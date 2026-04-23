శుక్రవారం, 24 ఏప్రియల్ 2026
Written By పి.ప్రసూనా రామన్

24-04-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - పొదుపు ధనం అందుకుంటారు.

Daily Horoscope
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. ఆదాయం అంతంతమాత్రమే. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. సన్నిహితుల సాయంతో అవసరం తీరుతుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. పనులు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. కొందరి రాక సంతోషం కలిగిస్తుంది.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
అనుకున్న కార్యం సాధిస్తారు. మీ కృషి ప్రశంసనీయమవుతుంది. గోప్యంగా పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. వేడుకకు హాజరవుతారు. కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. ఇంటిని అలక్ష్యంగా వదిలి వెళ్లకండి. ప్రయాణంలో జాగ్రత్త.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
సర్వదా అనుకూలం, పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం తథ్యం. ఇతరుల వద్ద ఆశించవద్దు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు, ఎదుటివారి తీరును గమనించి మెలగండి. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
లక్ష్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ధైర్యంగా ముందుకు సాగండి. దంపతుల మధ్య ఆకారణ కలహం. భిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకోవద్దు. పనులు ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. మీపై శకునాల ప్రభానం అధికం. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
రుణవిముక్తులవుతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. అనవసర జోక్యం తగదు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
గ్రహసంచారం బాగుంది. ధైర్యంగా అడుగు ముందుకేయండి. మీ కష్టం వృధా కాదు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. అర్థాంతంగా నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. బంధుత్వాలు బలపడతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు.
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ప్రతి విషయంలోను మీదే పైచేయి. ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. అవకాశాలను చేజిక్కించుకుంటారు. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. విలాసాలకు ఖర్చుచేస్తారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యసిద్ధి. ధనలాభం ఉన్నాయి. బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. మీ సామర్ధ్యం పై ఎదుటివారి గురి కుదురుతుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. మీ కృషి స్ఫూర్తిదాయకమవుతుంది. వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. ధనలాభం ఉంది. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. పత్రాల రెన్యువల్‌లో జాప్యం తగదు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. బెట్టింగుల జోలికి పోవద్దు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
మీదైన రంగంలో రాణిస్తారు. తొందరపడి హామీలివ్వవద్దు. కొంత మొత్తం పొదుపు చేస్తారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు ముందుకు సాగవు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యమవుతాయి. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. ఆప్తులను కలుసుకుంటారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహపరుస్తుంది. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.

62 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు శాఖ హెచ్చరిక

62 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు శాఖ హెచ్చరికఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరిక ప్రకారం, శుక్రవారం నాడు 62 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలుల పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అలాగే మరో 89 మండలాల్లో వడగాలుల ప్రభావం ఉండవచ్చు. గురువారం నాడు 26 జిల్లాలు, 382 మండలాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యాయని ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రకార్ జైన్ తెలిపారు. ఇటువంటి తీవ్ర వాతావరణ పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.

ఇజ్రాయెల్-హిజ్బుల్లా ఉగ్రవాద సంస్థ మధ్య కాల్పుల విరమణ.. 3 వారాల పొడిగింపు

ఇజ్రాయెల్-హిజ్బుల్లా ఉగ్రవాద సంస్థ మధ్య కాల్పుల విరమణ.. 3 వారాల పొడిగింపువైట్ హౌస్‌లో గురువారం జరిగిన చర్చల అనంతరం, ఇజ్రాయెల్-హిజ్బుల్లా ఉగ్రవాద సంస్థ మధ్య కాల్పుల విరమణను మరో మూడు వారాల పాటు పొడిగించడానికి ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్ దేశాలు అంగీకరించాయని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. గత వారంలో అమెరికాలోని ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్ రాయబారుల మధ్య జరిగిన రెండవ సమావేశం చాలా బాగా జరిగిందని ట్రంప్ అన్నారు.

భారత్ నరక కూపం కాదు ఎంతో గొప్ప దేశం, రీపోస్ట్ చిక్కు నుంచి బైటపడేందుకు ట్రంప్

భారత్ నరక కూపం కాదు ఎంతో గొప్ప దేశం, రీపోస్ట్ చిక్కు నుంచి బైటపడేందుకు ట్రంప్సోషల్ మీడియాలో ఎవరో భావాలను గబుక్కున రీపోస్ట్ చేస్తే వచ్చే చిక్కులు అంతాఇంతా కాదు. ఇలాంటివి చాలామందికి జరుగుతుంటాయి. ఇప్పుడు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కూడా చిక్కుకున్నారు. భారత్ నరక కూపంతో పోల్చుతూ సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన పోస్టును ఆయన రీపోస్ట్ చేయడంతో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. దీనిపై ఆయన్ను వరుసగా ప్రశ్నలు సంధించడంతో నష్టనివారణ చర్యలు చేపట్టారు. భారత్ ఎంతో గొప్ప దేశం... నా మిత్రుడు అక్కడ ఉన్నత స్థానంలో వున్నారు అంటూ పేర్కొన్నారు. దీనితో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న రచ్చకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టే ప్రయత్నం చేసారు.

రూ. 10 లక్షలిస్తా, నా భర్తను చంపేయండి: ప్రియుడి కోసం వివాహిత సుపారీ

రూ. 10 లక్షలిస్తా, నా భర్తను చంపేయండి: ప్రియుడి కోసం వివాహిత సుపారీవైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో ఓ వివాహిత తన ప్రియుడితో గడిపేందుకు భర్త అడ్డుగా వున్నాడని, అతడిని హత్య చేయించేందుకు ప్రణాళిక వేసింది. అందుకోసం తన నగలను తాకట్టు పెట్టి రూ. 5 లక్షలు అడ్వాన్సుగా సుపారీ ముఠాకు ఇచ్చింది. బుధవారం రాత్రి కనుక భర్త ఇంటికి త్వరగా వచ్చినట్లయితే ఇక శవమై తేలేవాడే. ఐతే ఈ దారుణం జరుగకుండా ప్రొద్దుటూరు పోలీసులు ఆధునిక సాంకేతికతతో అడ్డుకున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.

దేశంలో పెరుగుతున్న వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు.. కేరళలో వడదెబ్బకు వ్యక్తి మృతి

దేశంలో పెరుగుతున్న వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు.. కేరళలో వడదెబ్బకు వ్యక్తి మృతిదేశంలో వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల నడుమ, కేరళలో వడదెబ్బకు చికిత్స పొందుతూ వచ్చిన 37 ఏళ్ల వ్యక్తి గురువారం ఉదయం మరణించాడు. మృతుడిని కన్నూరులోని పల్లిప్పోయిల్ ప్రాంతానికి చెందిన సునీల్ కుమార్ గా గుర్తించారు. బుధవారం ఉదయం సుమారు 11 గంటల సమయంలో, సునీల్ తన ఇంటి వద్ద బావి తవ్వే పనిలో నిమగ్నమై ఉండగా ఈ సంఘటన జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయన ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోవడంతో, వెంటనే పల్లిప్పోయిల్‌లోని సమీప క్లినిక్‌కు తరలించారు.

వైశాఖ మాసంలో ఆరుద్ర నక్షత్రం, స్కంధ షష్ఠి-శ్రీ రామాను జయంతి.. అన్నీ ఒకే రోజు..

వైశాఖ మాసంలో ఆరుద్ర నక్షత్రం, స్కంధ షష్ఠి-శ్రీ రామాను జయంతి.. అన్నీ ఒకే రోజు..వైశాఖ మాసం శుక్ర పక్షం ఆరుద్ర తిథి రోజున.. నటరాజ స్వామికి అభిషేక ఆరాధనలు చేసే వారికి కర్మ సిద్ధాంతం పనిచేయదని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. వరుసగా 21 ఆరుద్ర నక్షత్రాల రోజున శివాలయంలోని నటరాజ స్వామికి అభిషేకాలు చేయడం ద్వారా సర్వాభీష్టాలు చేకూరుతాయి. ఇంకా కర్మఫలాలు కరిగిపోతాయి.

21-04-2026 మంగళవారం ఫలితాలు : పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు...

21-04-2026 మంగళవారం ఫలితాలు : పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధికి ఓర్పుతో శ్రమించండి. సాయం అర్ధించవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. అయిన వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఎదుటివారి ఆంతర్యం గ్రహించండి. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. కొత్తప్రదేశం సందర్శిస్తారు.

మంగళవారం నాడు ఏ దేవుడిని పూజించాలి?

మంగళవారం నాడు ఏ దేవుడిని పూజించాలి?మంగళవారం నాడు ముఖ్యంగా హనుమంతుడు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, దుర్గాదేవిని పూజిస్తే విశేష ఫలితాలను ఇస్తారని చెప్పబడింది. మంగళవారం ఏ దేవుడిని పూజించాలి, వారి శ్లోకాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. హనుమంతుడు ధైర్యం, బలం, ఆపదల నుండి రక్షణ కోసం మంగళవారం హనుమంతుడిని పూజిస్తారు. ముఖ్యంగా శని దోషాలు ఉన్నవారు, భయం పోగొట్టుకోవాలనుకునే వారు స్వామిని ఆరాధిస్తారు. శ్లోకం: మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠమ్ | వాతాత్మజం వానరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ||

ఆలయాల నిర్మాణం కంటే.. పాఠశాలలు, ఆసుపత్రుల అభివృద్ధికి వినియోగించ వచ్చు కదా?

ఆలయాల నిర్మాణం కంటే.. పాఠశాలలు, ఆసుపత్రుల అభివృద్ధికి వినియోగించ వచ్చు కదా?తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ప్రపంచంలోనే అత్యంత పవిత్రమైన, ఆర్థికంగా సుసంపన్నమైన పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటి. ప్రతి సంవత్సరం, భక్తులు సమర్పించే విరాళాలు, హుండీ కానుకల ద్వారా సమకూరే టీటీడీ నిధులను ఉపయోగించి, అనేక సేవా కార్యక్రమాలు, ప్రజాహిత కార్యకలాపాలు నిర్వహించబడుతుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే, టీటీడీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 5000 ఆలయాలను నిర్మించనుందని తాజా పరిణామాలు సూచిస్తున్నాయి. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో ప్రతికూల ప్రచారం మొదలైంది. ఆలయాల నిర్మాణం కంటే, ఈ నిధులను పాఠశాలలు, ఆసుపత్రుల అభివృద్ధికి వినియోగించవచ్చని కొందరు వ్యక్తులు అభిప్రాయపడ్డారు.

20-04-2026 సోమవారం ఫలితాలు : నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు.. ఖర్చులు విపరీతం...

20-04-2026 సోమవారం ఫలితాలు : నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు.. ఖర్చులు విపరీతం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. చీటికిమాటికి చికాకుపడతారు. మీ శ్రీమతిలో మార్పు వస్తుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కలిసివచ్చే సూచనలున్నాయి.
