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భక్తుల రద్దీ: గురువారం నాటి SSD టోకెన్లను రద్దు చేసిన టీటీడీ
తీర్థయాత్రికుల రద్దీ పెరగడంతో, తిరుపతిలోని మూడు కేంద్రాల్లో ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ల జారీని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు (టీటీడీ) రద్దు చేసింది. అయితే, శుక్రవారం దర్శనం కోసం టోకెన్లు మాత్రం గురువారం మధ్యాహ్నం నుండి యథావిధిగా జారీ చేయబడతాయి.
వరుసగా నాలుగవ వారం కూడా టోకెన్ల జారీని నిలిపివేయడం వల్ల, సుదూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన భక్తులు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. ఎంతో సమయం, డబ్బు వెచ్చించి సుదూర ప్రయాణం చేసి వచ్చిన భక్తులను అనవసరమైన ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని పేర్కొంటూ, సర్వ దర్శనం టోకెన్లు జారీ చేయకపోవడంపై భక్తులు టీటీడీని విమర్శించారు.
బుధవారం నాటి దర్శనం కోసం, మంగళవారం ఉదయం 5 గంటల నుండి టీటీడీ 10,000 ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లను జారీ చేసింది. శ్రీవారి మెట్టు నడక మార్గం ద్వారా తిరుమలకు కాలినడకన వెళ్లే భక్తులకు మరో 2,000 టోకెన్లు జారీ చేశారు. ఈ కోటా గంటలోపే పూర్తయిపోవడంతో, అప్పటికే క్యూలో వేచి ఉన్నవారు, ఆ తర్వాత వచ్చిన భక్తులు టోకెన్ పంపిణీ కేంద్రాల వద్ద ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
ట్రైనీ ఐపీఎస్ వేధింపుల కేసు విచారణ షీ టీమ్స్కు బదిలీ
ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారి ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిపై నమోదైన కేసు అత్తాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ నుండి షీ టీమ్స్కు బదిలీ అయింది. సహోద్యోగి అయిన మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారిణిపై ఆయన లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ కేసు దర్యాప్తు ఇకపై డీసీపీ లావణ్య నాయక్ జాదవ్ పర్యవేక్షణలో కొనసాగనుంది.
NEET Issue: నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారం.. రంగంలోకి దిగిన వైసీపీ
ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా నీట్ వివాదంపై చర్చ జరుగుతోంది. దీనికి సంబంధించి ఢిల్లీలో భారీ ప్రజా నిరసనలు కూడా మొదలయ్యాయి. నిరసనకారులు పార్లమెంటుకు చేరుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా, ఢిల్లీ పోలీసులు వారికి సహకరిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇదే ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారిన తరుణంలో, వైసీపీ కూడా తన సొంత రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఈ చర్చలో భాగమైంది.
విజయవాడలో దసరా నాటికి వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లు
సుదూర ప్రయాణం చేసే ప్రయాణికులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేలా, ప్రస్తుతం ఉన్న వందే భారత్ చైర్ కార్ సేవలను మెరుగుపరిచేందుకు భారతీయ రైల్వే వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లను ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తోంది. విజయవాడ డివిజన్లో దసరా నాటికి ఈ స్లీపర్ వెర్షన్ రైళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని రైల్వే అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లు ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలను కలిగి ఉండి, ప్రయాణికులకు విమాన ప్రయాణంతో సమానమైన అనుభూతిని అందిస్తాయి. ప్రస్తుతం, వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు విజయవాడ మీదుగా సికింద్రాబాద్, చెన్నై, విశాఖపట్నం నగరాలను అనుసంధానిస్తున్నాయి.
ఇరాన్ ట్రైలర్ మాత్రమే చూసింది.. ముందుంది అసలు సినిమా : డోనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్ సాగుతున్న యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఘాటుగా స్పందించారు. ఇరాన్పై ఇప్పటివరకు జరిగిన దాడులను కేవలం ట్రైలర్ మాత్రమేనని, మున్ముందు సినిమా చూపిస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు. పైగా, ఇప్పట్లో ఆ దేశాన్ని వదిలే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా నతాంజ్ అణు కేంద్రానికి సమీపంలో ఉన్న పికాక్స్ పర్వతంపై భీకర దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించారు. వాటి కింద ఉన్న రహస్య భూగర్భంలో ఆ దేశం అణు కార్యక్రమాలు తిరిగి ప్రారంభిస్తోందని పేర్కొన్నారు. మళ్లీ అణ్వాయుధాలను తయారు చేయకుండా ఆపడానికి దానిని పూర్తిగా నాశనం చేస్తామన్నారు. ఇప్పటివరకు ఇరాన్పై జరిగిన దాడులు కేవలం ట్రైలర్ మాత్రమే అని.. త్వరలో సినిమా చూపిస్తామంటూ వ్యాఖ్యానించారు.
విజయనగరం జిల్లాల్లోకి అడవి ఏనుగుల గుంపు.. భయం భయం
మన్యం జిల్లా నుండి విజయనగరం జిల్లాలోకి అడవి ఏనుగుల గుంపు ప్రవేశించడంతో రైతులు, స్థానికులలో ఆందోళన నెలకొంది. ఈ ఏనుగులు వ్యవసాయ పొలాల గుండా సంచరిస్తుండటంతో పలు గ్రామాల్లో భయాందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, ప్రస్తుతం ఈ గుంపు తెర్లాం, బడంగి మండలాల్లో తిరుగుతోంది. బడంగి మండలంలోని నల్లోడు చెరువు ప్రాంతం నుండి పినపెంకి గ్రామం వైపు వెళ్తుండగా వీటిని చివరిసారిగా గుర్తించారు.
భక్తుల రద్దీ: గురువారం నాటి SSD టోకెన్లను రద్దు చేసిన టీటీడీ
తీర్థయాత్రికుల రద్దీ పెరగడంతో, తిరుపతిలోని మూడు కేంద్రాల్లో ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ల జారీని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు (టీటీడీ) రద్దు చేసింది. అయితే, శుక్రవారం దర్శనం కోసం టోకెన్లు మాత్రం గురువారం మధ్యాహ్నం నుండి యథావిధిగా జారీ చేయబడతాయి. వరుసగా నాలుగవ వారం కూడా టోకెన్ల జారీని నిలిపివేయడం వల్ల, సుదూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన భక్తులు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. ఎంతో సమయం, డబ్బు వెచ్చించి సుదూర ప్రయాణం చేసి వచ్చిన భక్తులను అనవసరమైన ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని పేర్కొంటూ, సర్వ దర్శనం టోకెన్లు జారీ చేయకపోవడంపై భక్తులు టీటీడీని విమర్శించారు.
32 కిలోమీటర్ల మేర గిరి ప్రదక్షిణ - సింహాచలంలో భారీ ఏర్పాట్లు
జూలై 28న జరగనున్న వార్షిక సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి గిరి ప్రదక్షిణ కోసం చేసిన ఏర్పాట్లను జిల్లా అధికారులు మంగళవారం సమీక్షించారు. లుంబినీ పార్క్ నుండి సీతమ్మధార, మాధవధార, ఎన్ఎస్టీఎల్, గోశాల, తొలి పవంచ్ మీదుగా వెళ్లే 32 కిలోమీటర్ల గిరి ప్రదక్షిణ మార్గాన్ని తనిఖీ చేశారు. లక్షలాది మంది భక్తులు పాల్గొంటారని అంచనా వేస్తున్న నేపథ్యంలో.. ఈ మార్గం పొడవునా తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, వైద్య సేవలు, వీధి దీపాలు, పార్కింగ్, కంట్రోల్ రూములు, సీసీటీవీ నిఘా, పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్లు, సైన్బోర్డులు, చెత్త సేకరణ వాహనాలు, అంబులెన్సులు, పారిశుధ్యం కోసం తగిన ఏర్పాట్లు ఉండేలా చూడాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు.
22-07-2026 బుధవారం ఫలితాలు - మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఖర్చులు విపరీతం, అవసరాలు అతి కష్టంమ్మీద నెరవేరతాయి. పనులు పురమాయించవద్దు. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. ప్రతికూలతలను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. పత్రాలు అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం సంతోషపరుస్తుంది. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. లక్ష్యం సాధిస్తారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. పూర్వ విద్యార్థులను కలుసుకుంటారు.
విద్యా ప్రతిభకు, జ్ఞాపక శక్తికి హయగ్రీవుని మంత్రం
చదువుల్లో రాణించాలన్నా, జ్ఞానాన్ని సముపార్జించాలన్నా దానికి హయగ్రీవుని ప్రార్థించాలి. భక్తితో ఆయనను ఈ క్రింది శ్లోకాన్ని పఠిస్తే విద్యలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవచ్చు. ఆ శ్లోకాన్ని పఠిద్దాం. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే ఈ శ్లోకాన్ని జపిస్తే జ్ఞానాన్ని పొందుగలుగుతారు. చదువులో ఏకాగ్రతను సాధిస్తారు. నిత్యం హయగ్రీవుని కొలిచేవారు మంచి జ్ఞాపకశక్తిని కలిగి ఉంటారు. శ్రీ మహావిష్ణు అవతారమైన హయగ్రీవుడు జ్ఞాన సముద్రం. ఆయన వేదం యొక్క నాలుగు రూపాలైన ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అథర్వణ వేదాలు. హయగ్రీవుడు సరస్వతి దేవికి జ్ఞానాన్ని బోధించాడని పురాణాల్లో చెప్పబడింది.
21-07-2026 మంగళవారం ఫలితాలు- తప్పుచేశామన్న భావం రానీయకండి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకున్న కార్యం సాధిస్తారు. అనుకూలతలు నెలకొంటాయి. ప్రముఖలను ఆకట్టుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు చర్చకు వస్తాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు సర్వదా అనుకూలమే. ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. సన్నిహితులు వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. మనోధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త పనులు చురుకుగా సాగుతాయి.