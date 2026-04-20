మంగళవారం నాడు ఏ దేవుడిని పూజించాలి?
మంగళవారం నాడు ముఖ్యంగా హనుమంతుడు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, దుర్గాదేవిని పూజిస్తే విశేష ఫలితాలను ఇస్తారని చెప్పబడింది. మంగళవారం ఏ దేవుడిని పూజించాలి, వారి శ్లోకాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
హనుమంతుడు
ధైర్యం, బలం, ఆపదల నుండి రక్షణ కోసం మంగళవారం హనుమంతుడిని పూజిస్తారు. ముఖ్యంగా శని దోషాలు ఉన్నవారు, భయం పోగొట్టుకోవాలనుకునే వారు స్వామిని ఆరాధిస్తారు.
శ్లోకం:
మనోజవం మారుతతుల్యవేగం
జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠమ్ |
వాతాత్మజం వానరయూథముఖ్యం
శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ||
సుబ్రహ్మణ్య స్వామి
మంగళ గ్రహానికి (కుజుడు) అధిపతి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. జాతకంలో కుజ దోషం ఉన్నవారు, వివాహ సమస్యలు లేదా భూ సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ రోజున స్వామిని పూజించడం వల్ల ఉపశమనం లభిస్తుంది.
శ్లోకం:
షడాననం చందనలిప్తగాత్రం
మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్ |
రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం
బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే ||
దుర్గాదేవి
మంగళవారం రోజున అమ్మవారిని ఆరాధించడం వల్ల అరిష్టాలు తొలగి శుభం కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3:00 నుండి 4:30 వరకు ఉండే రాహు కాలంలో దుర్గాదేవికి నిమ్మకాయ దీపం వెలిగించడం చాలా విశేషంగా భావిస్తారు.
శ్లోకం:
సర్వమంగళ మాంగల్యే శివే సర్వార్థ సాధికే |
శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే ||
మంగళవారం పాటించవలసిన నియమాలు:
ఎరుపు రంగు: ఈ రోజున ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం లేదా పూజలో ఎర్రటి పువ్వులు (మందార వంటివి) వాడటం కుజుడి అనుగ్రహానికి మంచిది.
సిందూరం: హనుమంతుడికి సిందూరంతో పూజ చేయడం లేదా సిందూరాన్ని ధరించడం శుభకరం.
కందులు: కుజ గ్రహ దోష నివారణ కోసం మంగళవారం కందులను దానం చేయడం మంచిది.
