుడు అరుదైన, అత్యంత భారీ కానుకను సమర్పించనున్నారు. ఏకంగా 121 కేజీల బంగారు ఆభరణాలను శ్రీవారికి విరాళంగా ప్రకటించారు. ఈ నెల 26వ తేదీన ఈ అభరణాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి అధికారికంగా అందేజేయనున్నారు. ఆ భక్తుడు సమర్పించిన 121 కేజీల బంగారం కిరీటం విలువ ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ ప్రకారం రూ.160 కోట్లు వరకు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
స్వామివారి కోసం మొత్తం 45 రకాల స్వర్ణాభరణాలను 9 ప్రత్యేక సెట్లుగా అత్యంత నైపుణ్యంతో తయారు చేయించారు. ఈ భారీ విరళాన్ని అందజేస్తున్న భక్తుడు తన పేరు, వ్యక్తిగత వివరాలను వెల్లడించడానికి ఏమాత్రం ఇష్టపడలేదు. గోప్యత పాటిస్తూ పూర్తిగా స్వామివారి భక్తి ప్రపత్తులతోనే ఈ విరాళాన్ని అందజేస్తున్నారు.
ఈ 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాల సమర్పణ వెనుక ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. శ్రీవారి మూలవిరాట్కు నిత్య అలంకరణలో ఉపయోగించే బంగారు ఆభరణాల మొత్తం బరువు 10 కిలోల వరకు ఉంటుంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకున్న ఆ భక్తుడు మూలవిరాట్ అలంకరణకు సరిపోయేలా 120 కిలోలకు అదనంగా మరో కేజీ కలిపి మొత్తం 121 కిలోల బంగారంతో విశేష ఆభరణాలను సిద్ధం చేయించారు.