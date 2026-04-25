Last Modified: శనివారం, 25 ఏప్రియల్ 2026 (21:48 IST)

ఆదివారం ఆదిత్యుడిని పూజిస్తే...?

Surya Namaskar
కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ఫోటో
ఆదివారం సూర్య భగవానుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర రీత్యా సూర్యుడు గ్రహాలకు రాజు, కాబట్టి ఆదివారాన్ని సూర్యారాధనకు కేటాయించారు. ఆదివారం నాడు అనుసరించాల్సిన ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక అంశాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
సూర్య భగవానుడు ఆరోగ్య ప్రదాత. ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్ఛేత్ అని అంటారు. అంటే ఆరోగ్యం కావాలనుకునే వారు సూర్యుడిని ఆరాధించాలి. ఆదివారం నాడు ఉదయాన్నే సూర్య నమస్కారాలు చేయడం శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అలాగే స్నానం చేసిన తర్వాత రాగి పాత్రతో సూర్యుడికి నీటిని(అర్ఘ్యం) సమర్పించడం శుభప్రదం.
 
ఆదివారం నాడు ఆదిత్య హృదయాన్ని పఠించడం వల్ల శత్రువులపై విజయం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. సూర్యుడిని స్తుతిస్తూ ఈ అష్టకాన్ని చదవడం వల్ల పాపాలు నశిస్తాయని నమ్మకం. ఆదివారం ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం లేదా సూర్యుడికి ఎర్రటి పూలతో పూజ చేయడం విశేషం.
 
గోధుమలు, బెల్లం లేదా రాగి వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల జ్యోతిష్య రీత్యా సూర్య దోషాలు తొలగిపోతాయి. కొందరు ఆదివారం నాడు ఉప్పు లేని ఆహారం తీసుకుని సూర్య వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు.

రోడ్డుపై వాహనం ఆపి తీరిగ్గా ఫోన్ సంభాషణ చేస్తున్న వ్యక్తిని గుద్దేశాడు, తప్పెవరిది? వీడియో

మద్యం విషయంలో గొడవ.. యువకుడిని హత్య చేసిన ఇద్దరు స్నేహితులు

తితిదే ఇంజనీరింగ్ విభాగాల్లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - మే 10 - 11 తేదీల్లో రాతపరీక్షలు

పీఎం ఈ-బస్ సేవా స్కీమ్‌- తిరుపతి నగరానికి 300 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు

ప్రియుడి భార్యను, పిల్లల్ని కత్తితో పొడిచి చంపిన మహిళ, కాళ్లు పట్టుకున్నా వదల్లేదు...

24-04-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - పొదుపు ధనం అందుకుంటారు.

వైశాఖ మాసం.. అష్టమి రోజున కాలభైరవ పూజ చేస్తే.. కుంకుమ దానంతో...?

23-04-2026 గురువారం ఫలితాలు - మీ కష్టం ఫలిస్తుంది

తెరుచుకున్న కేదార్‌నాథ్ ధామ్ ద్వారాలు -51 క్వింటాళ్ల పూలతో అలంకరణ

22-04-2026 బుధవారం ఫలితాలు - అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు
