24-04-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - పొదుపు ధనం అందుకుంటారు.

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. ఆదాయం అంతంతమాత్రమే. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. సన్నిహితుల సాయంతో అవసరం తీరుతుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. పనులు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. కొందరి రాక సంతోషం కలిగిస్తుంది.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
అనుకున్న కార్యం సాధిస్తారు. మీ కృషి ప్రశంసనీయమవుతుంది. గోప్యంగా పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. వేడుకకు హాజరవుతారు. కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. ఇంటిని అలక్ష్యంగా వదిలి వెళ్లకండి. ప్రయాణంలో జాగ్రత్త.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
సర్వదా అనుకూలం, పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం తథ్యం. ఇతరుల వద్ద ఆశించవద్దు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు, ఎదుటివారి తీరును గమనించి మెలగండి.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
లక్ష్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ధైర్యంగా ముందుకు సాగండి. దంపతుల మధ్య ఆకారణ కలహం. భిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకోవద్దు. పనులు ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. మీపై శకునాల ప్రభానం అధికం. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
రుణవిముక్తులవుతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. అనవసర జోక్యం తగదు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
గ్రహసంచారం బాగుంది. ధైర్యంగా అడుగు ముందుకేయండి. మీ కష్టం వృధా కాదు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. అర్థాంతంగా నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. బంధుత్వాలు బలపడతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ప్రతి విషయంలోను మీదే పైచేయి. ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. అవకాశాలను చేజిక్కించుకుంటారు. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. విలాసాలకు ఖర్చుచేస్తారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యసిద్ధి. ధనలాభం ఉన్నాయి. బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. మీ సామర్ధ్యం పై ఎదుటివారి గురి కుదురుతుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. మీ కృషి స్ఫూర్తిదాయకమవుతుంది. వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. ధనలాభం ఉంది. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. బెట్టింగుల జోలికి పోవద్దు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
మీదైన రంగంలో రాణిస్తారు. తొందరపడి హామీలివ్వవద్దు. కొంత మొత్తం పొదుపు చేస్తారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు ముందుకు సాగవు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యమవుతాయి. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. ఆప్తులను కలుసుకుంటారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహపరుస్తుంది. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.