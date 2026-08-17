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  4. AP and Telangana Heavy Rain Alert Issued By IMD
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 17 August 2026 (17:42 IST)

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం.. ప్రజలకు అలెర్ట్

Rains
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (17:42 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. ఈ వాతావరణ మార్పుల కారణంగా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. 
 
వాయువ్య బంగాళాఖాతం, పశ్చిమ బెంగాల్, ఉత్తర ఒడిశా తీర ప్రాంతాల సమీపంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలపడటంతో సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులు వీచే సూచనలు ఉన్నాయి. మత్స్యకారులు ఎవరూ కూడా వేటకు వెళ్లకూడదని వాతావరణ శాఖ ప్రత్యేక సూచనలు జారీ చేసింది. 
 
సోమవారం రోజున శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, ఏలూరు, నెల్లూరు మరియు తిరుపతి జిల్లాలలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉంది. మిగిలిన జిల్లాలలో తేలికపాటి జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. 
 
ముఖ్యంగా మంగళవారం ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో వర్షాలు మరింత ఎక్కువగా కురిసే అవకాశం ఉండటంతో అధికారులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. 
 
మరోవైపు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వాతావరణంలో మార్పులు చోటుచేసుకుని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. సిద్దిపేట జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈరోజు భారీ వర్షం కురిసింది. ఇంకా ఉమ్మడి వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు వెల్లడించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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