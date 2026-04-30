శుక్రవారం, 1 మే 2026
Written By పి.ప్రసూనా రామన్

01-05-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. సాయం ఆశించవద్దు. స్వయంకృషితోనే అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆందోళన తగ్గి కుదుటపడతారు. బాకీలను లౌక్యంగా వసూలు చేసుకోవాలి. పాత పరిచయస్తులు తారసపడతారు. కొత్త ప్రదేశాలు సందర్శిస్తారు.
 
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. మీ సాయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
యత్నం ఫలించకున్నా కుంగిపోవద్దు. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాలి. అనవసర జోక్యం తగదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ఖర్చులు విపరీతం. ఆపత్సమయంలో ఆప్తులు ఆదుకుంటారు. 
 
సింహం మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. వ్యవహారంలో తప్పటడుగు వేస్తారు. ఊహించని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. చేపట్టిన పనులు సాగవు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. కీలక పత్రాలు అందుతాయి. కొత్తయత్నాలు మొదలెడతారు. 
 
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. అప్రియమైన వార్తలు వినవలసి వస్తుంది. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
సంకల్పబలం కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. లక్ష్యసాధనకు పట్టుదలతో శ్రమిస్తారు. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. స్వల్ప అస్వస్థతకు గురవుతారు. సొంత పరిజ్ఞానంతో మందులు వేసుకోవద్దు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. విమర్శించిన వారే ప్రశంసిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. పనులు సానుకూలమవుతాయి. చర్చల్లో పాల్గొంటారు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు. 
 
ధనస్సు మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ఆచితూచి అడుగేయాలి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. సన్నిహితుల సలహా పాటించండి. పనులు ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. రావలసిన ధనం అందదు. మీ శ్రీమతితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. కీలక వ్యవహారంలో మెలకువ వహించండి. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. తెలియని వెలితి వెన్నాడుతుంది. అతిగా ఆలోచింపవద్దు. ఖర్చులు సామాన్యం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. చేసిన పనులే తిరిగి చేయవలసి వస్తుంది.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. రుణ విముక్తులవుతారు. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
చక్కని ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. బుద్ధిబలంతో సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటారు. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. వ్యవహారాల్లో ఆటంకాలెదురు కాకుండా జాగ్రత్త వహించండి.

విపక్షంలో ఉండేది వైకాపా కాదు.. గొడ్డలి పార్టీ : సీఎం చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విపక్షంలో ఉండే పార్టీ వైకాపా కాదని గొడ్డలి పార్టీ అని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆరోపించారు. కృష్ణా జిల్లా పమిడిముక్కలలో నిర్వహించిన పేదల సేవ అనే కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు. రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం రాత్రిపగలు కష్టపడుతున్నామని, పేదల రుణం తీర్చుకునేందుకు అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రజల సంతోషాన్ని చూసి.. కష్టాన్ని మరిచిపోతున్నట్లు చెప్పారు.

మిర్యాలగూడ రహదారిపై అతివేగంగా దూసుకొచ్చిన కారు, ఒకరు మృతి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలురహదారులపై కొంతమంది వాహనదారులు మితిమీరిన వేగంతో ప్రయాణించి ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారు. ఈ అతివేగం వల్ల జరిగే ప్రమాదాల వల్ల పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. మిర్యాలగూడ పట్టణంలో బుధవారం నాడు ఒక కారు అదుపు తప్పి పలు వాహనాలను ఢీకొన్న ఘటనలో 45 ఏళ్ల వ్యక్తి మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదం అద్దంకి-నార్కెట్‌పల్లి రహదారిపై జరిగింది. మృతుడు మిర్యాలగూడ మండలం, మైసమ్మకుంట తండాకు చెందిన మేఘావత్ మంగ్తా అని, అతను ఒక ప్రైవేట్ బ్యాంకులో సెక్యూరిటీ గార్డుగా పనిచేస్తూ తన కుటుంబానికి ఏకైక జీవనాధారంగా ఉన్నాడని స్థానికులు వెల్లడించారు.

అతి పిన్న వయసులో పాల్క్ జలసంధి ఈతగాడుగా రికార్డ్ సృష్టించిన ఇషాంక్ సింగ్సముద్రపుటలలతో అల్లకల్లోలంగా వుండే పాల్క్ జలసంధిని ఏడేళ్ల పిల్లవాడు ఈత కొట్టి దాటేసాడు. రాంచీలోని శ్యామలిలో ఉన్న జవహర్ విద్యా మందిర్ పాఠశాలలో 3వ తరగతి చదువుతున్న ఇషాంక్ సింగ్, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చారిత్రాత్మక ఘనతను సాధించి, ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పాడు. కేవలం 7 సంవత్సరాల వయస్సులోనే ఇషాంక్ సింగ్ ఏప్రిల్ 30న, శ్రీలంకలోని తలైమన్నార్ నుండి భారతదేశంలోని ధనుష్కోడి వరకు ఉన్న సుమారు 30 కిలోమీటర్ల సవాలుతో కూడిన పాల్క్ జలసంధిని విజయవంతంగా దాటాడు.

నలుగురు విద్యార్థులు... ఏడుగురు ఉపాధ్యాయులు... ఫలితం మాత్రం గుండు సున్నాఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గురువారం పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. ఈ ఫలితాల్లో అనంతపురం జిల్లాలోని గుత్తి మండలం ఊబిచర్ల గ్రామంలో ఉన్నత పాఠశాల సున్నాశాతం ఫలితాలను సాధించింది. ఈ పాఠశాలలో కేవలం నలుగురు విద్యార్థులు ఉండగా ఆ నలుగురు విద్యార్థులు ఫెయిల్ అయ్యారు. పైగా, ఈ నలుగురు విద్యార్థులకు ఏడుగురు ఉపాధ్యాయులు పాఠాలు బోధించడం గమనార్హం. చివరకు సున్నా శాతం ఫలితంతో అపకీర్తిని మూటగట్టుకుంది.

సత్తా చాటిన తల్లీ కొడుకులు.. అమ్మకు 360, తనయుడికి 562 మార్కులుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాలు గురువారం వెల్లడయ్యాయి. ఈ ఫలితాల్లో ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లుకు చెందిన తల్లీకొడుకు సత్తాచాటారు. వీరిద్దరూ ఒకేసారి పదో తరగతి పరీక్షలు రాసి, ఒకేసారి పాసయ్యారు. పైగా, ఈ పరీక్షల్లో తల్లికి 360 మార్కులు రాగా, తనయుడు మాత్రం రికార్డు స్థాయిలో 600 మార్కులకు గాను 562 మార్కులు సాధించాడు.

మంగళవారం నాడు ప్రదోషం వస్తే.. భౌమ ప్రదోషం.. శివపూజ చేస్తే?మంగళవారం నాడు ప్రదోషం వస్తే, దానిని భౌమ ప్రదోషం అంటారు. ఈ రోజున శివాలయాల్లో నందీశ్వరునికి, ఈశ్వరునికి ప్రత్యేక అభిషేకాదులు జరుగుతాయి. మంగళవారం నాడు వచ్చే ప్రదోషాన్ని రుణ విమోచన ప్రదోషం అని కూడా అంటారు. 'రుణం' అంటే అప్పులు 'విమోచన' అంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. అందువల్ల, రుణ విమోచన ప్రదోషం నాడు శివుడిని పూజించడం వల్ల ప్రతికూల రుణ కర్మలు తొలగిపోతాయి. జీవితంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి.

28-04-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు...మేషం : : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలు పురోగతిన సాగుతాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. గృహోపకరణాలు మరమ్మతుకు గురవుతాయి. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు.

26-04-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - కష్టించినా ఫలితం ఉండదు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి అనుకూలంగా లేదు. ఆచితూచి అడుగేయండి. చిన్న విషయానికే ఆందోళన చెందుతారు. ఆప్తులకు మీ సమస్యలు తెలియజేయండి. కష్టించినా ఫలితం ఉండదు. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి.

26-04-2026 నుంచి 02-05-2026 వరకు ఫలితాలు - అహంకారం ప్రదర్శించవద్దుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు ఓర్పు, పట్టుదల ముఖ్యం, ఏ విషయాన్ని తేలికగా తీసుకోవద్దు. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సాయం చేసి భంగపడతారు. ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. చేతిలో ధనం నిలవదు. శనివారం వారు ప్రముఖల సందర్శనం కోసం పడిగాపులు తప్పువు. దంపతుల మధ్య అవగాహన లోపం, చీటికిమాటికి అసహానం చెందుతారు. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. పరిచయస్తుల రాక చికాకు పరుస్తుంది. కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు ధన్యప్రలోభం తగదు. ఉపాధి పథకాలు చేపడతారు. న్యాయవాదులకు ఆదాయం బాగుంటుంది. విద్యార్థులకు అత్యుత్సాహం తగదు.

ఆదివారం ఆదిత్యుడిని పూజిస్తే...?ఆదివారం సూర్య భగవానుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర రీత్యా సూర్యుడు గ్రహాలకు రాజు, కాబట్టి ఆదివారాన్ని సూర్యారాధనకు కేటాయించారు. ఆదివారం నాడు అనుసరించాల్సిన ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక అంశాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సూర్య భగవానుడు ఆరోగ్య ప్రదాత. ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్ఛేత్ అని అంటారు. అంటే ఆరోగ్యం కావాలనుకునే వారు సూర్యుడిని ఆరాధించాలి. ఆదివారం నాడు ఉదయాన్నే సూర్య నమస్కారాలు చేయడం శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అలాగే స్నానం చేసిన తర్వాత రాగి పాత్రతో సూర్యుడికి నీటిని(అర్ఘ్యం) సమర్పించడం శుభప్రదం.
