సంబంధిత వార్తలు
07-06-2026 నుంచి 13-06-2026 వరకు ఫలితాలు - అన్ని విధాలా యోగదాయకమే
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
Weekly Horoscope
పరిస్థితులు క్రమంగా చర్చబడతాయి. నిర్దేశిత లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతారు. ఆదాయం ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పరిచయాలు, వ్యాపారాలు అధికమవుతాయి. మంగళవారం వాడు పనులు ఒక పట్టాన పూర్తికావు. మీపై శకునాల ప్రభావం అధికం, సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయంలో పునరాలోచన శ్రేయస్కరం. పెద్దల సలహా పాటించండి. జూదాలకు పోవద్దు. ఆప్తులతో తరచు సంభాషిస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యపడతాయి. సంస్థల స్థాపనలకు అనుమతులు మంజూరవుతాయి. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ప్రస్తుత వ్యాపారాలే శ్రేయస్కరం. ఉపాధ్యాయులకు బదిలీ. అధికారులకు హోదా మార్పు, వృత్తి, ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ప్రతి విషయంలోను ధైర్యంగా అడుగు ముందుకేస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. సంతానం ఉన్నత చదువులపై దృష్టిపెడతారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. ఆరోగ్యం సంతృప్తికరం, ఆత్మీయుల రాకపోకలు అధికమవుతాయి. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. బుధవారం నాడు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం ఆందరితోను మితంగా సంభాషించండి. అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఉద్యోగస్తులు అధికారులను ప్రసన్నం చేసుకుంటారు. ప్రైవేట్ ఉద్యోగస్తులను కష్టసమయం, వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు. వ్యాపారులు దీర్ఘకాలిక చర్చల్లో పాల్గొంటారు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
అనుకూలతలు అంతంతమాత్రమే. చిన్న విషయానికి ఆందోళన చెందుతారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం. మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. బందువర్గాల వారితో విభేదిస్తారు. ఆత్మీయుల చొరవతో ఒక సమస్య సద్గుమణుగుతుంది. ఈ చికాకులు తాత్కాలికమేనని గమనించాలి. వ్యాపకాలు సృష్టించుకోవటం శ్రేయస్కరం. సోమవారం నాడు అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు. సంతానం విద్యాయత్నం ఫలిస్తుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. కనిపించకుండా పోయిన పత్రాలు లభ్యమవుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. హోదా వ్యాపారులకు కొత్త సమస్యలెదురవుతాయి. ఉద్యోగ విధుల్లో అలక్ష్యం తగదు. ఉద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు కలిసివస్తాయి.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యసాధనకు ఓర్పు, పట్టుదల ముఖ్యం. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అవకాశాలు చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. కొత్త సమస్యలు ఏర్పడే అవకాశం వుంది జాగ్రత్త వహించండి శనివారం నాడు ఒక పట్టాన పనులు ముందుకు సాగవు. మీ శ్రీమతి వైఖరి అసహనం కలిగిస్తుంది. చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకోవద్దు. సన్నిహితులతో తరచూ సంబాషిస్తారు. ఆదాయ వ్యయాలకు సొంతన ఉండదు. రుణాలు, చేబదుళ్లు స్వీకరించవలసి వస్తుంది. సంతానం అత్యుత్సాహాన్ని అదుపు చేయండి. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. మీ అభిప్రాయాలను లౌక్యంగా వ్యక్తం చేయండి. వృత్తి ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు. వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఉపాధ్యాయులకు స్థానచలనం, బెట్టింగ్ల జోలికి పోవద్దు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
అన్ని విధాలా యోగదాయకమే. తల పెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. చాకచక్యంగా పనులు చక్కపెట్టుకుంటారు. ఆదాయం ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం. ఇంటి విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు. ఆదివారం నాడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇతరులతో మితంగా సంభాషించండి. దూరపు బంధువులను కలుసుకుంటారు. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. అయిన వారిలో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. వాహనం, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదవకాశం లభిస్తుంది. ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు ధనప్రలోధం తగదు. వృతి ఉపాధి పథకాల్లో రాణిస్తారు. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. ఆటుపోట్లకు ధీటుగా స్పందిస్తారు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. సమయోచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. గృహంలో స్తబ్ధత తొలుగుతుంది. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుతారు. సంతానానికి శుభఫలితాలున్నాయి. గురువారం వారు కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు, కార్యక్రమాలు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. చిన్ననాటి ఉపాధ్యాయులు తారసపడతారు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. ఆత్మీయులతో తరుచు సంభావిస్తారు. పోయాయనుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. మీ గౌరవానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. వ్యాపకాల్లో లాభనష్టాలు సమీక్షించుకుంటారు. ప్రస్తుత వ్యాపారాలే శ్రేయస్కరం. ఉద్యోగస్తులు అధికారులను ప్రసన్నం చేసుకుంటారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. ప్రతి విషయంలోను ఓర్పుతో ఉండాలి. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ధనసమస్య తలెత్తకుండా జాగ్రత్త వహించండి. తరచు సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. దంపతుల మధ్య తరచు కలహాలు. చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకోవద్దు. ఆత్మీయుల రాక ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఆదివారం నాడు అప్రియమైన వార్త వినాల్సి వస్తుంది. కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. అయిన వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఒంటెద్దు పోకడ తగదు. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. చిరువ్యాపారులకు నిరాశాజనకం. ఉద్యోగస్తులకు ఏకాగ్రత ముఖ్యం. యాదృచ్ఛికంగా తప్పులు దొర్లే ఆస్కారం ఉంది. న్యాయవాదులకు ఆదాయాభివృద్ధి. ప్రయాణం చికాకు పరుస్తుంది.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కొత్త సమస్యలెదురవుతాయి. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. చిన్న విషయానికి చికాకుపడతారు. కావలసిన పత్రాలు, వస్తువులు సమయానికి కనిపించవు. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. సంయమనం పాటించండి. మీ శ్రీమతి చొరవతో ఒక సమస్య సానుకూలమవుతుంది. మంగళవారం నాడు ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. గృహమార్పు అనివార్యం. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం పట్ల అలక్ష్యం తగదు. సన్నిహితులతో సంభాషణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. సంతానానికి ఉన్నత విద్యావకాశం లభిస్తుంది. నూతన వ్యాపారాలపై దృష్టిపెడతారు. సరుకు నిల్వలో జాగ్రత్త, ఉపాధ్యాయులకు, ఉద్యోగస్తులకు ఒత్తిడి, పనిభారం. ఆశావహదృక్పథంతో ఇంటర్వ్యూలకు హాజరుకండి. వేడుకకు హాజరవుతారు. ఇంటిని నిర్లక్ష్యంగా వదిలి వెళ్లకండి.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1, 2, 3, 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యసాధనకు కృషి, పట్టుదల ప్రధానం. ఆచి తూచి అడుగేయాల్సిన సమయం. కలహాలు తప్పవు. ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. రుణాలు, చేబదుళ్ళ స్వీకరిస్తారు. బుధవారం నాడు చేసిన పనులు మొదటికే వస్తాయి. చిన్న విషయానికే అసహనం చెందుతారు. సన్నిహితులు కలయికతో కుదుటపడతారు. సంతానానికి ఉన్నత విద్యావకాశం లభిస్తుంది. స్థిరచరాస్తుల వ్యవహారంలో మెలకువ వహించండి. తొందరపాటు నిర్ణయం తగదు. పెద్దలను సంప్రదించండి. స్వల్ప అస్వస్థతకు గురవుతారు. వైద్య సేవ అవసరమవుతుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతలపై శ్రద్ధ వహించండి. ఒత్తిళ్లు ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. నూతన వ్యాపారాలు కలిసిరావు. సాహసకృత్యాలకు పాల్పడవద్దు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
వ్యవహార ఒప్పందాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. ఆదాయానికి తగ్గట్లుగా ఖర్చులుంటాయి. పొదుపునకు అవకాశం లేదు. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్ధిస్తారు. పెద్దమొత్తం సాయం తగదు. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. గృహమార్పు అనివార్యం. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. కొన్ని అవకాశాలు అనుకోకుండా కలిసివస్తాయి. శుక్రవారం నాడు అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. నోటీసులు అందుకుంటారు. అయిన వారి మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. ఎదుటివారి అభిప్రాయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. ఇంటర్వ్యూలకు హాజరవుతారు. ఉపాధి పథకాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు. చిరువ్యాపారులు నిరాశాజనకం. న్యాయవాదులకు ఆదాయాభివృద్ధి, వివాదాస్పద విషయాల జోలికిపోవద్దు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఈ వారం అన్ని రంగాల వారికి కలిసి వస్తుంది. మొండి బాకీలు వసూలుపుతాయి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. వివాహయత్నం తీవ్రంగా సాగిస్తారు. మధ్యవర్తులు, కన్సెల్టెన్సీలను ఆశ్రయించద్దు. త్వరలో శుభవార్త వింటారు. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. బంధుమిత్రులతో తరచు కాలక్షేపం చేస్తారు. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదవకాశం లభిస్తుంది. కనిపించేకుండా పోయిన వస్తువులు, పత్రాలు లభ్యమవుతాయి. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. కుటుంబసౌఖ్యం, ప్రశాంతత పొందుతారు. ఉద్యోగస్తులు కార్యక్రమాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. వ్యాపారాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. మీ పథకాలు ఆశించిన ఫలితాలిస్తాయి.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంచారు. రుణసమస్య పరిష్కారమవుతుంది. ఖర్చులు భారమనిపించవు, వాయిదా చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. మీ అలక్ష్యం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. వాయిదా పడుతూ వస్తున్న పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. అమెరాలు వెల్లివిరుస్తాయి. అయిన వారితో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. వాహనం అమర్చుకోవాలనే కోరిక తిరుగుతుంది. ముఖ్యమైన పత్రాలు జాగ్రత్త. ఇతరులకు బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. సంతానం దూకుడు అదుపు చేయండి. ఏ విషయాన్ని తేలికగా తీసుకోవద్దు. తరచు సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహపరుస్తుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. గృహంలో మార్పుచేర్పులకు అనుకూలం. ఉపాధి పథకాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులు విధుల్లో తప్పిదాలను సరిదిద్దుకుంటారు. సాఫ్ట్ వేర్ రంగాల వారికి ఆదాయాభివృద్ధి.
డ్రోన్ దాడులు జరిగితే ఏంటి? షెడ్యూల్ ప్రకారం పని ముగించిన నారా లోకేష్
రష్యాలోని సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ సమీపంలో జరిగిన డ్రోన్ దాడుల కారణంగా ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేష్ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి అవకాశాలను ప్రోత్సహించాలనే తన నిబద్ధతను చాటుకున్నారు. సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక ఫోరం (ఎస్పీఐఈఎఫ్)లో తన షెడ్యూల్ ప్రకారం పాల్గొనడానికి సిద్ధపడ్డారు. కొనసాగుతున్న రష్యా-ఉక్రెయిన్ సంఘర్షణకు సంబంధించి డ్రోన్ దాడులు జరిగినట్లు వార్తలు రావడంతో, ఎస్పీఐఈఎఫ్ ప్రారంభానికి కేవలం కొన్ని గంటల ముందు భద్రతా హెచ్చరిక జారీ చేయబడింది. ఆ సమయంలో, నారా లోకేష్ పెట్టుబడిదారులు, వ్యాపార నాయకులతో ముందుగా ఏర్పాటు చేసుకున్న పలు సమావేశాల కోసం మాస్కో నుండి సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్కు ప్రయాణిస్తున్నారు.
కె.అన్నామలై 'ఉయ్ ద లీడర్స్' ఉద్యమానికి భారీ స్పందన - 24 గంటల్లోనే 14 లక్షల మంది సపోర్టు
భూ వివాదం.. వేట కొడవళ్లతో మహిళపై దాడి..ఎక్కడ?
భూ తగాదాలు తీవ్ర రక్తపాతానికి దారితీసింది. అనంతపురం జిల్లా నార్పల మండలం బండ్లపల్లిలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. బండ్లపల్లికి చెందిన నాగభూషణ్ రెడ్డి, నారాయణరెడ్డిల మధ్య కొంతకాలంగా నడుస్తున్న వివాదం తాజాగా మరోసారి భగ్గుమంది. ఈ క్రమంలో నాగభూషణ్ రెడ్డి, సాయి భూషణ్ రెడ్డి కలిసి నారాయణరెడ్డి కుటుంబంపై ఒక్కసారిగా వేటకొడవళ్లతో దాడి చేసారు. ఈ దాడిలో నారాయణరెడ్డి భార్య తిరుపాలమ్మ తలకు తీవ్ర గాయాలకు గురైంది. గమనించిన స్థానికులు ఆమెను వెంటనే అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
గోదావరి పుష్కర ఘాట్కు దేవాన్ష్ పేరా? మంత్రి నారా లోకేశ్ ఫైర్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వచ్చే యేడాది గోదావరి పుష్కరాలు జరుగనున్నాయి. ఇందుకోసం ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు సాగుతున్నారు. ఈ పుష్కరాల ఏర్పాట్ల బాధ్యతను రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ స్వీకరించారు. అయితే, ఈ పుష్కరాల కోసం ఏర్పాటు చేస్తున్న ఓ ఘాట్కు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మనవడు నారా దేవాన్ష్ పేరు పెట్టడం తీవ్ర వివాదానికి దారితీసింది. ఈ విషయంపై ఐటీ, మానవవనరుల శాఖామంత్రి నారా లోకేశ్ మండిపడ్డారు. ఇది చాలా హాస్యాస్పదమని వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఆ పేరును వెంటనే తొలగించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో ఇలాంటివి తగవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
గొడ్డలి పార్టీ ఆగడాలు శృతిమించితే వదిలిపెట్టబోం : సీఎం చంద్రబాబు హెచ్చరిక
గొడ్డలి పార్టీ ఆగడాలు శృతిమించితే వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని, అందువల్ల గొడ్డలి పార్టీ నేతలు వళ్లు దగ్గరపెట్టుకుని ఉండాలని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు హెచ్చరించారు. ఎన్టీఆర్ భవన్లో శిక్షణ పొందుతున్న టీడీపీ క్లస్టర్ ఇన్చార్జిలతో ఆయన సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, కార్యకర్తలను నాయకులుగా తీర్చిదిద్దేందుకే ఈ తరహా శిక్షణా శిబిరాలను నిర్వహిస్తున్నామని వెల్లడించారు.
06-06-2026 శనివారం ఫలితాలు - సర్వత్రా మీదే పైచేయి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. రుణ సమస్య తొలగి తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మీ కృషి ఫలిస్తుంది. కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. అయిన వారి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఒక సంఘటన మీపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
శ్రీవారి ఆలయంలో పోటెత్తిన భక్తులు.. రికార్డు స్థాయిలో లడ్డూల విక్రయం, హుండీ ఆదాయం
వేసవి సెలవుల రద్దీ కారణంగా, ఈ ఏడాది మే నెలలో తిరుమల పుణ్యక్షేత్రం రికార్డు స్థాయి గణాంకాలను నమోదు చేసింది. మే నెలలో ఆలయం అత్యధికంగా 1,21,35,528 లడ్డూలను విక్రయించింది. 25.46 లక్షల మంది భక్తుల రాకతో నెలవారీ భక్తుల సంఖ్యలో రికార్డు సృష్టించింది. హుండీ ద్వారా రూ. 120.28 కోట్ల ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకుంది. శ్రీవారి ఆలయాన్ని దాదాపు 25 లక్షల మంది భక్తులు సందర్శించారు.
05-06-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు- రావలసిన ధనాన్ని చాకచక్యంగా రాబట్టుకోవాలి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆచితూచి అడుగేయాలి. అనవసర జోక్యం తగదు. వివాదాల్లో మీ ప్రమేయం లేకుండా చూసుకోండి. అంతరంగిక విషయాలు వెల్లడించవద్దు. మితంగా సంభాషించండి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత ఉండదు. చీటికిమాటికి చికాకుపడతారు. ఖర్చులు విపరీతం. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ శ్రమ ఫలిస్తుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ముఖ్యమైన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. ఒక సమాచారం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది.
హనుమంతుడు అక్కడే వుంటాడు
యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం - తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్. అంటే, ఎక్కడెక్కడ రామ నామ సంకీర్తనం జరుగుతుందో, అక్కడ హనుమంతుడు రెండు చేతులు జోడించి, ఆనంద బాష్పాలతో మైమరిచి కూర్చుని ఉంటాడట. అందుకే ప్రతి రామ భక్తుడి హృదయంలో ఆంజనేయుడు కొలువై ఉంటాడు. శ్రీరాముడు వైకుంఠానికి వెళ్లే సమయంలో హనుమంతుడిని భూమిపైనే ఉండి ధర్మాన్ని రక్షించమని కోరాడు. అప్పటి నుండి హనుమయ్య హిమాలయాలలోని గంధమాదన పర్వతంపై తపస్సు చేసుకుంటూ నివసిస్తున్నాడని భక్తుల విశ్వాసం. ఇప్పటికీ కొందరు యోగులకు అక్కడ ఆయన దర్శనం కలుగుతుందని చెబుతుంటారు.
Vibhuvana Sankashti 2026: విభువన సంకష్టి చతుర్థి.. గరిక, బిల్వ పత్రాలతో పూజిస్తే?
సంకష్టి చతుర్థి అనేది విఘ్నహర్త (సమస్త సమస్యలను నాశనం చేసేవాడు) అని కూడా పిలువబడే గణేశుడికి అంకితం చేయబడిన ఒక పవిత్రమైన పండుగ. ప్రతి చాంద్రమాసంలో కృష్ణ పక్షం నాల్గవ రోజున వచ్చే ఈ రోజును భక్తులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. విష్ణు, లక్ష్మి, శివుడు, పార్వతి మినహా, తన కుమారుడైన గణేశుడు మిగతా దేవతలందరి కంటే శ్రేష్ఠుడని పరమేశ్వరుడు శివుడు ప్రకటించినందున, ఈ రోజు గణేశుడిని పూజించడం ద్వారా సర్వశుభాలు చేకూరుతాయి. ఈ రోజున గణేశుడు తన భక్తుల కోరికలన్నింటినీ తీర్చడానికి భూమిపై అవతరించాడని నమ్ముతారు.