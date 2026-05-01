శనివారం, 2 మే 2026
Written By సిహెచ్
Last Modified: శుక్రవారం, 1 మే 2026 (23:34 IST)

శనివారం నాడు ఏ దేవుడిని ప్రార్థించాలి?

Lord Hanuman
శనివారం నాడు శని దేవుని అనుగ్రహం కోసం లేదా శని దోష నివారణ కోసం ప్రార్థించాల్సిన అత్యంత శక్తివంతమైన శ్లోకం శని గాయత్రీ మంత్రం.
 
ఓం శనైశ్చరాయ విద్మహే
సూర్యపుత్రాయ ధీమహి
తన్నో మందః ప్రచోదయాత్
 
శనివారం చేయవలసిన ఇతర ప్రార్థనలు:
శనివారం రోజున కేవలం శని దేవుడినే కాకుండా, హనుమంతుడిని లేదా వెంకటేశ్వర స్వామిని పూజించడం వల్ల కూడా శని దోషాల నుండి విముక్తి కలుగుతుందని నమ్ముతారు.
 
హనుమాన్ చాలీసా: శనివారం నాడు హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల శని ప్రభావం తగ్గుతుంది.
 
వెంకటేశ్వర వజ్రకవచం: శనివారం శ్రీవారికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు.
 
శనివారం సాయంత్రం వేళలో రావి చెట్టు కింద నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించి పై శ్లోకాలను పఠించడం శ్రేయస్కరం.

మరో ఆరుగురుని బలి తీసుకున్న శంషాబాద్ ఓఆర్ఆర్, కారు అతివేగమే కారణంశంషాబాద్ ఓఆర్ఆర్ రోడ్డు ప్రమాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రెస్‌గా మారుతోంది. మరో ఆరుగురుని బలి తీసుకున్నది ఈ రోడ్డు. మితిమీరిన వేగంతో కారును నడపడం వల్ల ఈ దుర్ఘటన జరిగినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్ 16 వద్ద ఆగి వున్న లారీని అతి వేగంతో వచ్చి ఢీకొట్టడంతో ఆ వేగానికి కారు లారీ కిందకి చొచ్చుకుని పోయింది. అందులో వున్న ఆరుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. కారులో ఇరుక్కుపోయిన మృతదేహాలను అతి కష్టం మీద బైటకు తీసారు. అక్కడ ప్రమాద దృశ్యాలు అతి భయానకంగా వున్నాయి. ప్రమాదంలో మృతి చెందినవారంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారుగా గుర్తించారు.

నేనే సీఎం, మీరే మంత్రులు: ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులతో టీవీకె విజయ్తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు మే 4న వెల్లడి కానున్నాయి. ఇప్పటికే ఎగ్జిట్ పోల్స్ వచ్చాయి. నటుడు విజయ్ టీవీకే పార్టీకి 20 నుంచి 25 మధ్య స్థానాలు రావచ్చునని చాలామటుకు సర్వేలు తేల్చాయి. ఐతే టీవీకే చీఫ్ విజయ్ మాత్రం తన పార్టీ తరపున పోటీ చేసిన అభ్యర్థులతో వేరేగా చెప్పేస్తున్నారట. తమిళనాడులో ఎన్నాళ్లగానో పాతుకుపోయిన డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే మన దెబ్బకి పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోతాయని అని చెప్పేసారట. మే 4న మనమే గెలవబోతున్నాము. నేనే సీఎం కాబోతున్నాను. మీరు మంత్రులు. ముఖ్యంగా చెప్పేదేమిటంటే... గెలిచిన తర్వాత ఎక్కడికీ వెళ్లవద్దు. సంబరాలు అంటూ మీ నియోజకవర్గాలకు సైతం వెళ్లొద్దు.

భర్త ఆత్మహత్య చేసుకున్న నెల రోజుల్లోనే ప్రియుడిని పెళ్లాడిన మహిళఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భార్య ప్రవర్తనతో తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ సీతారాం ఆత్మహత్య కేసులో షాకింగ్ ట్విస్ట్ ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. భర్త చనిపోయిన నెల రోజుల్లోనే భార్య తన ప్రియుడిని వివాహం చేసుకుని వేరు కాపురం పెట్టడం సంచలనం రేపుతోంది. ప్రస్తుతం వీరిద్దరిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.

కారును ఎత్తెత్తి పడేసిన ఏనుగు, ఒకరు మృతి, వీడియోకేరళం రాష్ట్రంలోని కిడంగూర్ మహావిష్ణు ఆలయం సమీపంలో ఘోరం జరిగింది. ఆలయంలో ఉత్సవాలు జరుగుతుండగా ప్రాంగణంలో వున్న ఏనుగు ఒక్కసారిగా అదుపుతప్పింది. సమీపంలో వున్న ప్రజలపైకి దూసుకొచ్చింది. వారంతా తప్పించుకోవడంతో పక్కనే వున్న స్కూటర్లను తొండంతో ఎత్తి విసిరేసింది. అక్కడే వున్న కారును సైతం ఎత్తెత్తి కింద పడేసింది. ఏనుగు చేసిన ఈ బీభత్సంలో ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడు. మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఏనుగును అదుపులోకి తెచ్చేందుకు రెస్క్యూ సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించిన మీదట అది మిన్నకున్నది. కాగా ఉత్సవాలకు జంతువులను ఉపయోగించవద్దని ఇప్పటికే జంతు ప్రేమికులు ఎన్నోసార్లు విజ్ఞప్తి చేసారు.

తాజ్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌పై దాడి ... ప్రయాణికుడికి గాయాలు (వీడియో)జాతీయ రహదారి ఢిల్లీ నుంచి ఝాన్సీకి వెళుతున్న ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలులో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దాడికి తెగబడ్డారు. ఈ దాడిలో పలువురు ప్రయాణికుడికి గాయాలయ్యాయి. ఢిల్లీ నుంచి ఝాన్సీ ప్రాంతాల మధ్య నడిచే తాజ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ (నంబరు 12280)పై గుర్తు తెలియని దుండగులు ఐరన్ రాడ్‌తో దాడి చేయడంతో పెద్ద కలకలం చెలరేగింది.

29-04-2026 బుధవారం ఫలితాలు - మీ కృషిలో లోపం లేకుండా చూసుకోండిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వ్యవహారానుకూలత ఉంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. తలపెట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఖర్చులు అధికం. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. కీలక పత్రాలు అందుతాయి. సంతానం ఉన్నత చదువులపై దృష్టి పెడతారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. లావాదేవీల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు.

మంగళవారం నాడు ప్రదోషం వస్తే.. భౌమ ప్రదోషం.. శివపూజ చేస్తే?మంగళవారం నాడు ప్రదోషం వస్తే, దానిని భౌమ ప్రదోషం అంటారు. ఈ రోజున శివాలయాల్లో నందీశ్వరునికి, ఈశ్వరునికి ప్రత్యేక అభిషేకాదులు జరుగుతాయి. మంగళవారం నాడు వచ్చే ప్రదోషాన్ని రుణ విమోచన ప్రదోషం అని కూడా అంటారు. 'రుణం' అంటే అప్పులు 'విమోచన' అంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. అందువల్ల, రుణ విమోచన ప్రదోషం నాడు శివుడిని పూజించడం వల్ల ప్రతికూల రుణ కర్మలు తొలగిపోతాయి. జీవితంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి.

28-04-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు...మేషం : : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలు పురోగతిన సాగుతాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. గృహోపకరణాలు మరమ్మతుకు గురవుతాయి. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు.

26-04-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - కష్టించినా ఫలితం ఉండదు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి అనుకూలంగా లేదు. ఆచితూచి అడుగేయండి. చిన్న విషయానికే ఆందోళన చెందుతారు. ఆప్తులకు మీ సమస్యలు తెలియజేయండి. కష్టించినా ఫలితం ఉండదు. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి.

26-04-2026 నుంచి 02-05-2026 వరకు ఫలితాలు - అహంకారం ప్రదర్శించవద్దుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు ఓర్పు, పట్టుదల ముఖ్యం, ఏ విషయాన్ని తేలికగా తీసుకోవద్దు. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సాయం చేసి భంగపడతారు. ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. చేతిలో ధనం నిలవదు. శనివారం వారు ప్రముఖల సందర్శనం కోసం పడిగాపులు తప్పువు. దంపతుల మధ్య అవగాహన లోపం, చీటికిమాటికి అసహానం చెందుతారు. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. పరిచయస్తుల రాక చికాకు పరుస్తుంది. కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు ధన్యప్రలోభం తగదు. ఉపాధి పథకాలు చేపడతారు. న్యాయవాదులకు ఆదాయం బాగుంటుంది. విద్యార్థులకు అత్యుత్సాహం తగదు.
