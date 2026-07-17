18-07-2026 శనివారం ఫలితాలు - శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు...

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మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
గ్రహస్థితి బాగుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. పత్రాలు జాగ్రత్త. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. పనులు పురమాయించవద్దు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. మీ సాయంతో ఒకరికి మేలు కలుగుతుంది.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
సంతోషకరమైన వార్త వింటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు. మితంగా సంభాషించండి. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. వస్తులాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. రుణవిముక్తులవుతారు. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం తీవ్రంగా ఆలోచింపచేస్తుంది. పెద్దలతో సంభాషిస్తారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి1, ఆశ్లేష
కార్యసిద్ధి ఉంది. కొత్తయత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఖర్చులు విపరీతం. పొదుపునకు అవకాశం లేదు. పనులు మెదలు పెట్టేసరికి అవాంతరాలెదురవుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. పత్రాల్లో మార్పుచేర్పులు సాధ్యపడతాయి.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరునస్తాయి. ఏ విషయాన్నీ పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. మీ అలక్ష్యం సమస్యాత్మకమవుతుంది. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
లావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. ఆచితూచి అడుగేయాలి. అనుభవజ్ఞులను సంప్రదించండి. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు అతికష్టంమ్మీద నెరవేరుతాయి. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
విశేష ఫలితాలున్నాయి. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. అనవసర జోక్యం తగదు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. సమయోచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీ ప్రతిపాదనలకు స్పందన లభిస్తుంది. రుణ విముక్తులవుతారు. ఖర్చులు అధికం. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుతాయి. పనులు, బాధ్యతలు పురమాయించవద్దు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మెలగండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. ఖర్చులు సామాన్యం.. పెద్దమొత్తం సాయం తగదు. నగదు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. పనుల ప్రారంభంలో అవాంతరాలెదురవుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. ఆందోళన తగ్గి స్థిమితపడతారు. ధనలాభం ఉంది. ఆలయాలకు విరాళాలు అందిస్తారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. మితంగా సంభాషించండి. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
అన్ని విధాలా అనుకూలమే. మీ వాక్కు ఫలిస్తుంది. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఖర్చులు సంతృప్తికరం. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనుల్లో శ్రమ అధికం. పత్రాలు అందుకుంటారు. స్వాగత, వీడ్కోలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ప్రయాణం కలిసివస్తుంది.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. స్వయంకృషితో లక్ష్యం సాధిస్తారు. పెద్దఖర్చు తగిలే సూచనలున్నాయి. పొదుపు ధనం గ్రహిస్తారు. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
సామాన్య భక్తురాలిలా అలిపిరి మెట్ల మార్గం ద్వారా వెళ్లి శ్రీవారిని దర్శించుకున్న అన్నాలెజినోవా
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సతీమణి అన్నాలెజినోవా గారు శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి దర్శనం కోసం అలిపిరి కాలి నడక మార్గం ద్వారా తిరుమలకు తమ పవిత్ర యాత్రను ప్రారంభించారు. మెట్ల మార్గంలో శ్రీవారి పాదాల వద్ద కొబ్బరికాయను కొట్టి పూజలు చేసారు. అనంతరం శ్రీ వరాహ స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. ఇటీవలే డిప్యూటీ సీఎం పవన్ తన కుడి భుజానికి శస్త్ర చికిత్స చేయించుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ముంబైలోని ఆసుపత్రి నుంచి ఆయన డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఈ నేపధ్యంలో ఏడుకొండలవాడికి మొక్కులు చెల్లించుకునేందుకు పవన్ సతీమణి అన్నాలెజినోవా వచ్చారు.
గుర్తించడం, అడ్డుకోవడం, నాశనం చేయడం ద్వారా నార్కో-టెర్రర్ను నిర్మూలిస్తాం: హోం మంత్రి అమిత్ షా
భారతదేశ అంతర్గత భద్రతకు సంబంధించిన సంక్లిష్టమైన, కీలకమైన సమస్యల పరిష్కారంలో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ప్రముఖంగా నిలుస్తారు. స్పష్టమైన వ్యూహం, కాలపరిమితితో కూడిన ప్రణాళిక, ఫలితాలను తీసుకువచ్చే నాయకత్వానికి ఆయన ప్రతీక. అనేక జాతీయ భద్రతా కార్యక్రమాలను నిర్ణయాత్మక ఫలితాల దిశగా నడిపించిన తర్వాత మాదకద్రవ్యాలు, నార్కో-టెర్రర్ నుండి భారతదేశాన్ని విముక్తి చేయడాన్ని ఆయన తదుపరి లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి హోం మంత్రి సమగ్రమైన రీతిలో మూడేళ్ల రోడ్మ్యాప్ను రూపొందించారు.
కోవిడ్ కేసులు: కేరళలో 115, కర్నాటక 64, ఏపీలో 13 మాత్రమే, కానీ అప్రమత్తం
కోవిడ్ కేసులు నమోదవ్వడంపై ఆందోళన చెందవద్దని ఏపీ వైద్యశాఖామంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ అన్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... మన దేశంలో ఇతర రాష్ట్రాలలో కంటే మనకే కాస్త తక్కువ నమోదయ్యాయనీ, ఐనా అప్రమత్తంగా వున్నట్లు తెలిపారు. కేరళలో అత్యధికంగా 115 కేసులు నమోదయ్యాయనీ, కర్నాటకలో 64, తమిళనాడులో 39 కేసులు నమోదైనట్లు తెలియజేసారు. మన రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకూ 13 కేసులు నమోదయ్యాయనీ, అవి కూడా ప్రమాదకరమైన వేరియంట్ కాదనీ, ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుందన్నారు. ఆస్పత్రుల్లో ఐసోలేషన్ వార్డులు పెట్టామనీ, శానిటైజర్లు, కోవిడ్ సామగ్రి అంతా సిద్ధం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
జోహార్ ముద్రగడ అనే నినాదాలు మాని సీఎం జగన్ అంటారా?: ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ విమర్శ
ప్రముఖ విమర్శకులు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ వైసిపి అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు. ఆయన ఓ చర్చా కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ... ఈమధ్య జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రతి విషయంలోనూ తననే ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. ఇటీవలే ముద్రగడ పద్మనాభం చనిపోతే దాన్ని రాజకీయ మైలేజీ కోసం వాడుకోవాలనుకున్నారు. ప్రతి రాజకీయ పార్టీ ఇలాగే చేస్తుంది కానీ అక్కడ జరిగింది కొంత ఇబ్బందికరంగానే సాగింది. ముద్రగడ ఇంటి వద్ద జోహార్ ముద్రగడ అని కానీ జోహార్ వైసిపి నాయకుడు ముద్రగడ అంటే బాగుండేది.
దేశంలో అంధకారం నెలకొనవచ్చు : ప్రజలకు ఇరాన్ హెచ్చరిక
దేశంలోని మౌలిక సదుపాయాలపై అమెరికా చేస్తున్న దాడుల కారణంగా దేశంలో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలగవచ్చని తమ దేశ ప్రజలకు ఇరాన్ ఓ హెచ్చరిక చేసింది. గత కొన్నిరోజులుగా ఇరాన్పై అమెరికా సైన్యం బాంబుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా, వంతెనలు, రహదారులు, విద్యుత్ ప్రాజెక్టులను లక్ష్యంగా చేసుకుని అమెరికా ఈ దాడులు చేస్తోంది. ఈ విషయాన్ని ఇరాన్ తొలిసారి అంగీకరించింది.
18-07-2026 శనివారం ఫలితాలు - శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు...
17-07-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - లావాదేవీల్లో ఏకాగ్రత వహించండి..
Anivara Asthanam: తిరుమలలో ఆణివార దేవస్థానం..
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో, ఆలయ పరిపాలన, వార్షిక లెక్కల ప్రక్రియకు లాంఛనప్రాయ ప్రారంభాన్ని సూచించే ఆణివార ఆస్థానం అనే సంప్రదాయ ఉత్సవం శుక్రవారం నాడు జరగనుంది. సౌరమానం ప్రకారం దక్షిణాయన ఆరంభాన్ని సూచించే కర్కాటక సంక్రాంతి రోజున ప్రతి ఏటా ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. తమిళ మాసమైన 'ఆణి' లోని చివరి రోజున ఈ వేడుక జరగడం వల్ల దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది. ఈ సంప్రదాయం తిరుమల ఆలయ నిర్వహణ మహంతుల చేతుల్లో ఉన్న కాలం నాటిది.
శ్రీనివాసమంగాపురంలో జూలై 17 నుండి వార్షిక సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలు
శ్రీనివాసమంగాపురంలోని శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జూలై 17 నుండి 19 వరకు జరగనున్న వార్షిక సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఉత్సవాలకు ముందు, గురువారం నాడు భక్తిశ్రద్ధలతో 'కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం' నిర్వహించారు. సుప్రభాత సేవతో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమాల్లో తోమాల సేవ, కొలువు మరియు పంచాంగ శ్రవణం వంటి సేవలు జరిగాయి.