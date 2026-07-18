సంబంధిత వార్తలు
- తిరుమల గిరులు కిటకిట.. గోగర్భం డ్యామ్ వరకు భక్తుల బారులు
- పచ్చి కోడిగుడ్లతో మయోన్నైస్ ఉత్పత్తి.. నిబంధనల ఉల్లంఘనపై సీరియస్
- వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనంలో శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకున్న 116 యేళ్ళ భామ
- కాలి నడకన తిరుమలకు 116 యేళ్ల వృద్ధురాలు.. 6న వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం
- శనివారం నుండి పాపికొండలకు పర్యాటక పడవ సేవలు పునఃప్రారంభం
అలిపిరి నడక మార్గంలో భక్తుల భద్రతను బలోపేతం.. టీటీడీ ఏర్పాట్లు
అలిపిరి నడక మార్గంలో భక్తుల భద్రతను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా సమగ్ర వన్యప్రాణుల నిర్వహణ ప్రణాళికను అమలు చేయడంతో పాటు, ప్రత్యేక అత్యవసర స్పందన బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది.
శనివారం నాడు టీటీడీ, అటవీ శాఖ అధికారులతో భద్రతా ఏర్పాట్లపై సమీక్ష నిర్వహించిన టీటీడీ అదనపు కార్యనిర్వహణాధికారి సి.హెచ్. వెంకయ్య చౌదరి, భక్తుల భద్రతను కల్పించడంలోనూ, వన్యప్రాణుల కదలికలను సమర్థవంతంగా నియంత్రించడంలోనూ అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు.
దీర్ఘకాలిక కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేయడానికి, ట్రెకింగ్ మార్గంలో అధిక ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించడానికి, గత కొన్నేళ్లుగా నమోదైన వన్యప్రాణి సంఘటనలపై శాస్త్రీయ విశ్లేషణ చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. సకాలంలో జోక్యం చేసుకునేందుకు వీలుగా, తిరుమల అడవిలో వన్యప్రాణుల కదలికల సరళిని అధ్యయనం చేయాలని, కీలక ప్రమాద పారామితులను అంచనా వేయాలని, జంతుజాలాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని అధికారులను కోరారు.
అలిపిరి కాలిబాట వెంబడి ఉన్న దుకాణాలు వన్యప్రాణుల కదలికలకు దోహదపడుతున్నాయో లేదో నిర్ధారించడానికి ఒక అధ్యయనం చేయాలని అదనపు ఈఓ ఆదేశించారు. ఆహార వ్యర్థాల వైపు జంతువులు ఆకర్షితులవకుండా నిరోధించడానికి వ్యర్థాల నిర్వహణను పటిష్టం చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
అత్యావసర పరిస్థితుల్లో వేగంగా స్పందించడం, నిరంతర పర్యవేక్షణ, సమాచార మార్పిడి కోసం అటవీ, విజిలెన్స్, ఇంజనీరింగ్ మరియు ఆరోగ్య విభాగాల మధ్య సమన్వయాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు, ప్రమాదకరమైన ప్రాంతాల్లో భద్రతను పటిష్టం చేయాల్సిన అవసరాన్ని చెప్పారు.
Vizag: 1.7 కిలోల బరువున్న శిశువుకు అరుదైన మెదడుకు శస్త్ర చికిత్స
విశాఖపట్నంలోని వైద్యులు, వీన్ ఆఫ్ గాలెన్ మాల్ఫార్మేషన్ అనే అరుదైన పుట్టుకతో వచ్చే మెదడు రక్తనాళాల సమస్యను గుర్తించి, కేవలం 1.7 కిలోల బరువున్న అకాల శిశువుకు సంక్లిష్టమైన న్యూరోవాస్కులర్ చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ ప్రక్రియను ఆసుపత్రికి చెందిన వివిధ విభాగాల నిపుణులతో కూడిన నవజాత శిశు సంరక్షణ బృందం, ఇంటర్వెన్షనల్ న్యూరోవాస్కులర్ నిపుణుడు డాక్టర్ శివ శంకర్ దలైతో కలిసి చేపట్టింది.
కార్గిల్ విజయ్ దివస్ 2026: జావా, యెజ్డీలపై రైడర్లతో శౌర్య విజయ్ యాత్రను ప్రారంభించిన రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్
న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా కార్గిల్ విజయ్ దివస్ 2026 నిర్వహణలో భాగంగా, రక్షణ మంత్రి శ్రీ రాజ్నాథ్ సింగ్ న్యూఢిల్లీలోని జాతీయ యుద్ధ స్మారకం వద్ద నుంచి ‘శౌర్య విజయ్ యాత్ర’ను జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా రైడర్లు జావా మరియు యెజ్డీ మోటార్సైకిళ్లపై 13 రోజుల సాహస యాత్రను ప్రారంభించారు. ‘వన్ రైడ్, వన్ నేషన్, వన్ సెల్యూట్’ అనే నినాదంతో చేపట్టిన ఈ 1,900 కిలోమీటర్ల యాత్రలో, విధుల్లో ఉన్న మరియు పదవీ విరమణ పొందిన రక్షణ దళాల సిబ్బందితో పాటు ఎంతోమంది పాల్గొంటారు.
అలా నిరూపిస్తే కచ్చితంగా రాజకీయాలకు స్వస్తి పలుకుతాను.. కేటీఆర్
తెలంగాణలోని విద్యార్థుల తరపున కేటీఆర్ ఒక నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. దీనికి యువ సంగ్రామం అని పేరు పెట్టారు. రాష్ట్రంలోని యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడంలో వైఫల్యం, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలే ప్రధానంగా ఈ నిరసన ఉద్దేశ్యం. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత 70,000 ఉద్యోగాలు కల్పించానని రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్ సవాలు విసిరారు.
చంద్రాయణగుట్టలో లైసెన్స్ లేని మందులు
హైదరాబాద్లోని చంద్రాయణగుట్టలో సరైన డ్రగ్ లైసెన్స్ లేకుండా మందులను అక్రమంగా నిల్వ చేసి విక్రయిస్తున్న ఒక ప్రదేశంపై తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధికారులు దాడి చేసి, ఆ మందుల నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మందుల అక్రమ విక్రయానికి సంబంధించిన విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు అధికారులు ఈ తనిఖీ చేపట్టగా, అస్లాం బిన్ సలాం బజాబర్ అనే వ్యక్తి లైసెన్స్ లేకుండా మందులను నిల్వ చేసి అమ్ముతున్నట్లు గుర్తించారు. అక్కడ అమ్మకం కోసం ఉంచిన యాంటీబయాటిక్స్, ఇతర రకాల మందులతో సహా మొత్తం 11 రకాల మందులను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు.. 15 ఏళ్ల బాలికకు తొలిబిడ్డకు అనారోగ్యం.. మళ్లీ గర్భవతి
ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు మైనర్ బాలికలకు సంబంధించిన పోక్సో కేసులపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు అధికారులు శనివారం తెలిపారు. వీరిలో ఒకరు (15 ఏళ్ల బాలిక) గతంలోనే ఒక బిడ్డకు జన్మనివ్వగా, ఇప్పుడు మళ్లీ గర్భవతిగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. హుబ్బళ్లి-ధార్వాడ్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని ఓల్డ్ హుబ్బళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ కేసు నమోదైంది. రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి నిందితుడు బలవంతంగా తీసుకెళ్లి, 15 ఏళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడని ధార్వాడ్ జిల్లా బాలల సంరక్షణ విభాగం అధికారి ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
అలిపిరి నడక మార్గంలో భక్తుల భద్రతను బలోపేతం.. టీటీడీ ఏర్పాట్లు
అలిపిరి నడక మార్గంలో భక్తుల భద్రతను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా సమగ్ర వన్యప్రాణుల నిర్వహణ ప్రణాళికను అమలు చేయడంతో పాటు, ప్రత్యేక అత్యవసర స్పందన బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. శనివారం నాడు టీటీడీ, అటవీ శాఖ అధికారులతో భద్రతా ఏర్పాట్లపై సమీక్ష నిర్వహించిన టీటీడీ అదనపు కార్యనిర్వహణాధికారి సి.హెచ్. వెంకయ్య చౌదరి, భక్తుల భద్రతను కల్పించడంలోనూ, వన్యప్రాణుల కదలికలను సమర్థవంతంగా నియంత్రించడంలోనూ అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు.
18-07-2026 శనివారం ఫలితాలు - శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు...
17-07-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - లావాదేవీల్లో ఏకాగ్రత వహించండి..
Anivara Asthanam: తిరుమలలో ఆణివార దేవస్థానం..
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో, ఆలయ పరిపాలన, వార్షిక లెక్కల ప్రక్రియకు లాంఛనప్రాయ ప్రారంభాన్ని సూచించే ఆణివార ఆస్థానం అనే సంప్రదాయ ఉత్సవం శుక్రవారం నాడు జరగనుంది. సౌరమానం ప్రకారం దక్షిణాయన ఆరంభాన్ని సూచించే కర్కాటక సంక్రాంతి రోజున ప్రతి ఏటా ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. తమిళ మాసమైన 'ఆణి' లోని చివరి రోజున ఈ వేడుక జరగడం వల్ల దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది. ఈ సంప్రదాయం తిరుమల ఆలయ నిర్వహణ మహంతుల చేతుల్లో ఉన్న కాలం నాటిది.
శ్రీనివాసమంగాపురంలో జూలై 17 నుండి వార్షిక సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలు
శ్రీనివాసమంగాపురంలోని శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జూలై 17 నుండి 19 వరకు జరగనున్న వార్షిక సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఉత్సవాలకు ముందు, గురువారం నాడు భక్తిశ్రద్ధలతో 'కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం' నిర్వహించారు. సుప్రభాత సేవతో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమాల్లో తోమాల సేవ, కొలువు మరియు పంచాంగ శ్రవణం వంటి సేవలు జరిగాయి.