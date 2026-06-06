సంబంధిత వార్తలు
07-06-22 ఆదివారం ఫలితాలు - సంకల్ప బలంతోనే కార్యం సిద్ధిస్తుంది
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
సంకల్ప బలంతోనే కార్యం సిద్ధిస్తుంది. మీ సామర్థ్యాలపై నమ్మకం పెంచుకోండి. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్థిస్తారు. పనులకు కృషి ప్రధానం. ప్రముఖుల సందర్శనం కోసం పడిగాపులు తప్పవు సన్మాన సంస్కరణ సభల్లో పాల్గొంటారు.
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
మీదైన రంగంలో రాణిస్తారు. లావాదేవీలు ఫలిస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. అవసరాలు: తీరుతాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, అర్థ, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. ధనలాధం. వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. మాటతీరుతో ఆకట్టుకుంటారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. ఆకస్మిక ప్రయాణం తలపెడతారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
అన్ని విధాలా కలిసివచ్చే సమయం, ప్రతికూలతలను ధీటుగా ఎదుర్కుంటారు. కష్టమనుకున్న పనులు సునాయాసంగా పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు అధికం. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పెద్దలను సంప్రదిస్తారు. మీ అభిప్రాయాలను స్పందన లభిస్తుంది.
సింహం మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఆశావహదృక్పథంతో సన్నాహాలు సాగిస్తారు. సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. ఆదాయానికి లోటుండదు. కీలక వ్యవహారంలో ఏకాగ్రత వహించండి. ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తగవు. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు.
ప్రతికూలతలు అధికం. శ్రమించినా ఫలితం అంతంతమాత్రమే. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం తగ్గుతుంది. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అతిగా ఆలోచించవద్దు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. మీ శ్రీమతికి అన్ని విషయాలు తెలియజేయండి.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
లక్ష్య సాధనకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. ఆప్తులకు మీ సమస్యలను తెలియజేయండి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం సౌమ్యంగా మెలగండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఒక సమాచారం ఉత్తేజపరుస్తుంది. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
పొదుపు పథకాలపై దృష్టి సారిస్తారు. ఇంటా బయటా ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. కొత్త యత్నాలు ప్రారంభిస్తారు. అనుకోని సంఘటన ఎదురవుతుంది. పసులు మందుకు సాగవు. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం:
కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. ఖర్చులు అధికం. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు. మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఎవరినీ తక్కువ అంచనా వేయవద్దు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
వ్యవహార ఒప్పందాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. మీ సమస్యలను సన్నిహితులకు తెలియజేయండి. ధన సమస్య ఎదురవుతుంది. అవసరాలు నెరవేరవు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాధ్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ధైర్యంగా అడుగు ముందుకేయండి. సాయం ఆశించవద్దు. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. పెద్దఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. పనులు ఒక పట్టాన పూర్తికావు. చిన్న విషయానికి చికాకుపడతారు. మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. సభ్యత్వాల స్వీకరణకు అనుకూలం. మరింత బాధ్యతగా వ్యవహరించాలి. ఇతరుల కోసం. విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. అజ్ఞాతవ్యక్తులు మోసగించే ఆస్కారం ఉంది. ఆప్తుల రాక ఉత్సాహాన్నిస్తుంది.
మాకు వద్దు మొర్రో అంటుంటే పవన్ కల్యాణ్ గారి ఈ ఒన్ సైడ్ లవ్వేంటో? కల్వకుంట్ల కవిత
తెలంగాణలో పరిస్థితి ఒకింత విడ్డూరంగానే అనిపిస్తుంటుంది. తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టుబడిదారులు వుండవచ్చు. వారు తెలంగాణ అభివృద్ధికి పాటుపడవచ్చు. కానీ తెలంగాణలో ఆంధ్ర రాజకీయ నాయకులు మాత్రం అడుగుపెట్టకూడదు. ఇదే కొంతమంది చేస్తున్న వాదన. తెలంగాణ మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కుమార్తె, తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ అధినేత్రి కల్వకుంట్ల కవిత మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ... తెలంగాణ బరాబర్ మా జాగీరే. పవన్ కల్యాణ్ గారి తాత ముత్తాతలది ఏ రాష్ట్రం. ఆయనకు తెలంగాణాలో ఏం పని. మాకు వద్దు మొర్రో అంటుంటే ఈ ఒన్ సైడ్ లవ్వేంట్ర బాబు.
డ్రోన్ దాడులు జరిగితే ఏంటి? షెడ్యూల్ ప్రకారం పని ముగించిన నారా లోకేష్
రష్యాలోని సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ సమీపంలో జరిగిన డ్రోన్ దాడుల కారణంగా ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేష్ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి అవకాశాలను ప్రోత్సహించాలనే తన నిబద్ధతను చాటుకున్నారు. సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక ఫోరం (ఎస్పీఐఈఎఫ్)లో తన షెడ్యూల్ ప్రకారం పాల్గొనడానికి సిద్ధపడ్డారు. కొనసాగుతున్న రష్యా-ఉక్రెయిన్ సంఘర్షణకు సంబంధించి డ్రోన్ దాడులు జరిగినట్లు వార్తలు రావడంతో, ఎస్పీఐఈఎఫ్ ప్రారంభానికి కేవలం కొన్ని గంటల ముందు భద్రతా హెచ్చరిక జారీ చేయబడింది. ఆ సమయంలో, నారా లోకేష్ పెట్టుబడిదారులు, వ్యాపార నాయకులతో ముందుగా ఏర్పాటు చేసుకున్న పలు సమావేశాల కోసం మాస్కో నుండి సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్కు ప్రయాణిస్తున్నారు.
కె.అన్నామలై 'ఉయ్ ద లీడర్స్' ఉద్యమానికి భారీ స్పందన - 24 గంటల్లోనే 14 లక్షల మంది సపోర్టు
భూ వివాదం.. వేట కొడవళ్లతో మహిళపై దాడి..ఎక్కడ?
భూ తగాదాలు తీవ్ర రక్తపాతానికి దారితీసింది. అనంతపురం జిల్లా నార్పల మండలం బండ్లపల్లిలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. బండ్లపల్లికి చెందిన నాగభూషణ్ రెడ్డి, నారాయణరెడ్డిల మధ్య కొంతకాలంగా నడుస్తున్న వివాదం తాజాగా మరోసారి భగ్గుమంది. ఈ క్రమంలో నాగభూషణ్ రెడ్డి, సాయి భూషణ్ రెడ్డి కలిసి నారాయణరెడ్డి కుటుంబంపై ఒక్కసారిగా వేటకొడవళ్లతో దాడి చేసారు. ఈ దాడిలో నారాయణరెడ్డి భార్య తిరుపాలమ్మ తలకు తీవ్ర గాయాలకు గురైంది. గమనించిన స్థానికులు ఆమెను వెంటనే అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
గోదావరి పుష్కర ఘాట్కు దేవాన్ష్ పేరా? మంత్రి నారా లోకేశ్ ఫైర్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వచ్చే యేడాది గోదావరి పుష్కరాలు జరుగనున్నాయి. ఇందుకోసం ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు సాగుతున్నారు. ఈ పుష్కరాల ఏర్పాట్ల బాధ్యతను రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ స్వీకరించారు. అయితే, ఈ పుష్కరాల కోసం ఏర్పాటు చేస్తున్న ఓ ఘాట్కు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మనవడు నారా దేవాన్ష్ పేరు పెట్టడం తీవ్ర వివాదానికి దారితీసింది. ఈ విషయంపై ఐటీ, మానవవనరుల శాఖామంత్రి నారా లోకేశ్ మండిపడ్డారు. ఇది చాలా హాస్యాస్పదమని వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఆ పేరును వెంటనే తొలగించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో ఇలాంటివి తగవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
07-06-2026 నుంచి 13-06-2026 వరకు ఫలితాలు - అన్ని విధాలా యోగదాయకమే
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం పరిస్థితులు క్రమంగా చర్చబడతాయి. నిర్దేశిత లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతారు. ఆదాయం ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పరిచయాలు, వ్యాపారాలు అధికమవుతాయి. మంగళవారం వాడు పనులు ఒక పట్టాన పూర్తికావు. మీపై శకునాల ప్రభావం అధికం, సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయంలో పునరాలోచన శ్రేయస్కరం. పెద్దల సలహా పాటించండి. జూదాలకు పోవద్దు. ఆప్తులతో తరచు సంభాషిస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యపడతాయి. సంస్థల స్థాపనలకు అనుమతులు మంజూరవుతాయి. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ప్రస్తుత వ్యాపారాలే శ్రేయస్కరం. ఉపాధ్యాయులకు బదిలీ. అధికారులకు హోదా మార్పు, వృత్తి, ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు.
06-06-2026 శనివారం ఫలితాలు - సర్వత్రా మీదే పైచేయి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. రుణ సమస్య తొలగి తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మీ కృషి ఫలిస్తుంది. కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. అయిన వారి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఒక సంఘటన మీపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
శ్రీవారి ఆలయంలో పోటెత్తిన భక్తులు.. రికార్డు స్థాయిలో లడ్డూల విక్రయం, హుండీ ఆదాయం
వేసవి సెలవుల రద్దీ కారణంగా, ఈ ఏడాది మే నెలలో తిరుమల పుణ్యక్షేత్రం రికార్డు స్థాయి గణాంకాలను నమోదు చేసింది. మే నెలలో ఆలయం అత్యధికంగా 1,21,35,528 లడ్డూలను విక్రయించింది. 25.46 లక్షల మంది భక్తుల రాకతో నెలవారీ భక్తుల సంఖ్యలో రికార్డు సృష్టించింది. హుండీ ద్వారా రూ. 120.28 కోట్ల ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకుంది. శ్రీవారి ఆలయాన్ని దాదాపు 25 లక్షల మంది భక్తులు సందర్శించారు.
05-06-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు- రావలసిన ధనాన్ని చాకచక్యంగా రాబట్టుకోవాలి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆచితూచి అడుగేయాలి. అనవసర జోక్యం తగదు. వివాదాల్లో మీ ప్రమేయం లేకుండా చూసుకోండి. అంతరంగిక విషయాలు వెల్లడించవద్దు. మితంగా సంభాషించండి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత ఉండదు. చీటికిమాటికి చికాకుపడతారు. ఖర్చులు విపరీతం. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ శ్రమ ఫలిస్తుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ముఖ్యమైన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. ఒక సమాచారం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది.
హనుమంతుడు అక్కడే వుంటాడు
యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం - తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్. అంటే, ఎక్కడెక్కడ రామ నామ సంకీర్తనం జరుగుతుందో, అక్కడ హనుమంతుడు రెండు చేతులు జోడించి, ఆనంద బాష్పాలతో మైమరిచి కూర్చుని ఉంటాడట. అందుకే ప్రతి రామ భక్తుడి హృదయంలో ఆంజనేయుడు కొలువై ఉంటాడు. శ్రీరాముడు వైకుంఠానికి వెళ్లే సమయంలో హనుమంతుడిని భూమిపైనే ఉండి ధర్మాన్ని రక్షించమని కోరాడు. అప్పటి నుండి హనుమయ్య హిమాలయాలలోని గంధమాదన పర్వతంపై తపస్సు చేసుకుంటూ నివసిస్తున్నాడని భక్తుల విశ్వాసం. ఇప్పటికీ కొందరు యోగులకు అక్కడ ఆయన దర్శనం కలుగుతుందని చెబుతుంటారు.