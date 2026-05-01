శనివారం నాడు ఏ దేవుడిని ప్రార్థించాలి?
శనివారం నాడు శని దేవుని అనుగ్రహం కోసం లేదా శని దోష నివారణ కోసం ప్రార్థించాల్సిన అత్యంత శక్తివంతమైన శ్లోకం శని గాయత్రీ మంత్రం.
ఓం శనైశ్చరాయ విద్మహే
సూర్యపుత్రాయ ధీమహి
తన్నో మందః ప్రచోదయాత్
శనివారం చేయవలసిన ఇతర ప్రార్థనలు:
శనివారం రోజున కేవలం శని దేవుడినే కాకుండా, హనుమంతుడిని లేదా వెంకటేశ్వర స్వామిని పూజించడం వల్ల కూడా శని దోషాల నుండి విముక్తి కలుగుతుందని నమ్ముతారు.
హనుమాన్ చాలీసా: శనివారం నాడు హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల శని ప్రభావం తగ్గుతుంది.
వెంకటేశ్వర వజ్రకవచం: శనివారం శ్రీవారికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు.
శనివారం సాయంత్రం వేళలో రావి చెట్టు కింద నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించి పై శ్లోకాలను పఠించడం శ్రేయస్కరం.