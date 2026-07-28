తిరుమల జపాలి వద్ద తెల్లగా వస్తున్న నీరు.. క్లారిటీ ఇచ్చిన టీటీడీ (video)
తిరుమల జపాలి తీర్థం వద్ద నీరు తెల్లగా వస్తుందని సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం సాగింది. దీనిపై తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) స్పందించింది. నీటి ప్రజర్ వల్లే సూక్ష్మ గాలి బుడగలు ఏర్పడి నీరు తెల్లగా కనిపిస్తున్నాయని వివరణ ఇచ్చింది. ఆ నీరు కొన్ని సెకన్లలో సహజంగా పారదర్శకంగా మారుతుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
Japali Water
వాటర్ ల్యాబ్ పరీక్షల్లో జపాలి నీటిలో ఎలాంటి మలినాలు లేవని, నీరు పూర్తిగా స్వచ్ఛమైనదిగా తేలినట్లు టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. అలాగే జపాలి నీటిపై సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న అసత్య ప్రచారాలను నమ్మొద్దని భక్తులకు టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది.
అధిక వాటర్ ప్రెజర్ కారణంగా కొళాయి నీటిలో సూక్ష్మ గాలి బుడగలు ఏర్పడి.. నీరు తాత్కాలికంగా తెల్లగా కనిపిస్తోందని నిపుణులు తెలిపినట్లు టీటీడీ క్లారిటీ ఇచ్చింది. నీటిలో ఎలాంటి దుర్వాసన, అడుగున అవశేషాలు లేదా ఇతర మలినాలు లేవని ఫుడ్ అండ్ వాటర్ అనాలసిస్ ల్యాబ్ నిపుణులు వెల్లడించినట్లు తెలిపింది.
తిరుమల జపాలి వద్ద నీరు తెల్లగా వస్తోందన్న సోషల్ మీడియా ప్రచారంపై స్పందించిన టీటీడీ..— Telugu Stride (@TeluguStride) July 27, 2026
నీటి వాటర్ ప్రెజర్ వల్లే సూక్ష్మ గాలి బుడగలు ఏర్పడి తెల్లగా కనిపిస్తున్నాయని వివరణ..
కొన్ని సెకన్లలోనే నీరు సహజంగా పారదర్శకంగా మారుతోందని అధికారుల స్పష్టీకరణ..
వాటర్ ల్యాబ్ పరీక్షల్లో జపాలి… pic.twitter.com/oiCxfYIGPu