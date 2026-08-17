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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 17 August 2026 (18:57 IST)

Pawan Kalyan: సినిమా షూటింగ్‌లకు దూరంగా ఉండనున్న పవన్ కల్యాణ్

Pawan kalyan
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (18:57 IST)
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భుజం శస్త్రచికిత్స నుండి కోలుకోవడం, రాజకీయ బాధ్యతలను నిర్వహించడంపై దృష్టి సారించనున్నందున, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ 2026లో మిగిలిన సమయం అంతా సినిమా షూటింగ్‌లకు దూరంగా ఉండనున్నారు. 
 
దీర్ఘకాలిక రోటేటర్ కఫ్ గాయం, అవల్షన్ ఫ్రాక్చర్ చికిత్స కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అయిన ఆయన, గత జూలైలో తన కుడి భుజానికి మూడున్నర గంటల పాటు సాగిన శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు. 
 
ఈ ఏడాది చివరలో ఆయన తన ఎడమ భుజానికి కూడా రెండవ శస్త్రచికిత్స చేయించుకోనున్నట్లు సమాచారం. వైద్యులు ఆరు నుండి ఏడు నెలల పాటు విశ్రాంతి, పునరావాసం అవసరమని సూచించడంతో, పవన్ తిరిగి షూటింగ్‌లో పాల్గొనే అవకాశం 2027లోనే ఉండేలా కనిపిస్తోంది. 
 
ఈ ఆరోగ్య సమస్య కారణంగా ఆయన సినిమా ప్రణాళికలు కూడా వాయిదా పడ్డాయి. సెప్టెంబర్‌లో షూటింగ్ ప్రారంభం కావాల్సి ఉన్న ఓజీ చిత్రం వాయిదా పడింది. ఈలోగా, ఓజీ 2 కోసం పవన్ తన కాల్‌షీట్‌లను కేటాయించడం, కొత్త కథలను వినడం వంటివి నిలిపివేశారు. ప్రస్తుతం ఏపీలో తన మంత్రిత్వ బాధ్యతలపై దృష్టి సారించిన పవన్, వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స పొందుతున్నారు. 
 
2026లో మిగిలిన సమయం అంతా సినిమాల కంటే పాలనకే ఆయన ప్రాధాన్యతనిచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆయన అభిమానులకు ఆశ కలిగించే విషయం ఒకటి ఉంది. షూటింగ్‌కు సుదీర్ఘ విరామం తీసుకున్నప్పటికీ, పవన్ కళ్యాణ్ గురించిన చర్చను సజీవంగా ఉంచేందుకు, సెప్టెంబర్ 2న ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రచార చిత్రాలు, సంగీతపరమైన అప్‌డేట్‌లను విడుదల చేయడానికి నిర్మాణ సంస్థలు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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