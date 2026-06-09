10-06-2026 బుధవారం ఫలితాలు- విశేష ఫలితాలున్నాయి

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మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
గ్రహస్థితి ఆశాజనకం. పరిస్థితులు చక్కబడతాయి కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. సాయం ఆశించవచ్చు. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. మీ ఆగ్రహావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఏ విషయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. రోజువారి ఖర్చులే ఉంటాయి.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు. ఆప్తులకు మీ సమస్యలు తెలియజేయండి. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. నగదు డ్రా చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త, పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యమవుతాయి. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
నేను అనుకూలదాయకం. సమర్థతను చాటుకుంటారు. బాధ్యతలు, వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. అవసరాలు నెరవేరుతాయి. పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు. ప్రియుతములను కలుసుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉల్లాసాన్నిస్తుంది.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. కొన్ని ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి, ప్రముఖులను కలుసుకుంటారు. సన్మాన, సాహిత్య కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ధృఢసంకల్పంతో యత్నాలు సాగించండి. మీ కృషి వెంటనే ఫలిస్తుంది. లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త. ఒత్తిళ్లకు లొంగవద్దు. సకాలంలో పనులు పూర్తిచేస్తారు. చెల్లింపులను అశ్రద్ధ చేయకండి. ప్రియతములతో సంభాషిస్తారు. మీ శ్రీమతి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కార్యసిద్ధికి సంకల్ప బలం ముఖ్యం. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. అపజయాలకు నిరుత్సాహపడవద్దు. త్వరలో పరిస్థితులు. యత్నాలకు అయిన వారి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. మీ నమ్మకం వమ్ముకాదు. కొన్ని విషయాలు ఊహించినట్టే జరుగుతాయి. గృహంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. నోటీసులు అందుతాయి. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. తలపెట్టిన పనులు హడావుడిగా సాగుగాయి.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. మీ నిర్ణయం ఇతరులకు ఆమోదయోగ్యమవుతుంది. ధనలాభం, వాహనయోగం ఉన్నాయి. ఖర్చులు విపరీతం ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. కీలక పత్రాలు సమయానికి కనిపించవు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
లక్ష్యసాధనకు పట్టుదల ప్రధానం. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఆత్మీయులు వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. ప్రణాళికలు రూపొందించుకుంటారు. దుబారా ఖర్చులు అధికం. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
విశేష ఫలితాలున్నాయి. మీ కష్టం వృధా కాదు. సభ్యత్వం స్వీకరిస్తారు. బాధ్యతగా మెలగాలి. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకు సాగండి. చిన్న చిన్న విషయాలు పట్టించుకోవద్దు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసాధనకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా పరిగణించవచ్చు. సమర్ధతకు నిదానంగా గుర్తింపు లభిస్తుంది. పరిచయాలు ఉన్నతికి తోడ్పడతాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఆర్థికస్థితి నిరాశాజనకం, పురోగతి లేక నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఆకస్మిక ఖర్చు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. మీ విషయాల్లో ఇతరులు జోక్యానికి తావివ్వవద్దు. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. విందుకు హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.
Monsoon rains, పాతబస్తీలో విద్యుత్ తీగలు తెగి తగలడంతో ఇద్దరు యువకులు మృతి
మంగళవారం నాడు హైదరాబాదులో Monsoon rains గాలివాన బీభత్సానికి పలుచోట్ల చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో విషాదం చోటుచేసుకున్నది. విద్యుత్ వైర్లు తగిలి ఇద్దరు యువకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బండ్లగూడ సమీపంలో ఆటోలో వచ్చిన ఇద్దరు యువకులు వర్షంలో తెగి పడి వున్న విద్యుత్ తీగలను చూసుకోకుండా వాటిని తగులుకున్నారు. దాంతో వారు అక్కడికక్కడే విద్యుత్ షాక్ కారణంగా మృత్యువాత పడ్డారు. మృతి చెందినవారు చాంద్రాయణగుట్టకు చెందిన జాఫర్, అబూగా గుర్తించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
సీఎం విజయ్ కేబినెట్ మహిళా మంత్రిపై యూట్యూబర్ మారిదాస్ అసభ్యకర వీడియో?: అతడు బైటకు రావడం కష్టమేనా?
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కేబినెట్లో మహిళా మంత్రిపై తమిళనాట ప్రముఖ యూ ట్యూబర్ మారిదాస్ అసభ్యకరమైన వీడియోను చేసి పోస్ట్ చేసారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనితో అతడిపై చెన్నై సైబర్ క్రైమ్ విభాగంలో కేసు నమోదయ్యింది. సోమరవారం ఉదయం మధురైలోని అతడి నివాసానికి చెన్నై పోలీసులు వెళ్లారు. మధురై నగర పోలీసులను వెంటబెట్టుకుని అతడి ఇంటికి వెళ్లి అరెస్ట్ చేసారు. కాగా మారిదాస్ ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి విజయ్ మంత్రివర్గంలోని మహిళా మంత్రితో పాటుగా మరికొందరు మంత్రులకు వ్యతిరేకంగా వీడియోలు చేసినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అతడిపై భారతీయ న్యాయ సంహితలోని సెక్షన్లు 79, 352(2) కింద కేసు నమోదు చేసారు.
బిర్యానీ విషయంలో గొడవ: దంపతుల ఆత్మహత్య.. నాలుగేళ్ల కుమారుడి ముందే..?
బిర్యానీ విషయంలో ఏర్పడిన గొడవ దంపతుల ప్రాణాలను తీసింది. ఈ గొడవలో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న ఆ దంపతులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. తమ నాలుగేళ్ల కుమారుడిని మరిచిపోయారు. విశాఖపట్నంలో ఈ అత్యంత విషాదకర ఘటన వెలుగుచూసింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. శ్రీకాకుళం జిల్లా కళింగపట్నానికి చెందిన బలరాం (33), ప్రియాంక (30) దంపతులు ఉపాధి నిమిత్తం విశాఖపట్నం వచ్చి, ఇక్కడి శ్రీనగర్ పరిసర ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు. ఐదేళ్ల క్రితం ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న ఈ దంపతులకు నాలుగేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు.
Minor girl: మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం.. ఆపై భవనం పైనుంచి కిందకు తోసేశాడు..
ఒక మైనర్ బాలికపై ఓ కిరాతకుడు అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు. ఖమ్మం నగరంలో ఒక అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తున్న 12 ఏళ్ల మైనర్ బాలికను నమ్మించి, ఓ కిరాతకుడు ఆమెపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. తన అకృత్యాన్ని దాచేందుకు, సదరు నిందితుడు ఆ బాలికను అపార్ట్మెంట్ భవనం పైనుంచి కిందకు తోసేశాడు. జూన్ 6న జరిగిన ఈ ఘటనలో తీవ్ర గాయాలకు గురైన ఆ బాలిక ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది. మొదట ప్రమాదంగా భావించిన మైనర్ బాలిక తల్లిదండ్రులు.. ఆసుపత్రిలో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం బాలికపై అఘాయిత్యం జరిగినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించడంతో షాకయ్యారు. దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
కుక్క కరిచిన వ్యక్తి ఎలా అయిపోయాడో చూడండి, వీడియో
ఈరోజుల్లో వీధి కుక్కలు ఎక్కడబడితే అక్కడ జనాల్ని కరుస్తున్నాయి. వాటి జోలికి వెళ్లకపోయినా కూడా పిక్కల్ని పట్టి పీకుతున్నాయి. వీధి కుక్కల బారిన పడి ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఈ కుక్కల బెడదను వదిలించాలని సుప్రీంకోర్టు సైతం ఆదేశించింది. ఐనా వీధి కుక్కల బెడద మాత్రం పోవడంలేదు. పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని గురుదాస్ పూర్ మెడికల్ సెంటర్లో కుక్కకాటుకి గురై ర్యాబిస్ వ్యాధిన బారినపడ్డ వ్యక్తికి సంబంధించిన విపరీత చర్యల వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అతడిని కొన్ని వారాల క్రితం కుక్క కరిచిందట. ఏముందిలే మన కుక్కే కదా.... ఏం చేస్తుందని వదిలేసారట.
Positive Energyని నాశనం చేసే రాక్షస స్నానం, ఏమిటి ఈ స్నానం?
శాస్త్రాల ప్రకారం మానవులు చేసే స్నానాలను నాలుగు రకాలుగా విభజించారు. ఇప్పటి బిజీ జీవితాల్లో చాలామంది మొదటి రెండు రకములైన ఉత్తమ స్నానాలను చేయడం సాధ్యం కావడంలేదని చెప్తుంటారు. ఇక మూడోరకమైన స్నానం కాస్త అటుఇటూ ఆచరిస్తున్నారు. ఎక్కువగా చేస్తున్నది మాత్రం రాక్షస స్నానాలే వుంటున్నాయి. అసలు 'రాక్షస స్నానం' అంటే ఏమిటి? హిందూ సాంప్రదాయం, పురాణాల ప్రకారం, సూర్యోదయం అయిపోయిన చాలా సేపటికి... అంటే ఉదయం 8 లేదా 9 గంటల తర్వాత ఆలస్యంగా నిద్రలేచి, అప్పటివరకు స్నానం చేయకుండా కాలం గడిపి, ఆ రోజూ చేసే మొదటి స్నానాన్ని 'రాక్షస స్నానం' అంటారు.
09-06-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - చిత్తశుద్ధితో శ్రమిస్తే విజయం తథ్యం...
మృగశిర కార్తె అంటే ఏంటి విశేషం.. ఇంద్రుడు ఎంత వైభోగంగా ఉంటాడో..?
మృగశిర కార్తె అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది మృగశిర చేపలు. వాతావరణం హఠాత్తుగా వేడి నుండి చల్లదనానికి మారే క్రమంలో శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. ఈ సమయంలో గుండె జబ్బులు, ఉబ్బసం (ఆస్తమా) వంటి శ్వాసకోశ వ్యాధులు రాకుండా ఉండేందుకు పూర్వీకుల కాలం నుండి మృగశిర రోజున చేపలు తినడం ఒక ఆరోగ్యకరమైన ఆచారంగా వస్తోంది. హైదరాబాద్లో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో బత్తిన సోదరుల ప్రసిద్ధ చేప ప్రసాదం పంపిణీ కూడా ఈ కార్తె ప్రారంభం రోజే జరగడం విశేషం.
08-06-2026 సోమవారం ఫలితాలు - లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం...
07-06-22 ఆదివారం ఫలితాలు - సంకల్ప బలంతోనే కార్యం సిద్ధిస్తుంది
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంకల్ప బలంతోనే కార్యం సిద్ధిస్తుంది. మీ సామర్థ్యాలపై నమ్మకం పెంచుకోండి. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్థిస్తారు. పనులకు కృషి ప్రధానం. ప్రముఖుల సందర్శనం కోసం పడిగాపులు తప్పవు సన్మాన సంస్కరణ సభల్లో పాల్గొంటారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మీదైన రంగంలో రాణిస్తారు. లావాదేవీలు ఫలిస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. అవసరాలు: తీరుతాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు.